"No se puede vivir

con una muerte dentro:

Hay que elegir

entre arrojarla lejos

como fruto prohibido

o al contagio

dejarse morir".

Alaíde Foppa





La escritora guatemalteca Alaíde Foppa nació en Barcelona el 3 de diciembre de 1914. El 19 de diciembre de 1980, cuando realizaba un viaje para visitar a su madre, fue secuestrada y desaparecida junto a su chofer Leocadio Axtún Shiroy, por agentes de seguridad del gobierno de Guatemala. A la intensa campaña internacional exigiendo su liberación, respondió el silencio. La mentira. Eran los feroces tiempos del dictador Romeo Lucas García. Mucho después, sus hijos supieron que la intelectual, crítica de arte y feminista, había sido asesinada bajo tortura. El crimen sigue impune. Este es el mes del aniversario de su nacimiento. También es el mes del aniversario de su desaparición. Alaíde vivió 25 años en su exilio mexicano, fue esposa de Alfonso Solórzano Fernández, uno de los fundadores del Partido Guatemalteco del Trabajo, y madre de Julio, Silvia, Mario, Laura y Juan Pablo.

"Alaíde Foppa Falla. 'La sin ventura'" (2014) de la cineasta feminista Mari Carmen De Lara y de Leopoldo Best, su compañero en la creación cinematográfica y en la vida, es un muy entrañable trabajo de investigación y de memoria. ¿Qué mejor homenaje para una gran poeta que leer su poesía? ¿Qué mejor homenaje para una pionera de los espacios feministas que escuchar su voz, sus entrevistas, sus reflexiones en las grabaciones de su programa "Foro de la Mujer" en la UNAM? Ver el largometraje que sigue los pasos de su vida: tan luminosa, tan creativa, tan llena de intereses, tan trágica. La narración comienza en la finca de la abuela materna en Guatemala. Los paisajes de Alaíde. Su familia. Su educación en Europa junto al padre diplomático. Su vida en Guatemala. Su matrimonio. Su vida en México. Las entrevistas con sus hijos: Silvia, Laura y Julio, con su nieta Mariana. Con su prima Cristi Falla. Con mujeres que la conocieron, la amaron y compartieron proyectos con ella en México: Elena Poniatowska, Marta Lamas, Lucero González, Jean Franco, Eli Bartra.

Las fotografías de familia. Alaíde y su esposo. Alaíde y sus cinco hijos, sus "cinco dedos de la mano", como ella escribió. Ese punto de reunión y debate que fue su casa en la calle de Hortensia. Documentos de familia. Escritos del padre. Sus clases en la UNAM. La tan inolvidable revista "fem". El día en que descubre que tres de sus hijos militaban en el Ejercito Guerrillero de los Pobres en Guatemala. Silvia su hija dice: "Ya desde el año 77, 78 mi madre está consciente de que sus hijos, tres de los cinco, estamos incorporados a la lucha clandestina en Guatemala, desde ese día ya lo está viviendo".

La pérdida de su hijo Juan Pablo en combate y la pérdida de su esposo Alfonso Solórzano atropellado por un carro poco después de saber de la muerte de su hijo menor. El secuestro y la desaparición de Alaíde. El asesinato de su hijo Mario. Un largometraje creado con mucha pasión, con mucha delicadeza. Con un gran deseo de reconstruir memoria. "De una familia de siete, quedamos tres", dice Julio. Silvia, Laura, Julio, nos hablan de su familia, de su madre. Única y distinta para cada una/o. De aquella casa en Hortensia, la última en la que vivieron todos juntos. Elena Poniatowska recuerda en su conversación con De Lara: "Alaíde empezó a meterse de lleno, incluso con la disposición total de decir, 'bueno, si es necesario que yo muera por esto, esa fue la bandera de mis hijos, también va a ser la mía'. Fue un cambio radical".

Entrevista con la cineasta Mari Carmen de Lara

- ¿Cuándo y cómo conociste a Alaíde Foppa?

"Alaíde era vecina de Hortensia en la colonia Florida a unos metros de la prepa, la vi sin saber quién era y en esos años 71-73 fui a dar a una fiesta- concierto donde cantaba Julio (su hijo) en el jardín de su casa, pero en realidad no sabía quién era, la conocí hasta mucho después, con las lecturas de la revista feminista "fem." que ella fundó, a través de su poesía que me mencionó Ozam Yeyha, mi amigo fiel lector de poesía, y en el programa de radio UNAM, fue muchos años después en las comidas en casa de Marta Lamas donde fui descubriendo las dimensiones y la importancia de su vida y de su obra".

