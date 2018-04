Al término de la audiencia general de los miércoles, celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco volvió a manifestarse públicamente en contra de la eutanasia, al pedir que se respete la vida "hasta su fin natural", y reiteró que el único dueño de la vida es Dios.

Llamo la atención nuevamente acerca de Vincent Lambert y el pequeño Alfie Evans, y quisiera reiterar y fuertemente confirmar que el único dueño de la vida, desde el inicio hasta el fin natural, es Dios. Y nuestro deber es hacer de todo para custodiar la vida

Conmocionado precisó:

Pensemos en silencio y recemos para que la vida de todas las personas sea respetada y, especialmente, de estos dos hermanos nuestros. Recemos en silencio

El domingo, después del rezo del Regina Coeli, el Papa había pedido que se respete "la dignidad" de los enfermos y que sean tratados de manera adecuada a sus condiciones, tras citar los controvertidos casos del francés Vincent Lambert y del bebé británico Alfie Evans.

El caso de Alfie

Ayer miércoles 18 de abril, antes de celebrar la audiencia, Francisco se reunió en Santa Marta en privado con el padre del niño, Thomas Evans, que llegó directamente de Liverpool y pidió entrevistarse con el pontífice para explicarle la situación. Al término de dicha reunión llegó el llamamiento de Francisco.

Thomas Evans estuvo acompañado del obispo de Carpi, Italia, Francesco Cavina, quien ha actuado como enlace entre la familia y la secretaría de Estado del Vaticano.

Por favor, ayúdenos a salvar a nuestro niño inocente y concédenos la gracia del asilo para mantener a nuestra familia a salvo y detener todo esto

Dijo el padre de Alfie al líder religioso.

Después de las palabras de Francisco, Thomas pidió reunirse con periodistas con la esperanza de que alguno de ellos pueda ayudarle de alguna manera a él y a su compañera Kate, de 20 años, en esta batalla por la vida de su hijo:

Soy afortunado de estar aquí, y por haberme encontrado con su Santidad. Le hablé con el corazón, le dije la verdad, le expliqué lo que hemos pasado y lo que estamos viviendo, cuál es la situación general en el Reino Unido. Él me demostró mucho afecto, me animó y me alabó por la valentía y la fuerza. Esto, para mí, es muy conmovedor, porque desde 2016 hasta la fecha la situación ha sido verdaderamente difícil. Después de que los medios de comunicación, los médicos y todos nos hubieran llamado "locos", "estúpidos", "inconscientes", escuchar este aliento del Papa, esta posibilidad, me hizo comprender que en toda esta historia está Dios

Un caso extraordinario

Los padres de Alfie han intentado en varias ocasiones trasladar al niño a Italia, concretamente al Hospital Bambino Gesù gestionado por el Vaticano, que había dado su disponibilidad a acogerlo; pero el traslado no es fácil; la vida del niño peligra.

En septiembre del año pasado, según pudo constatar el Vatican Insider, un equipo de médicos del Bambino Gesù visitó a Alfie en Liverpool e insistió en su disponibilidad para acoger al pequeño.

Tom Evans: "Le dije al Papa que quieren matar a mi hijo; espero que me ayude"

Dicen Thomas y Kate, los padres, que Alfie puede tener un mejor tratamiento y el Papa está haciendo lo posible para hacer algo.

En un tuit del pasado 4 de abril, el pontífice había escrito:

El tuit del Papa se convirtió en trending topic. Dos días después, el 6 de abril, el abogado que representa a Alfie envió una carta al hospital para notificar que un hospital de Milán está dispuesto a ofrecer una segunda opinión médica.

Los padres de Alfie han pedido una y otra vez que lo transfieran a Roma, pero el Alder Hey Hospital se ha negado por considerarlo "inútil".

De hecho, después de que el niño fuera admitido en Alder Hey, les dijeron a sus padres que no iba a sobrevivir, pero Alfie luchó para vencer la infección y comenzó a respirar por sí mismo.

Después contrajo otra infección en el pecho y tuvo que volver a usar un respirador cuando comenzó a tener más convulsiones crónicas.

