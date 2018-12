¿Adiós #GobiernoEspía?

Una duda ensombrece el papel de miembro fundador y el liderazgo de México en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA): ¿el gobierno federal o algún agente privado utilizó el malware Pegasus para espiar a periodistas, activistas sociales y defensores de derechos de humanos? En febrero de 2017, un artículo del New York Times expuso esta posibilidad con base en los resultados de un estudio del Citizen Lab de la Universidad de Toronto. De acuerdo con el reportaje, Pegasus sólo puede ser adquirido por Estados para combatir al crimen organizado, por lo que la sospecha provocó en mayo de 2017 la salida indefinida del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) en la AGA, que solicitó la intervención del mecanismo de respuesta de esta Alianza y la realización de una investigación externa. En julio de este año, el Citizen Lab publicó un seguimiento al estudio y afirmó que continúan activos tres operadores de Pegasus en México. En días recientes, se han denunciado más casos de posible espionaje en notas de prensa subsecuentes, por ejemplo, a familiares y colegas del periodista asesinado Javier Valdez. La posibilidad de disipar esta duda y eliminar la percepción de impunidad que se tiene sobre este caso está en las manos del nuevo gobierno, que puede abrir una investigación independiente e ir hasta las últimas consecuencias para dar certeza que diremos adiós al #GobiernoEspía.

Pegasus

En un discurso pronunciado el primero de diciembre pasado, el nuevo titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, comprometió que durante su administración "no habrá espionaje a opositores o ciudadanos". Unas semanas antes, el 14 de noviembre, NOSC hizo "un llamado" al nuevo gobierno, para "retomar la agenda y reparar el proceso" de nuestro país en la AGA. El gobierno federal tiene una doble oportunidad: reparar y retomar el proceso y que, en mayo de 2019 durante el Encuentro Global de Gobierno Abierto en Canadá, México presente una ruta para elaborar un nuevo Plan de Acción que incluya el compromiso de resolver a fondo el caso Pegasus y decir adiós al #GobiernoEspía.

En este contexto, el INAI abrió una investigación de oficio en tanto es responsable de salvaguardar el derecho de protección de datos personales. El 23 de noviembre de este año, el Pleno aprobó la verificación oficiosa en contra de las instancias públicas que resulten involucradas en la recolección y tratamiento de datos personales mediante el uso del programa Pegasus. Prevalece la duda de si más instituciones federales o gobiernos estatales lo adquirieron, pero hoy sólo existen indicios para realizar la verificación a la PGR. El proceso de verificación a la Procuraduría está en curso y el INAI tiene hasta el 20 de febrero de 2019 para emitir una resolución e imponer sanciones monetarias y dar vista al órgano interno de control si se identifican infracciones a la ley de protección de datos personales.

Gobierno espía

La actuación del INAI busca dar certeza sobre el hecho de que los contrapesos de la democracia mexicana sí funcionan y actúan para que ninguna institución pública o funcionario exceda sus atribuciones o abuse de su poder. Sus resultados buscar contribuir a devolver la confianza y la seguridad a los posibles afectados. Sin embargo, para restaurar la confianza de la población y decir adiós al #GobiernoEspía es necesario sumar en el compromiso del nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto al Poder Legislativo y al Poder Judicial. En concreto, serán necesarias piezas legislativas que eviten la repetición de casos como el que he descrito. La colaboración del Poder Judicial ayudaría para conocer si efectivamente la PGR u otra institución tuvieron autorización para ejercer atribuciones de espionaje con el malware Pegasus, o bien, saber cómo proceder cuando no hayan contado con ésta. Decirle adiós al #GobiernoEspía requiere que asumamos una visión de Estado Abierto, no bastarán iniciativas de transparencia, protección de datos y participación ciudadana sólo en el gobierno.

El INAI está la disposición de trabajar con cada uno de los poderes, con los tres niveles de gobierno, los organismos autónomos y la sociedad civil para sancionar el manejo ilegal de datos personales y para reactivar el ejercicio federal de gobierno abierto con miras a construir un nuevo Plan de Acción que garantice que en México no habrá más un #GobiernoEspía.

Información pública para las y los jóvenes de México

@joelsas | @OpinionLSR | @lasillarota