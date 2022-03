¿Alguien sabe qué piensan los rusos?

A manera de un muy elemental corte de caja.

Como muchos, he pasado un tiempo considerable analizando los orígenes, ángulos y eventuales caminos de desenlace del conflicto caracterizado por la invasión rusa a Ucrania que, de manera insoslayable, involucra también a la OTAN. Al momento de escribir esta columna se cumplen 18 días del inicio de la operación militar especial rusa que ha producido ya, de acuerdo con las cifras proporcionadas por los medios de información, un éxodo de más de dos millones y medio de ucranianos; una cifra aún no determinada de desplazados internamente que crece y un número de personas que desgraciadamente han fallecido aunque no se ha establecido de una manera clara, y que ronda en los miles de muertos. Una desgracia humanitaria que cobra ya proporciones muy lamentables, reprobables sin duda. No hay guerra que alguien pueda celebrar. En la asignación de culpas, que vendrá, no tenga duda el lector, todas las partes llevarán parte de la responsabilidad; la que cargará el agresor y la que tiene la comunidad que no supo, ni quiso crear las condiciones que la hubieran evitado. Este conflicto lleva 32 años. Toda guerra es, al final, un fracaso colectivo.

Plumas de escritores distinguidos como David Brooks, Thomas L. Friedman, Fareed Zakaria y Francis Fukuyama, han coincidido en escribir el borrador de un guión que presagia, de una u otra manera, el fracaso de la intentona rusa. El rostro que tendría ese resultado final es difícil de dibujar, ninguno de los bocetos que trazan dichos autores coincide totalmente. ¿Tendrán razón?. ¿Le aguarda a Rusia la derrota? ¿Será esta derrota rápida, pero no tan costosa para Rusia y que contenga un elemento que le permita ´salvar cara´? ¿Será una derrota que se produzca a largo plazo con consecuencias muy costosas para Rusia? ¿Una Rusia acorralada podría recurrir al conflicto nuclear?

Yo no estoy en condiciones de adelantar un pronóstico, pero sí me atrevo a sugerir otro escenario en el que Rusia podría obtener, después de una innecesariamente prolongada disputa, un logro parcial que podría parecer magro en razón del precio que Occidente le haría pagar: la neutralidad de Ucrania y estabilidad -no solución definitiva- en los expedientes de Crimea y Donetsk y Lugansk. Este escenario llevaría a que la mayoría de las sanciones más significativas podrían permanecer en vigor sine die. Las consecuencias para Rusia serían muy significativas; la cicatriz tardaría muchos años en sanar.

En la anterior hipótesis, el problema de fondo, el gran acuerdo para la creación de un nuevo espacio de seguridad en Europa, no quedaría resuelto. El nuevo conflicto geopolítico entre bloques quedaría finalmente establecido.

En este espacio he escrito acerca de las posibilidades de lograr un acuerdo negociado que lleve al efectivo cese de hostilidades, a la atención a víctimas y desplazados, primero; y a la posterior generación de un entendimiento que lleve a las partes a firmar un instrumento que establezca un calendario de obligaciones y responsabilidades para mantener una convivencia pacífica. Mantengo que aún existe esa posibilidad. Remito al amable lector a los escenarios que aquí he esbozado desde hace semanas.

Algo sí puedo asegurar: la manera como a la fecha se ha desarrollado la presente crisis producirá cambios y consecuencias profundas en el tablero global de seguridad y las acciones de la comunidad internacional están abriendo la puerta a una nueva realidad geopolítica. ¿Quien va a ganar?, visto así, binariamente, no ganará nadie, todos perderemos. No se preocupe el lector, siempre hay alguien que al final se colgará una medalla. Habrá sido una victoria pírrica.









¿Qué opinan los rusos?

A pesar de la información que se ha vertido al respecto, es importante señalar que, dada la naturaleza del conflicto, no es sencillo saber cuál es la opinión prevaleciente entre la población rusa respecto del presente combate. Hemos conocido, sin embargo, la opinión de algunos destacados actores rusos como la de Andrei Kozyrev, quien fuera el canciller de Boris Yeltsin y quien lleva años de residir en Estados Unidos.

En relación con las afirmaciones que argumentan que Putin ha actuado de manera irracional en este conflicto, el ex canciller ha señalado vía Twitter que "Para entender por qué la invasión fue racional para Putin, tenemos que ponernos en sus zapatos. Tres convicciones confluyeron en su cálculo de manera simultánea: la condición de Ucrania como país; la condición del ejército ruso; y la situación geopolítica de Occidente." (ver @andreivkozyrev del 8/3/22)

En el mismo hilo de Twitter, Kozyrev señaló que "Putin ha pasado los últimos 20 años creyendo que Ucrania no es en realidad una nación ..." y que en 2013, "...Maidán terminó con cualquier esperanza de mantener a Ucrania independiente y pro Kremlin."