La batalla ha sido larga

Los padres del bebé acudieron incluso al Tribunal Supremo y la Corte Europea de Derechos Humanos y, recientemente, el pasado lunes, recibieron la negativa de la Corte de apelaciones, después de que los médicos afirmaran por unanimidad que el estado de Alfie es "irreversible".

Por el momento, todas las instancias judiciales a las que han acudido han considerado que los doctores tienen razón al querer detener el tratamiento del bebé contra la voluntad de sus progenitores, lo que ha provocado numerosas muestras de apoyo a los padres.

El pasado 10 de abril, la justicia británica falló a favor del hospital. El juez Anthony Hayden indicó que el bebé perdió la capacidad para ver, oler y escuchar debido a la degeneración de su cerebro y que por ello tomaba la decisión, que le había producido "una gran tristeza". Y estableció la fecha y la hora para desconectar el soporte que lo mantiene con vida; el hospital tiene previsto retirar la máquina de ventilación pulmonar que lo mantiene con vida este viernes 20 de abril.

Empero, los padres tiene el derecho de apelar directamente a la Corte Suprema.

Un portavoz de la corte confirmó a los medios que los padres del bebé han solicitado "permiso" para llevar otra vez el caso y pedir, por segunda vez, que la justicia revoque el fallo que autoriza poner fin a su vida. "El Tribunal Supremo valorará ahora la solicitud de permiso para recurrir la decisión de la Corte de Apelaciones. Nuestra prioridad es continuar proporcionando a Alfie el mejor cuidado posible", indicó ese vocero.

Los padres del niño no pierden la esperanza

La Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales dijo que sus miembros estaban orando por Alfie y sus padres. Ojalá ocurra algo...

No es la primera vez que el Papa interviene por la vida de un niño con una enfermedad terminal: lo hizo con Charlie Gard, un bebe de 11 meses con una rara enfermedad terminal cuyo tratamiento enfrentó a sus padres con la justicia británica; en abril 2017 la justicia decidió autorizar al hospital donde se encontraba a desconectarlo del sistema de soporte vital que lo mantenía vivo.

Pero el caso de Ashya King tuvo final feliz; aunque los padres hayan violado la ley. ¿Por qué? Se llevaron a su hijo del hospital General de Southampton sin el consentimiento médico por no estar de acuerdo con el tratamiento que ahí recibía. Entonces las autoridades británicas emitieron una orden internacional de búsqueda y captura, que dio lugar a su detención. En agosto de 2015 fueron detenidos en España, y tras haberse aclarado que no tenían más ánimo que darle a su hijo la mejor atención, el juez los dejó en libertad y finalmente el niño fue trasladado a Praga; semanas después los medios difundieron que Ashya quedó libre de cáncer y no necesita ningún tipo de tratamiento.

¿Se podrá hacer eso con Alfie Evans?

Muy difícil. Si los padres deciden sacarlo del hospital podrían ir a la cárcel, además hay agentes de la policía en la sala del hospital para evitar que se lleven al niño.

Pero la frase del Papa en la Plaza de San Pedro resonó en todo el mundo:

El único dueño de la vida, desde el inicio hasta el fin natural, es Dios

Esas palabras hicieron llorar al padre del Alfie Evans, seguramente hicieron llorar a mucha gente en el mundo.

Decía el poeta Boris Pasternak:

Hay que vivir sin imposturas

Vivir de modo que con el tiempo

Nos lleguemos a ganar el amor del espacio (...)

y oigamos la voz del futuro.

No debes renunciar ni a una brizna de ti mismo.

Tú debes estar vivo.

Solamente vivir

Hasta el final...

¿Quién es Alfie Evans?

Alfie nació el 9 de mayo de 2016, tiene 23 meses y padece una rara enfermedad mental degenerativa. Los médicos británicos no han sido capaces de identificar de qué se trata.

El niño sobrevive conectado desde diciembre de 2016 a un soporte de ventilación artificial que le ayuda a mantenerse con vida; los médicos han afirmado en varias ocasiones que parece no haber cura posible ante este problema.

Se encuentra desde diciembre de 2016 en el hospital infantil Alder Hey de Liverpool.

