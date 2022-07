¿Abusos, pedofilia y corrupción bajo el amparo de Julio Menchaca?

Julio Menchaca Salazar está haciendo mucho ruido antes de tomar protesta como gobernador de Hidalgo, pues se encuentra en medio de señalamientos por tráfico de influencias, amenazas de muerte, enriquecimiento ilícito y hasta de tener a varios allegados violadores y pedófilos... todo esto, además de estar directamente involucrado con la secta de La Luz del Mundo.

Héctor Herrera Ocampo, director de la Agencia Global de Información en Hidalgo, me reveló en entrevista exclusiva una serie de acusaciones que destapan la red de corrupción y abusadores sexuales bajo la protección del gobernador electo.

Destacando que Menchaca Salazar es uno de los "incondicionales" de Naasón Joaquín García, líder de la "iglesia" de La Luz del Mundo, quien recientemente fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por el abuso sexual de al menos tres menores de edad, el periodista evidenció las "atrocidades" de un grupo de colaboradores y cercanos al morenista que pretende "adueñarse" de Hidalgo.

Y, aunque no es ningún secreto que Julio Menchaca es señalado por presuntamente endosar cheques a Eliezer Gutiérrez García, ministro de La Luz del Mundo, y a Benjamín Joaquín García, abogado y hermano de Naasón, el periodista refirió que muy poco se sabe que es su sobrino, Abner Nicolás Menchaca Tristán, quien actualmente está a cargo de la secta.

Ojo, eh, Herrera Ocampo recordó que, fue a pocos días de las elecciones del pasado 5 de junio, cuando el líder de La Luz del Mundo se declaró culpable de tres delitos graves (uno por acto lascivo y dos por cópula oral forzada en contra de tres niños). Un día después de decirse culpable, –apuntó el periodista– el sobrino de Menchaca quedó a cargo de la organización por un periodo de 15 años.

Pero, aún menos conocido es el caso de Guillermo Olivares, quien era colaborador de Menchaca cuando fungía como senador por Hidalgo, donde le consiguió trabajo como secretario técnico de la Comisión de Justicia, en 2018.

Un año después, el amigo del morenista fue acusado de abuso sexual por parte de una mujer a la que le rentaba un local, y quien, por resistirse a tener relaciones, fue acusada de "incumplimiento de contrato" y además multada y embargada, todo esto haciéndose presente la intimidación, el uso de la fuerza pública, así como las influencias y apoyo del que siempre presumió este sujeto.

Más recientemente, William Trejo, un empresario del municipio de Zimapán, también muy cercano al gobernador electo, fue acusado junto a otras tres personas, de violar a dos niñas, de tres y seis años de edad, cuya familia se encuentra desesperada al ver cómo estos presuntos agresores se protegen bajo el amparo de Julio Menchaca.

"Las carpetas de investigación de todos estos casos están ocultas, todos los casos están parados, todo por las influencias del señor Menchaca.... Las víctimas se sienten vulneradas y amenazadas, por lo que acudieron a nosotros, entonces, hacemos toda la investigación, las damos a conocer, y es cuando empiezo a recibir amenazas de muerte", acusó el periodista, quien aseguró que ha recibido al menos un mensaje violento por parte del exdiputado de Morena.

"No me importan esas amenazas, estoy casado con la verdad, con la justicia y, sobre todo, con la defensa de las mujeres que, hoy en Hidalgo nadie las escucha. Cuando no son de Morena, cuando no son ad hoc a esos partidos, cuando no son aquéllas que le rinden pleitesía al nuevo gobernador".

"Yo voy a seguir trabajando, aunque me cueste la última gota de sangre fría o informando a la gente y, sobre todo, la denuncia ciudadana y también las investigaciones que de ello desemboquen. Todas y cada una de ellas las vamos a dar a conocer. ¿Cuánto tiempo duraremos? No lo sé, pero vamos a seguir trabajando".

"Bienes valuados en 45 mdd en EU"

Y por si los escándalos sexuales en las filas del próximo gobernador hidalguense fueran poca cosa para temer en manos de quién quedará la entidad, Héctor Herrera también expuso que la familia de Menchaca, así como asociados y prestanombres, cuentan con empresas y propiedades en Estados Unidos valuadas en aproximadamente 45 millones de dólares, sin contar que también tienen propiedades en España, Querétaro y, por supuesto, en Hidalgo, en las cuales, incluso, el morenista pide que le condonen "miserables" deudas que van desde los 13 pesos; todo esto, en transparencia del gobierno federal.

"Todas estas denuncias han ocasionado que le incomodemos mucho al señor, claro, pues en el estado de Hidalgo somos los únicos que estamos dando a conocer estas atrocidades, pero no tenemos miedo y vamos a seguir trabajando", agregó.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.