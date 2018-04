Este miércoles el pleno del INAI resolvió un recurso de revisión que vale la pena destacar. Se trata del RRA 161/18 en el que se instruye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregar toda la información que posea sobre la construcción y quejas relacionadas con la Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) y el socavón que se abrió en julio de 2017. Han pasado nueve meses desde que los mexicanos nos estremecimos al saber que este socavón causó la muerte de dos personas a tan solo tres meses de su inauguración. Un auto cayó en él y los dos pasajeros fallecieron al no ser rescatados a tiempo. Esto detonó investigaciones que arrojaron irregularidades en el proceso de la obra pública, por ejemplo, como señalaron notas periodísticas y organizaciones de la sociedad civil: el costo se duplicó, pasó de mil 50 millones a 2 mil 200 millones de pesos, fue terminado con atraso y en su construcción hubo demoras, pagos no justiciados y modificaciones sin la autorización requerida. En marzo de este año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que en 11 de 22 observaciones realizadas a la SCT por irregularidades encontradas se hallaron elementos para sancionar a servidores públicos.

El caso del Paso Exprés es importante porque es uno de los pocos en que, en cuanto se conoció de las pérdidas humanas a causa del mal estado de la obra, tanto autoridades como ciudadanos interesados se abocaron a investigar y proveer evidencia para identificar y sancionar responsables. Se encontró relación con posibles actos de corrupción y así las autoridades trataron el tema ante la opinión pública. Otro aspecto destacable es que se actualizaron oportunamente los avances de las investigaciones llevadas a cabo. También es notable que se procuró la disponibilidad de información pública sobre el caso. Esto estuvo a cargo del INAI, que desarrolló y puso a disposición el micrositio de transparencia proactiva denominado Ante la opinión pública que contiene las solicitudes de información, los recursos de revisión y los convenios y contratos relacionados con el tema.

El INAI sabe que las contrataciones de obra pública son altamente vulnerables a la corrupción. Con la certeza de que la información pública permite a la población comenzar a controlar el ejercicio del poder, ya sea vigilando, denunciado y evaluando el trabajo de las autoridades o servidores públicos, el primer ejercicio de este Instituto para proveer de información pública fue el esfuerzo de transparencia proactiva ya descrito: Ante la opinión pública. Sin embargo, esa intención queda corta si la información no es útil para aclarar el caso, permitir a las autoridades competentes explicar cómo ejercieron sus atribuciones y derivar medidas preventivas para que las irregularidades no se repitan, ni se pierdan más vidas humanas. La información pública debe servir para determinar las consecuencias de las posibles irregularidades y reparar el daño. Es por esto que el INAI trabajó con otras instituciones y organizaciones para crear e impulsar la adopción del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA-MX) para transparentar cada una de las etapas de los procesos de contratación.

El EDCA-MX permite organizar y publicar los datos en formato abierto facilitando su uso tanto a actores gubernamentales como sociales para vigilar y evaluar los procesos de contratación y la calidad de las obras generadas con ellas. Bajo el estándar, la información puede ser incorporada a sistemas informáticos para visualizarla en tiempo real y detectar patrones asociados a riesgos de corrupción. Ayudaría a prevenir las áreas de opacidad que el IMCO advirtió en el Índice de riesgos de corrupción: que pocos proveedores concentren las contrataciones, que todas las etapas de la contratación sean controladas y vigiladas -de principio a fin-, que el sector privado colabore para asegurar mejores condiciones de competencia; que se detonen ejercicios de contraloría social para vigilar no solo las contrataciones federales, sino las locales, entre otras. Esto revolucionaría las contrataciones públicas en México y sus procesos de fiscalización.

Sí, nueve meses después del socavón en el Paso Exprés aún necesitamos información pública... no sólo de ésta, si no de cada una de las obras públicas de todos los niveles de gobierno por el monto de recursos públicos que involucran y para dar certeza a la población que se realizan bajo los parámetros que establece el artículo 134 constitucional: con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Las obras públicas deben ser construidas en beneficio de la población y en favor del desarrollo de nuestro país, no de interese particulares. Por estas razones es fundamental que los mexicanos sean conscientes del poder que les brinda la información pública y no cesen ni se cansen de exigirla para ser una población vigilante, que denuncia y evalúa a los servidores públicos de manera cotidiana.

Sin la población y sin información pública el andamiaje institucional creado para prevenir y controlar la corrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, no podrán funcionar. Ambos Sistemas se han creado para que los servidores públicos escuchemos a la población y le proveamos lo necesario para que identifique, investigue, compruebe y promueva las sanciones a cualquier posible acto de corrupción. Sería deseable que quienes participan en la contienda electoral de este año lo tengan presente y se pronuncien con claridad sobre este andamiaje institucional.

Hoy publicar la información respecto al Paso Exprés y el socavón puede convertirse en un paradigma de la transparencia de las obras públicas en México, uno de los primeros casos en que la disponibilidad de información pública evidencie que las autoridades escuchamos las demandas de la población.