Por lo que hace a la condición del ejército ruso, Kozyrev apunta que "El Kremlin pasó los últimos 20 años tratando de modernizar su ejército. Gran parte de ese presupuesto fue robado y gastado en grandes yates anclados en Chipre" [sic].

Por lo que toca a la situación geopolítica prevaleciente en Occidente, Kozyrev señala que Putin asumió que "Biden era inepto", convicción que se habría reafirmado en la mente del líder ruso después del desafortunado retiro de los Estados Unidos de Afganistán y que, por otro lado, la "Unión Europea era débil" juzgando a partir de las sanciones poco efectivas impuestas a Rusia después de la anexión de Crimea en 2014.

Kozyrev, concluye que Putin "calculó erróneamente" los tres factores apuntados, ello haría sus "juicios equivocados e inmorales, no irracionales."

Por otro lado, el ex diplomático ruso señala que esa misma racionalidad presente en los cálculos de Putin no lo llevaría a "usar intencionalmente armas nucleares contra Occidente" y añade "Digo intencionadamente porque el constante bombardeo en las cercanías de una planta nuclear podría causar un desastre nuclear no intencional en Ucrania."

Kozyrev finaliza su reflexión sobre el carácter de Putin señalando que "La amenaza de una guerra nuclear es otro ejemplo de su racionalidad. El Kremlin sabe que puede obtener concesiones, ya sea de la parte de Kiev o de Occidente, al agitar el sable de su última carta: las armas nucleares."









Las encuestas del Centro Levada

El Centro Levada, instituto sin fines de lucro, fue fundado en 2003 por Yuri Levada, es probablemente la única institución de encuestas de opinión independiente que existe hoy en día en Rusia. En 2016, por ejemplo, Levada fue denominada por el gobierno ruso como agente extranjero lo cual impone limitaciones a su desarrollo, en particular por lo que hace a la posibilidad de recaudar fondos. No obstante ello, Levada ha continuado con su actividad y ha realizado recientemente encuestas de opinión.

El 12 de marzo, la publicación GZero de la consultora Eurasia Group, publicó una entrevista con el director y cofundador de Levada, Lev Gudkov, bajo el título "¿Qué opinan realmente los rusos sobre la guerra?".

Los resultados de las encuestas, comentados por Gudkov, van en cierta medida a contrapelo de la percepción prevaleciente en Occidente.

GZero cuestionó a Gudkov: "¿Cómo perciben la sociedad rusa en general los sucesos en Ucrania?". A lo que Gudkov señaló que "60% de la población apoya la guerra, mientras que sólo un cuarto se opone a ella". Señaló que el sector menos educado, de mayor edad de la población, que depende de fuentes limitadas de información, alrededor de dos tercios, aprueba la guerra. Poco más de un cuarto de la población, el sector más joven es "extremadamente negativo acerca de lo que está sucediendo en Ucrania y por lo tanto tiene una actitud negativa hacia la política de Putin allá." De la misma manera, señaló que la aprobación de Putin ronda en estos días el 71%, de acuerdo a la opinión de la población en general.

En la entrevista, Gudkov comentó que a partir del incremento de la censura y del hecho de que varios portales de información alternativos han cerrado, incluyendo Facebook, se ha creado un vacío de información. Ello ha creado una mayor dependencia de la información oficial.

No obstante, Gudkov defendió la confianza en las encuestas: "Lo que medimos es cómo se comportan las personas en la esfera pública, no lo que piensan personalmente (...). No se trata del temor o de la sinceridad de las personas que responden a nuestras entrevistas, sino sobre si tienen acceso a otras fuentes de información y comprensión".

No cabe duda que en torno de estas afirmaciones y sobre el trabajo de Levada, pueden desprenderse numerosas opiniones a favor y en contra.

Gudkov habló también sobre qué esperar del futuro de Rusia: "En los próximos dos años, habrá sin duda un agudo deterioro en la situación económica, un agravamiento en el régimen de represión (...) creo que ello llevará a un fuerte incremento en el descontento, a una parálisis en la economía y, más adelante, al comienzo del colapso del sistema que construyó Putin".

Finalmente, sentenció Gudkov: "...no hay que asumir que esto será un proceso rápido, la inercia de este régimen es muy importante y mucho dependerá de la posición de los países de Occidente y qué tan rígida y consistentemente actúen en relación con Rusia."

Al tenor de la opinión de Lev Gudkov, me parece apropiado rescatar una frase de las memorias de la ex secretaria de Estado Madeleine Albright: "Las malas noticias en Rusia también eran malas noticias en Washington. Durante décadas estuvimos preocupados por la amenaza que una Rusia fuerte significaba; ahora nos preocupábamos acerca de los peligros que representaba una Rusia débil".

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.