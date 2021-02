¿AMLO contra banqueros?

Nos cuentan que quien está preparando un discurso conciliador, pero sin dejar de darles un rayón a los banqueros, es el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien en la 81 Convención Bancaria solicitará que se abra la llave del crédito, bajo mejores condiciones y menores costos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, los hombres del dinero no se quedarán atrás y hay quien hablará sobre los riesgos del populismo, aunque lo harán de manera velada para no ahuyentar al candidato de izquierda, quien van dos veces que les hace un desaire y no acude a su encuentro anual.

Se espera que, como en ocasiones anteriores, se aplique el aplausómetro o las encuestas rápidas, en donde emisarios de los partidos políticos harán un sondeo rápido sobre las preferencias de los banqueros y los filtrarán, sin lugar a dudas, con reporteros y columnistas.

Hace seis años, la más ovacionada fue Josefina Vázquez Mota, candidata por el partido Acción Nacional (PAN), mientras que el presidente, Enrique Peña Nieto, se llevó el segundo lugar; ese día, el ahora Jefe del Ejecutivo no iba con la mejor de sus sonrisas: un saco azul marino en Acapulco delataba un malestar físico, gripa decían; su discurso fue rápido, concreto y como todos, pidió ampliar los préstamos. Andrés Manuel López Obrador, quien representaba al PRD, no acudió y canceló unos días antes.

Pero ahora las cosas serán distintas para los candidatos y banqueros, debido a que José Antonio Meade, abanderado del PRI, lleva en su haber por lo menos 15 Convenciones bancarias como asistente y como orador estelar; algunas de ellas como secretario de Hacienda, otras como subsecretario; unas más como funcionario del IPAB, de la Financiera Rural y como director de Banca y Ahorro de la SHCP.

Las apuestas ya empezaron





Todos aseguran que la mayor ovación del día será para el representante del tricolor, ya que además de tener una muy buena relación con los directores, dueños y altos funcionarios de la banca, les dirá lo que ellos quieren escuchar respecto a detonar crecimiento del país.

Incluso, hace un año como titular de la SHCP, en su discurso inaugural habló sobre los riesgos de escuchar "a las voces que convocan un regreso al pasado" y que tienen como finalidad aislar al país e ignorar los cambios tecnológicos, económicos y sociales, pero también mencionó, de manera literal, que esas voces buscan restablecer modelos de otros tiempos y esquemas agotados que impedirán promover el crecimiento del país.

Muchos aseguran que fue una indirecta muy directa para Andrés Manuel López Obrador; un año después, estarán frente a frente.

Primera Fibra E de energía en la BMV





Los que están muy movidos son los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque mañana miércoles harán la colocación de la Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y esta será la primera que se enfocará al sector energético.

En el evento, obviamente estará Jaime Francisco Hernández, director general de la CFE y Jaime Ruiz Sacristán, presidente de BMV.

¡Quiero un crédito!





El próximo viernes 2 de marzo en el Palacio de Minería, se presentará el libro ¡Quiero un Crédito! La obra es autoría de Wolfgang Erhardt, vocero del Buró de Crédito; lo presentarán Marielena Vega, Claudia Villegas y una servidora, conductoras y periodistas financieras. Enhorabuena y éxito.

Así las cosas...