- "¿Qué te atrajo de ella? ¿Por qué pensaste en trabajar un largometraje con su vida?"

"Su poesía, que fuera quien fundó la primera Cátedra de Estudios de la Mujer en la UNAM y que su historia era desconocida para un público más ampio. Todo lo que aportó, quién fue, su visión. Toda esa historia reciente era y es muy desconocida".

- ¿Qué implicó para ti y para Polo la realización del largometraje? Me refiero a la investigación, a la búsqueda en archivos, etcétera. Pero, me refiero también a la parte emocional?

"Fue un trabajo muy complicado de casi cuatro años y lo hice en Co-Direccion con Polo Best, primero fuimos leyendo los distintos textos, buscando su historia de vida. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué la había llevado a tomar cada decisión de su historia? Buscamos un primer contacto en un foro de derechos humanos con sus hijos y sentimos que no querían hablar, llevaban mucho tiempo distanciados y, aunque estaban ahí para hablar de Alaíde, en realidad no querían hacerlo, era como cumplir con un "compromiso de memoria" pero sin querer tocarse, sabía que era muy doloroso, era un obstáculo difícil de sortear, la primera que accedió a hablar fue su hija Silvia Solórzano".

"¿Cómo lograron avanzar, ante las lógicas barreras de una historia tan dolorosa?"

"Encontramos a Guisela López, feminista Guatemateca encargada de la Cátedra Alaíde Foppa en Guatemala. Nos fue apasionando cada vez más la historia de Alaíde; a la vez avanzábamos lento, porque teníamos otro trabajo. Tuve mi sabático en 2011 y me dediqué a recopilar, a hacer un guión que en realidad fue sólo una base, porque cambió mucho en el viaje, reunimos imágenes. Eli Bartra me dio fotos. Buscamos a Mariana Lojo, su nieta. Viajamos a Argentina, Polo había descubierto la historia del papá de Alaide, buscó su trabajo periodístico, sus inicios y de ahí siguieron las lecturas de la historia de los presidentes guatemaltecos Jacobo Arbenz y Juan José Arévalo. Fuimos a Argentina a buscar en las librerías de viejo algunos de sus textos, su trabajo sobre la revolución en Mexico. Su exilio y su asilo en Guatemala (eso no está en la película, pero para Alaíde fue muy importante su relación con su padre)".

"Empezamos a grabar entrevistas con Elena Poniatowska, con Marta Lamas, con Eli Bartra, a insistirle a sus hijos para que aceptaran hablar. Vino Arturo Taracena a Mexico (amigo muy cercano de la familia) y Eli nos puso en contacto, (él vive en Merida). Conseguimos 2,500 dólares con la Ford y con eso fuimos a Guatemala a grabar 4 días, ya con contactos hechos. Silvia Solórzano, la única entusiasta, nos apoyó y consiguió citas con la tía, por ejemplo, que tenía el material de ella de niña en la hacienda. Todo 2013 fue editar, buscar permisos, cerrar temas, ahí se dio la oportunidad de entrevistar de nuevo a Julio Solórzano y conociendo mucho de la historia armamos las preguntas. Los archivos eran apasionantes y a la vez, sin dinero, difíciles de tratar y conseguir. Fue lo más difícil".

- ¿Cuál crees que ha sido el legado de Alaíde?

"Sus legados son muchos. Fue una pionera en el feminismo mexicano, la cátedra de

la UNAM, la revista "fem", su trabajo como crítica de arte, su poesía maravillosa, su ser incluyente con el movimiento indígena Guatemalteco. Su feminismo".

El trabajo de edición en el largometraje es muy poético.

"Es un trabajo conjunto: Polo y yo. Una pasión compartida desde años, pero Polo piensa y repiensa el material, lo analiza de pies a cabeza, lee muchísimo y va dando vuelta, cosiendo, buscando cómo incluir cada parte. Es como hacer un rompecabezas, tejer, zurcir fino, buscar detalles. Hacer una metáfora con lo que parecía un azar: el enorme papalote inicial que encontramos en Guatemala al inicio del viaje. La metáfora del papalote que cae estrepitosamente al final. Como cayó la vida de Alaíde".

In Memorian

No se lo pierdan: "ALAÍDE FOPPA FALLA, 'LA SIN VENTURA'"

Vínculo al largometraje completo.

Youtube. (Anden Calacas).

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.