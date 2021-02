Adam Schultz, el nuevo fotógrafo de la Casa Blanca

Desde el 20 de enero de este año, todo cambió en la Casa Blanca, con la llegada del presidente Joe Biden, también se renovó la jefatura de fotógrafos de la casa presidencial, y Adam Schultz es el nuevo responsable del equipo y fotógrafo personal del presidente norteamericano.

Adam Schultz es el nuevo fotógrafo oficial en jefe de la Casa Blanca para la presidencia de Biden y de entrada tiene una tarea titánica, llenar los zapatos que dejó Pete Souza, cuando fue el responsable de la imagen de Obama, e hizo un trabajo de primera, poniendo muy en alto el listón visual en ese puesto.

Basta recordar el gris trabajo que realizó la última fotógrafa en ese cargo, durante la difícil presidencia de Donald Trump, la fotógrafa Sheila Craig, de la que no podremos ni siquiera recordar una foto emblemática de su paso por la Casa Blanca.

De Schultz no se sabe mucho pero sabemos que trabajó para la Fundación Clinton en Nueva York desde 2007 y hasta 2013. También se desempeñó como fotógrafo oficial de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y ante la derrota, ambos se fueron a la banca. Sin embargo Adam Schultz se unió más tarde al equipo del presidente Biden en abril de 2019, y así se convirtió en el fotógrafo principal de la campaña presidencial de Biden durante 2020. Esta es su cuenta de Twitter @schultzinit que ronda los 32 mil seguidores.

La buena relación de Shultz con el presidente Biden le dio acceso a momentos públicos y privados de la campaña electoral que le permitieron mostrar al entonces candidato, como un personaje cercano a la gente. Sin embargo, la personalidad de Biden tampoco ayuda mucho.

Adam Schultz se graduó de la Universidad Estatal de Georgia, y trabaja esencialmente con cámaras Sony Alpha, lo cual representa un cambio de paradigma técnico en el trabajo. Aquí pueden ver parte del trabajo de Adam Shultz: www.adamschultzphotography.com

Así las cosas, asómense a la cuenta de Instagram de Shultz en @schultzinit con casi 70 mil seguidores y posteo una foto de Biden tomada el día del super tazón, sonriendo al teléfono.

Sin embargo, en mi humilde opinión, debo comentarles que las fotos de este colega están muy lejos aún, de la mancuerna Souza-Obama, sus fotos son más bien tímidas, previsibles, tirando a regulares en cuanto a composición, valor o momentos. Difícil saber si es por Biden o es el ojo moderado de Shultz, en cualquier caso, no emocionan. Y eso es clave. Ya veremos si con el tiempo madura esa mirada y el buen Adam Shultz nos sorprende.

Por cierto, tocando base con nuestra realidad, ¿alguien sabe quién es el fotógrafo designado al presidente López Obrador? Sé que al primer mandatario no le gusta tener a un fotógrafo fijo, pero no alcanzo a distinguir una narrativa estratégica en el manejo de imagen del presidente. Puedo estar equivocado, pero no la veo, la última experiencia en esa materia, que tenía cierta coherencia visual, era la que estableció Juan Carlos Morales, el fotógrafo personal del expresidente Peña Nieto, pero hoy no veo propuesta o claridad en ese tema. En fin. Pásenla bien.







Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.