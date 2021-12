Alternativas de votación para 2024

En una democracia representativa como la nuestra, cada vez es más recurrente por parte de los actores políticos que participan en los procesos electorales tanto federales como locales, su exigencia de contar con toda oportunidad con los resultados electorales que se registran en la jornada electoral.

Y no es para menos sobre todo cuando se registran altos índices de competencia electoral. Al respecto, es importante resaltar que la legislación electoral federal y en casi todas las leyes electorales locales, determinan que el cómputo de las elecciones se lleve a cabo 3 días después de la jornada electoral. Esto trae como consecuencia que, ante una elección muy competida los resultados registrados en los programas de resultados electorales preliminares (que no son oficiales), o las estimaciones que se realizan a través de ejercicios muestrales llamados conteos rápidos (tampoco oficiales) no puedan dan certeza del resultado justamente por el alto nivel de competitividad y, por ende, del posible ganador.

Esto significa que, en una elección muy competida, los actores políticos, la ciudadanía y los medios de comunicación deban esperar entre 3 y 4 días para conocer, de manera oficial, al ganador; además, dejando a salvo los derechos de los actores políticos a impugnar el resultado del cómputo ante las instancias jurisdiccionales electorales correspondientes.

Bajo este contexto, y con la finalidad de generar absoluta certeza para los actores políticos el Legislativo federal y los respectivos congresos locales bien podrían analizar al menos, dos propuestas. La primera y que ha dado óptimos resultados es el que se registra en la legislación electoral local en la Ciudad de México la cual, en términos generales, establece que los cómputos de las elecciones se llevarán a cabo el mismo día de la jornada electoral una vez que las casillas cerraron y los paquetes son entregados en las sedes de los respectivos consejos distritales.

El segundo y que considero la mejor opción, es la instrumentación del voto por internet. Entiendo que la propuesta puede parecer difícil de instrumentar por varios motivos entre los que destacan las inercias de los actores políticos para confiar en este tipo de mecanismo; la voluntad de las y los legisladores para incorporarlo en las legislaciones electorales; la difusión que las autoridades electorales tendrían que desarrollar para que la ciudadanía comprenda y use este nuevo sistema, entre otros.

No obstante, y en favor de esta forma de votación, actualmente es un mecanismo que es utilizado a nivel federal para la votación del presidente de la República y senadores, y a nivel local para la elección del ejecutivo local o la jefatura de la ciudad de México, diputación de representación proporcional o diputación migrante, dependiendo la entidad y sus especificaciones en su normativa electoral, para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Es decir, nuestros connacionales pueden escoger dos modalidades de votación desde el exterior: el voto postal o bien, el voto por internet.

Los resultados de estos ejercicios han demostrado que la mayoría de las y los ciudadanos participantes han preferido utilizar la modalidad del voto por internet.

Esta forma de votación potencia los derechos de las y los mexicanos y, por lo mismo, bien podría analizarse la viabilidad de irse incorporando en nuestro país de manera gradual, con los estudios, pruebas y auditorias que dejen a todos y a todos los participantes satisfechos de las bondades o bien, de las áreas de oportunidad.

Además, el uso de este tipo de mecanismos electrónicos de votación, podrían generar un ahorro importante de recursos que nuestro país necesita hoy más que nunca.

Señores y señoras legisladoras, tienen la palabra y para ello, el 2024 bien podría ser punta de lanza para la realización de una prueba piloto para el uso del internet en nuestras elecciones constitucionales al interior del país. Tienen la palabra.

