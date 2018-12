Al desnudo

Conciliar y equilibrar siempre ha sido una de mis principales cualidades, desde joven lo he hecho y ahora he podido hacer uso de esta experiencia. Todos sabemos que la cultura es algo muy importante en nuestra vida, si bien no somos Sócrates, sí nos hace falta a los mexicanos tener más recursos para poder influir de manera positiva en toda la población por medio de actividades culturales accesibles para todos.

Agradezco este espacio para poder difundir lo que se hace desde nuestra trinchera. Lo cual no es fácil, la aprobación del PEF2019 ha sido una bolita que sube y que baja. Por eso digo que suba, suba, que suba... el presupuesto para la cultura y se otorguen más recursos para este apartado.

*Inocente palomita, hoy en el día de los inocentes te dejaste engañar.