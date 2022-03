AIFA para escépticos

Sigo siendo de los defensores del NAIM, el cancelado aeropuerto de Texcoco. Era un proyecto adecuadamente planeado, desde el aire, en tierra y en cuanto a las posibilidades como un aeropuerto único para la Zona Metropolitana. Sin embargo, ahora tenemos limones, una terminal con la posibilidad de crecer su capacidad muy por encima del Aeropuerto Benito Juárez.

No parece muy atractivo desplazarse 60 kilómetros o más para tomar un vuelo a Guadalajara, Bajío u otros destinos cercanos. Tampoco parece buena idea pagar taxis de 1,500 a 3,000 pesos, o tomar el tren de noche, con niños y maletas. Para colmo, Buenavista no tiene un diseño para llegar o salir con equipaje.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está a días de ser inaugurado. No promete mucho, hace unos días incluso hubo un accidente fatal en la colocación de una trabe, por las prisas en la construcción. El aeropuerto se impuso a capricho, no cuenta con certificaciones internacionales y por mucho tiempo se dijo que no eran compatibles sus operaciones con las del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El NAIM había sido diseñado para concentrar las operaciones en un solo sitio. El AIFA nos obligará a hacer convivir dos aeropuertos que tal vez sí logren operar simultáneamente pero nunca a la máxima capacidad de cada uno en lo individual. El AIFA ampliará la oferta aérea del Valle de México, pero no llevará sus posibilidades a las que se preveían para el de Texcoco.

Frente a las críticas, pifias y comparativas burlonas, las expectativas de la oposición podrían ser más bajas que la realidad. Es allí donde el AIFA podría sacarse la espina. Este domingo recibió a decenas de ciclistas. Las fotos que algunos de ellos compartieron en sus redes muestran un AIFA superior al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Islas de documentación, como hacen grandes aeropuertos en el mundo; operación separada en dos niveles, en vez de las áreas compactas y congestionadas del Benito Juárez.

Cuando el auge de las aerolíneas de bajo costo, hace unos 15 años, el Aeropuerto de Toluca poseía instalaciones mínimas. Aún bajo el frío invernal de la capital mexiquense, uno debía esperar el abordaje en unas tiendas heladas y caminar por la pista hasta llegar a una escalera. El AIFA, por el contrario, surge con posiciones de contacto para sus primeras operaciones.

El tipo de materiales que muestran las fotografías no promete mucho. No son los "foniles" y las estructuras de gran altura del Aeropuerto de Texcoco, sino techos de lámina que probablemente ensordecerán a los usuarios en la temporada de lluvias y exigirán mayor consumo de energía para la iluminación y ventilación que el proyecto de Norman Foster.

Sin embargo, la mayor inconveniencia está en el acceso al Felipe Ángeles. A fines de 2023 se podrá llegar en tren; de hecho, parece una buena opción, pero dudo que Buenavista tenga el diseño adecuado para que arriben decenas de viajeros por minuto, con equipaje y sin que se haga una fila gigantesca en la única bahía de ascenso y descenso sobre Insurgentes.

Las autopistas para llegar al AIFA terminarán siendo la mejor opción para los usuarios, y ante el elevado costo de los taxis, terminarán por estacionar sus propios vehículos en las cercanías del aeropuerto.

El AIFA no promete mucho, pero aún así podría llegar a tener cierta funcionalidad. La llegada de aviones de Conviasa, para la ruta Santa Lucía a Caracas, pareciera ave de mal agüero. Sin embargo, creo que justo el aeropuerto apostará por nuevos pares de ciudades. De hecho hace un par de semanas, en una posición que de ninguna forma comparto por la reciente invasión a Ucrania, el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, propuso a Aeroflot volar a la Ciudad de México. Esto nos dice que pronto también veremos a China Airlines, Cubana o Boliviana de Aviación volando al AIFA. También es probable que algunas aerolíneas ofrezcan vuelos de bajo costo a destinos nacionales para incentivar sus operaciones.

Si esto ocurre, el AIFA podría alcanzar rápidamente los niveles que tuvo el Aeropuerto Internacional de Toluca en 2008, más de 4 millones. No lo considero la mejor opción, pero tampoco será el fracaso que se ha especulado en los últimos tres años. El Aeropuerto Benito Juárez está en condiciones deplorables y esa será la oportunidad del AIFA.

