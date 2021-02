Abajo contrarreforma de justicia penal, gracias Denise

¡Bienvenido al mundo Eldrick! Felicidades a la familia, y sobre todo a Valerie, que lo parió sola.

En la mañanera de ayer la periodista @DeniseDresserG acudió puntual al salón Tesorería de Palacio Nacional donde día a día acuden casi los mismos reporteros de la fuente, al reconocer la presencia de la colaboradora de Reforma y Proceso -como se presentó, ayer-, el Presidente López Obrador le otorgó la palabra por encima de los demás reporteros... “...espérenme, espérenme -les dijo-, tenemos aquí una invitada que nos acompaña, es una periodista profesional”.

Los demás reporteros acataron la decisión presidencial.

De inmediato Dresser aprovechó para comentar la situación jurídica en que se encuentra Sergio Aguayo; un tribunal de la Ciudad de México obligó al columnista a pagar una enorme cantidad de dinero como reparación del daño.

La sentencia concluye que el columnista “ha causado daño moral a la parte actora Humberto Moreira Valdés, afectando su honor”, por lo que se le condena a la “publicación o divulgación de la sentencia condenatoria” a su costa, en los diarios Reforma y otros medios.

- Buenos días, señor presidente. Estoy aquí por Sergio Aguayo… su caso lo trasciende, se juega la libertad de opinar, de cuestionar y de discrepar de todos…

Y aquí entró al tema de la denominada contrarreforma.

“Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la FGR donde se proponen una serie de reformas (en justicia penal) para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lydia Cacho…”.

Mi pregunta, dice Denisse: - ¿Usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted?

¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna?

- Pues lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores, respondió el mandatario…

¡No lo confundo! -atajó Denisse-, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial y se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado.

- Para empezar -responde el Presidente-, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma...

- Pero el fiscal Alejandro Gertz, sí, dijo categórica Denise.

- El fiscal general, en el caso de que sea cierto ¿sí?, es autónomo, creo que eso sí lo sabes, le dice a la periodista -y casi le dice una especie de “por si no lo sabes” -quien exonera a Moreira es (Felipe) Calderón...”.

- ¿Este gobierno ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo?, le pregunta Dresser.

- Porque depende -dice el Presidente y agrega- yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora Fiscalía, es una institución autónoma.

- ¡Lo sé perfectamente, señor presidente!, pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva, le responde Dresser... Y agregó con un “por si no sabía” –“no se dio en los términos planteados y esperemos que esa autonomía no sea una simulación”, señor Presidente.

Pero reitero la pregunta: ¿Usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas?

Y aquí vino la respuesta esperada: ¡Claro que sí, por convicción!, dijo López Obrador...

Con gran habilidad la politóloga obligó -de nuevo-, a que el presidente emitiera posicionamiento sobre las reformas que fueron filtradas y generaron ruido.

La propuesta que circuló implicaría una modificación de la Constitución, el código penal, el Código de Procedimientos Penales, a la Ley orgánica de la FGR y a la Ley orgánica del Poder Judicial, así como de otras cuatro leyes centrales en la procuración e impartición de justicia.

Uno de los que alzó la voz fue el penalista Rodolfo Félix Cárdenas miembro de número de la Academia de Ciencias Penales, y ex procurador de la Ciudad de México en la época de Marcelo Ebrard, vale la pena leer el documento de más de 30 cuartillas que circula en las redes... El académico de la Escuela Libre de Derecho afirmó con datos duros que se trata de la misma iniciativa presentada por Gertz Manero cuando fue secretario de Seguridad Pública y en 2011 cuando fue diputado federal.

El lunes 20 de enero el presidente dijo que no había de parte de su gobierno tal contrarreforma que ellos no estaban “interviniendo para limitar ninguna reforma o la posibilidad de la aprobación de una reforma en lo judicial”.

Dijo que la iniciativa que importa son otras, como la de “elevar a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores, a discapacitados y el derecho de los estudiantes a la obtención, a recibir una beca. Eso es lo que más nos importa”.

Pero el tema siguió.

Fue tal la presión mediática que la misma FGR tuvo que salir a emitir comunicado -FGR 017/20- dos días después, deslindándose de los borradores que circularon y que supuestamente eran del fiscal Gertz: “en forma masiva, se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto, el cual nunca ha sido ni suscrito, ni presentado por la Institución o por su Titular…”.

“Sobre el particular, y para reiterar la postura de la Fiscalía, se informa que, una vez que se haya iniciado el periodo legislativo (...) esta Institución Autónoma, ratificará plenamente lo que ya informó públicamente al respecto; y presentará ante los Senadores y ante el Ejecutivo, sus proyectos; solicitándoles que consideren abrir un debate público democrático, transparente y participativo, con objeto de que el Senado, el gobierno o ambos, valoren presentar alguna iniciativa, que sea útil para resolver la gravísima situación que existe en el país, en materia de justicia y seguridad”.

O sea, sí habrá iniciativas pero con el aval del ejecutivo, obviamente no serán las mismas que alguien perversamente filtró...

En la conferencia de ayer miércoles Denise dijo... “-Si Alejandro Gertz Manero el 1º de febrero presenta un Código Penal Único que contenga este tipo de medidas, ¿usted desde esta tribuna las va a condenar?

Claro que sí -señaló AMLO-, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores...

Y aquí comentó cómo fue que se enteró de la denominada contrarreforma, dice que lo leyó en un periódico: “de repente viendo El Financiero, que lo veo diario porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso, es una nota que sigo diario, veo ahí, ya ven que numeran, una, dos, tres, las más importantes informaciones, y veo ahí: ‘Nos quiere encarcelar a todos, nos va a meter a la cárcel a todos’. Entonces, me llamó la atención.

Resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos, ahí me enteré. No la ha visto, no la conozco; entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir”.

Así dice el Presidente que fue...

La pregunta obligada ¿y entonces, qué diablos estaban haciendo el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, su subsecretario Peral y el fiscal Alejandro Gertz Manero en el Senado aquel 15 de enero?

El único que faltó fue Durazo…

¿Alguien les dio la orden de ir, o lo hicieron por su cuenta?

Las reformas iban a ser presentadas el 15 de enero, así lo dijo el senador Ricardo Monreal… “No emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero o los primeros días de febrero”.

Al final dijo Dresser, le tomo la palabra “y aquí estaré el 1º de febrero si Alejandro Gertz, la Fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización. Espero que usted se pronuncie y aquí estaré”.

- No eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales, o sea, eso te lo puedo garantizar, dijo el Presidente.

Muchas gracias. Eso es todo, trató de cerrar Denisse, empero, el Presidente siguió con un no somos iguales. “Nosotros tenemos ideales, tenemos principios (…) hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes, porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, o sea, difaman con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna...”.

Mmm…

- Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso dicen que son diferentes, pero son iguales, le señaló Denisse.

- Pero hay que evitar eso, hay que evitarlo, dijo AMLO.

- Por favor dígaselo a la secretaria de la Función Pública (Irma Erendirá Sándoval), que siempre le responde a Dresser, subrayó la colaboradora de Reforma y Proceso, dos medios críticos de la 4T.

Gracias Denisse.

PD... Con dedicatoria a Sergio Aguayo:

Este connotado intelectual de origen jalisciense autor de varios libros e infinidad de artículos y conferencias, aplicó la misma sanción de la que hoy se queja a su ex compadre Primitivo Rodríguez, gran luchador por los derechos de los migrantes que viven en Estados Unidos. La Dra. Ángeles Magdaleno también tienen algo que decir, como lo refirió ayer en su cuenta de Facebook.

