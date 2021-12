60 años de falacias en el sector energético mexicano

Para el año 2050, se habrán cumplido poco más de 60 años de haber iniciado la escalada para abrir el sector energético mexicano. La fecha es significativa, porque es la meta "carbón cero" auto fijada por algunos países y empresas.

Lo anterior, no quiere decir, en caso de que las naciones y empresas lleguen a la meta trazada, que para entonces, se habrán dejado de consumir y producir petróleo e hidrocarburos en todo el planeta. Esto por dos razones. Primero, porque la llamada transición energética no avanza a la misma velocidad en todas las naciones, y segundo, porque no todas dispondrán de los recursos económicos y tecnológicos para hacer dicha transición al mismo tiempo.

Esto quiere decir que, aún hay y habrá petróleo e hidrocarburos para rato. Hace poco más de 30 años, con el inicio de la cruzada para abrir el sector energético mexicano, el "mantra" fue que el petróleo se acabaría en el 2015.

Iniciado ya el camino de la privatización y cercanos a esa fecha, los promotores de la apertura energética cambiaron a 2025 la fecha en que se acabaría el petróleo. Los promotores del apocalipsis energético, presumían sus gráficos que respaldaban su teoría del mundo sin petróleo. Pasado el 2015, recorrieron la extinción para después de 2030.

Hoy, ya nadie habla del tema y el argumento ahora se centra en producir electricidad con fuentes renovables. El problema es que durante esos 30 años, el sector petrolero y energético mexicano, sufrió su más fuerte atraso tecnológico, pues bajo el argumento de que el petróleo se acabaría, se dejó de invertir en Pemex y en la CFE.

El objetivo estaba claro, mostrar el "deficiente e improductivo" monstruo burocrático que representaban ambas compañías para justificar la entrada de inversión privada. Lo que nunca se entendió, fue por qué desde el inicio, los "inversionistas", querían entrar a un mercado que iba acabar en 40 años máximo. La pregunta, nunca la respondieron.

Aún así, a Pemex y a la CFE les quedarían, en caso de que toda la matriz energética del planeta fuera renovable para el 2050, otros 30 años de vida productiva, lo que significa recursos para éste y los futuros gobiernos. Es decir, para entonces, se habrían perdido 60 años de productividad en ambas empresas por no invertir en ellas. Ello explica el plan de la 4T por rescatarlas.

Si en lugar de malbaratar los activos de Pemex y CFE se hubieran invertido parte de los excedentes petroleros del sexenio de Fox en ambas compañías, el sector energético mexicano estaría preparando para la transición energética.

El problema fue que quienes promovieron la privatización del sector energético mexicano, además de corruptos, se convirtieron en juez y parte, pues primero ocupaban cargos públicos y después se convertían en consejeros de las trasnacionales energéticas que venían a invertir al país, o viceversa. Todo era legal, decían quienes así participaron, alegando además, que ello es parte del libre mercado, aunque a la vista de todos, fue y ha sido uno de los abusos más grandes contra los bienes de la nación.

Esto dio paso a la llegada de la 4T al gobierno y su posterior cruzada contra quienes fueron comparsas de las reformas energéticas durante los últimos seis sexenios. Un ejemplo es el abuso de las "tarifas preferentes" con que algunas empresas se beneficiaron para venderle electricidad a la CFE y no pagar por su consumo. Y aunque indignó a las firmas que el presidente evidenció, ninguna de ellas, al menos no de manera pública, desmintió las tarifas preferenciales que tenían en el consumo de luz.

Han sido más de 30 años en los que sistemáticamente, se ha intentado entregar a la iniciativa privada, todo el sector energético mexicano, en el que poco o nada han beneficiado, ya no a la población, si no al crecimiento y desarrollo del país. España hoy está en una crisis aguda por aplicar a rajatabla el modelo privatizador en su sector energético.

El asunto es que, todavía hay petróleo e hidrocarburos para cuando menos los siguientes 100 años, y aunque la cruzada para sustituirlos ha comenzado, será un proceso que llevará mucho más tiempo del que señalan quienes se equivocaron hace 30 años.

Para muestra, un botón. Joe Biden, ha entregado 3,334 permisos de perforación para exploración y explotación de petróleo en menos de un año de mandato, y a pocos días de su discurso y compromisos anunciados para combatir el cambio climático en la COP26, otorgó 333 permisos más.

Y no sólo eso, las petroleras texanas ya advierten sobre el riesgo económico que representa acelerar sin sentido la llamada transición energética, pues no sólo generaría inflación, también reduciría las inversiones y se perderían miles de empleos sólo en el Estado de Texas.

Mientras, en México, los promotores de las "energías limpias" siguen culpando a la 4T de retardataria. Lo que no dicen, es que no quieren perder un mercado que vale más de 1.5 billones de pesos anuales.

