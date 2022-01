Adiós a mi amigo Jaime Castrejón Díez (1931-2022)

El pasado domingo 23 de enero, murió en Guadalajara, Jalisco, a la edad de 90 años mi amigo el Dr. Jaime Castrejón Díez; hijo de Manuel Castrejón y de Conchita Díez, empresarios guerrerenses.

No sé el motivo de su muerte. Me enteré por medio de la llamada telefónica de un amigo y lo confirmé a través de una esquela en un periódico. Me duele su deceso; tuvimos una larga amistad, y una relación de maestro y discípulo.

Castrejón fue un hombre generoso, culto, preparado, un científico social como pocos. Escribió muchísimos libros, ensayos, cuentos y hasta un libro donde se reía de sus amigos políticos, denominado "Fantasía Política. La Histórica (LIV) Legislatura", ilustrada por el gran Nerilicón, que escribió en sus tiempos libres y para no aburrirse cuando fue diputado federal entre 1988-1999.

¿Quién fue Jaime Castrejón Díez?

Nació en Taxco de Alarcón, Guerrero el 23 de mayo de 193, tuvo sólo una hermana Yolanda, y se casó con Ruby Nikel, tuvo hijos y nietos...

Realizó sus estudios básicos en su pueblo natal, y uno de sus compañeros fue Ernesto Pittaluga.

Después se vino a la Ciudad de México, y en 1950 se graduó en Humanidades en la Universidad de Chicago, Estados Unidos; en 1954, obtuvo el grado de Químico Bacteriólogo en la Universidad de California; dos años después obtuvo la Maestría en Bacteriología en la Universidad de Bristol, Inglaterra y en 1961 se doctoró en Microbiología en la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, hasta donde sé ahí conoció a quien fuera su esposa y madre sus hijos Ruby.

En los años 60, en uno de sus viajes de regreso a México, conoció a bordo de un avión a un personaje que le cambió la vida y dejó la posibilidad de poder ser un gran científico para convertirse en un político, su compañero de viaje eran nada menos que el presidente del PRI, el tabasqueño Carlos Madrazo Becerra (1915-1969) quien lo convenció de que se postulara como candidato a presidente municipal por el PRI, cargo que asumió en 1966 haciendo muchas cosas por su pueblo, entre ellas reconstruir el templo de Santa Prisca, y fortaleció su amistad con el platero norteamericano radicado en Taxco, William Spratling (1900-1967), quien por cierto le encargo que se hiciera cargo del museo que lleva su nombre.

Su prestigio lo llevó en 1970 a que la junta de gobierno lo nombrará rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, uno de sus contrincantes fue el Dr. José Herrera Peña, quien desde entonces fue amigo del doctor a quien invitó a colaborar cuando fue director de Desarrollo Político (1991-1993).

Su secuestro, un tema del que no le gustaba mucho hablar.

El 19 de noviembre de 1971, un grupo armado con fusiles M-1, denominado Comando Armado de Liberación, General Vicente Guerrero, perteneciente a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) lo secuestra en el kilómetro 240 de la carretera México-Acapulco, a la altura de Xochilapa; iba acompañado de su esposa y su chofer, Ángel Traviesa; quienes muy pronto son liberados...

La noticia del secuestro del rector se intentó mantenerlo en discreción para no calentar los ánimos, hasta que la noche del 26 de noviembre, el noticiario 24 horas conducido por Jacobo Zabludovsky dio lectura al segundo comunicado del grupo armado en el cual exigían a cambio de la vida de guerrerense:

"...Por lo anterior hemos dispuesto pasar por las armas a dicho señor de referencia, salvo que en los términos del presente y en el último plazo concedido, que vence el próximo 28 de los corrientes a las 12:00 P.M., se satisfagan las condiciones para su libertamiento como son:

1.- Libertad a los Presos Políticos: Florentino Jaimes, Mario Menéndez (Director de la revista Por Qué), Demóstenes Onofre, Concepción Solís, Ceferino Contreras, Antonio Sotelo, Rafael Olea, Santos Méndez e Ismael Bracho; brindándoles opcionalmente por la Embajada Diplomática que escojan, el salvoconducto correspondiente para su salida del País (...)

2.- Por estricta vía familiar debe entregarse rescate de dinero en efectivo por la cantidad de dos millones y medio de pesos, a la persona designada por el detenido, con carta de identificación al respecto, Dinero que servirá para auxiliar a las víctimas de la represión del gobierno".

Categóricamente decía el comunicado "toda intervención del Ejército y las policías, en este caso, causará graves consecuencias".

El jefe del comando era el mítico guerrillero Genaro Vázquez Rojas (1930-1972), quien murió semanas después en una carretera en Michoacán.

Intervino como intermediario en la liberación el obispo de Cuernavaca Mons Sergio Mendez Arceo; me comentó el Doctor que supo que quien estuvo supervisando el rescate fue el director de la temible dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, quien desde entonces entabló amistad con el joven rector.

El presidente Luis Echeverría cumplió las exigencias del grupo armado, liberó de inmediato a todos los presos y los trasladó en un avión hacia La Habana.

Doce días después del secuestro -1 de diciembre-, Castrejón es liberado sano y salvo, semanas después renunció a la rectoría, y fue invitado a trabajar como director de Coordinación educativa en la secretaría de Educación Pública que era dirigida por el oaxaqueño Víctor Bravo Ahuja (1918-1990). Desde esos espacios Castrejón impulsó la construcción y fortalecimiento de varias instituciones como el Conacyt, y fue uno de los padres de la Universidad Autónoma Metropolitana (la UAM), junto con Alfonso Rangel Guerra y Roger Díaz de Cossío.

Un trabajo que hizo en ese tiempo con mucha garra y que me comentó varias veces fue el de apoyar en varios de los conflictos universitarios, que se dieron entonces, uno de ellos fue el de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y la toma del edifico del Carolino en Puebla.

Recuerdo que hace años, invite a comer a mi amigo Jorge Medina Viedas (1945-2018), quien recordó aquellos detalles universitarios de represión y agradeció al doctor lo que hizo por ellos; Castrejón comentó los pormenores que ocurrieron para conseguirlo debido a la tozuda actitud del gobernador sinaloenses Alfredo Valdez Montoya (1920-2004); la encomienda que traía el joven funcionario desde el centro era liberar a los "muchachos", y cerca de él siempre estuvo "don Fernando".

En 1988 Castrejón es nombrado diputado federal en la LIV Legislatura, le toca presidir la Comisión de Ciencia y Tecnología, y ahí lo conocí; en marzo de 1991 fue nombrado director de desarrollo político en la secretaria de Gobernación, que estaba a cargo de su añejo amigo "don Fernando".

Era una maravilla trabajar al lado del doctor, todos los días era aprendizaje; disciplinado, exigente, y tolerante con todas las ideas que se expresaban...

Se hicieron muchísimos trabajos para el fortalecimiento de instituciones democráticas en México (ahí deben estar). Muchas de esas ideas se publicaron en algunos medios impresos...

Castrejón siempre deseó y se preparó en serio para ser gobernador de su estado por el PRI, no lo consiguió. En 1992, siendo funcionario de Gobernación se iba todos los fines de semana a Guerrero, en el verano de aquel año, varios grupos guerrerenses se manifestaron a su favor y fue nota nacional, que inquietó a muchos...

En la mañana del lunes, Gutiérrez Barrios tuvo acuerdo con el doctor, y uno de los temas fue el asunto de Guerrero; en ese momento su jefe y amigo le dijo con mucha elegancia que la decisión no le favorecía, el doctor entendió y los dados se fueron a favor de Ruben Figueroa Alcocer, quien años después renunció por el asunto de Aguas Blancas.

Años después lo volvió a intentar ser candidato ciudadano a gobernador por el PRD, sin éxito, tenía adversarios de mucho peso.

En su larga vida escribió muchos libros, entre otros; La escuela del futuro; La educación media superior en México; La educación superior en China; La república imperial en los 80´s; El concepto de universidad; Estudiantes, bachillerato y sociedad; La Política, según mlos mexicanos; Ensayos sobre política educativa; Panismo vs Neo panismo; El cronista; La mulata; La universidad y el sistema; La política según los mexicanos y William Spratling. Anatomía de una pasión, por varios editoriales...

Mucho tiempo hizo columna Praxis en la primera plana de El Universal y muchos años lo hizo semanalmente en periódico El Financiero, y en varios medios más; dio mucha conferencia en sustentas universidad y con varios colectivos sobre distintos temas, era una enciclopedia; un día me comentó de su experiencia en ver la aurora boreal me enseño las fotografías que tomó, texto que por cierto se publicó en la revista Milenio por invitación de Jesús Rangel en ese momento editor; en otra ocasión hablamos de la comunidad judía en Taxco, o de las celebraciones de Semana Santa en Taxco. Siempre había tema...

Guerrero lo galardonó con la Presea al Mérito Civil Juan Ruiz de Alarcón en 1987 y la Condecoración Vicente Guerrero en 2005.

Muchos años nos vimos sólo por el gusto de la amistad, los temas eran varios, a veces invitábamos a un tercero, comíamos y bebíamos como Dios manda, con mesura.

Dejé de verlo hace años, las últimas veces fue por teléfono y siempre habíamos quedado de vernos, ya no nos volvimos encontrar. sentí mucho su deceso, está cabrón perder a un amigo y más si fue tu maestro...

A principios de 2022 murió en Cuernavaca, su hermana Yolanda, emití un pésame en la red y volví a buscar al doctor al teléfono de su oficina que tuvo muchos años en la colonia Nápoles, sin éxito.

Algo presentía.

Me quedé con ganas de verlo y charlar como lo hicimos muchísimos años.

Descanse en paz Jaime Castrejón, un abrazo solidario a sus familiares y muchísimo amigos y alumnos, emití botepronto un video mensaje en YouTube que comparto en LSR.

