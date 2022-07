Mujeres que no desearon / no desean tener hijes

Comparta este artículo

La elección de la no maternidad para las mujeres es una conversación que apenas en la última década comienza a fugarse del impuesto estatus del murmullo. Cada vez más. El término anglosajón "child-free" ("libre de hijos") existe desde los años setenta como respuesta al "child-less", un "sin hijes" que incluye la palabra "less" (menos, sin) que le da a la expresión un sentido de pérdida no aplicable cuando el no ser madre se decide. En la primera expresión hay un duelo que no está implícito en la segunda. A partir del avance de las nociones de "maternidad voluntaria" y "maternidad deseada" y de la relativa deconstrucción de los modelos tradicionales de "feminidad" que plantean que mujer y madre son sinónimos, las nuevas generaciones se detienen a cuestionarse lo que antes, para la gran mayoría de las mujeres era incuestionable: "¿quiero tener hijes o no?

Siempre y a pesar de los mandatos culturales que rayan en el acoso, han existido mujeres que eligen no ser madres. Esa elección de vida que en principio no les atañe sino a ellas, suele provocar sorpresa, indignación, enojo y pareciera otorgarle al entorno el derecho a inmiscuirse en sus espacios interiores con comentarios que van desde la condescendencia hasta la franca agresión. ¿Qué se juega para les otres en ese no a la maternidad? ¿Qué fibras tan íntimas toca que "autoriza" a quienes sí desean ser madres/padres, o ya lo son, a tomar ante "la apóstata" actitudes de superioridad moral? ¿Por qué una decisión personal se vive como una afrenta? La pregunta: ¿quieres tener hijes? es bastante inusual, más bien se pregunta: “¿cuándo vas a tener hijes?" y comienza el conteo. Quienes no desean tener hijes no le están imponiendo a otres que no los tengan, ¿por qué insistiríamos tanto en sugerirles, pedirles, exigirles que elles los tengan?

“El reloj biológico no se detiene", "te vas a arrepentir", "¿quién te va a cuidar en tu vejez?" "¿por qué eres tan egoísta?" "Te vas a quedar sola", "eres demasiado narcisista", "una mujer sin hijes es una mujer incompleta". Llama la atención el argumento repetido de la incompletud porque apela a un estado inexistente en términos humanos: ¿qué persona podría estar "completa"? A todes nos "falta". Por definición. Estamos hechos -también- de fisuras y de carencias. Nos remite -además- al mandato de fondo: la única manera -sobre todo para las mujeres- de "llenar" lo que falta es tener hijes. El derecho a desearlo o no es tan difícil de aceptar porque las reflexiones se centran en "lo natural". No tener hijes sería una elección "contra natura". Un atentado, pues. Si la hembra humana está dotada de un aparato reproductivo es -obligadamente- para ponerlo en marcha. También era "natural" morirse a los 30 años. El elevado índice de mujeres que no sobrevivían al parto, los bebés que no alcanzaban a vivir ni siquiera su primera infancia. La ciencia revolucionó la esperanza de vida y de tantas maneras su calidad. "La hembra humana" es un ser hecho de subjetividad y de palabras. "La hembra humana" reflexiona y elige. El "instinto materno" es un argumento promovido por la cultura. Llevado al rango de política de Estado a través de la historia. Cuando conviene. Cuando en un país se ha dado una baja en la natalidad "preocupante", se apela al "instinto materno", a la felicidad de "la reina del hogar" liderando a su familia numerosa como en la Francia de posguerra. Cuando la alza de la natalidad es "preocupante", se llega a los excesos de control de la vida privada que se impusieron en China: una pareja solo podía tener un hijo.

Pareciera que lo que una mujer decide hacer con su vientre está sujeto a la opinión pública y que el límite del respeto se cruza con una gran facilidad ante la elección de las no madres. Me sucedió ante este tema lo que suele suceder con tantos otros de los que no se habla con frecuencia. Basta con jalar un hilito y la información comienza a fluir: ensayos, blogs, asociaciones, conferencias, libros, películas, segmentos de series. Me encontré con unas frases en las que la artista Sophie Calle con su habitual sentido del humor exclama: "No lo puedo creer, ¡me olvidé de tener hijos". Buenísimo el documental "(M)otherhood" de Inés Peris Mestre y Laura García Andreu (puede comprarse en Vimeo). La M entre paréntesis y el juego de palabras: "Motherhood"-Maternidad/"Otherhood"- Alteridad, lo dice casi todo. Entrevistan a mujeres de distintas culturas, con distintas lenguas.

Entre ellas a la francesa Elizabeth Badinter autora de un libro ya clásico: "¿Existe el instinto maternal?" publicado en 1980 y seguido por una horrorizada polémica. Badinter fue tachada de "loca", "egoísta", "narcisista extrema". Casi que de incitar a la extinción de la especie humana, sumado al argumento: "si no hay más niños en Francia ¿quiénes van a pagar nuestras jubilaciones?" Es decir: "si algunas mujeres comienzan a elegir no ser madres, todas van a elegir lo mismo". En el documental entrevistan a la investigadora israelí Orna Donath autora de "Madres arrepentidas", testimonios de mujeres que son madres y asumen que para ellas hubiera sido mejor no serlo. Justo lo indecible. Trabajar el ideal de maternidad y ubicarlo en la realidad es una manera de tomar decisiones informadas -cuando los recursos para hacerlo existen- y de alejarnos de la idea de perfección y el sentimiento continuo de inadecuación que provoca en las que somos madres.

¿Qué implica -cada día, todos los días- ser madre más acá de las imágenes gloriosas de bebés y niñes sonrientes junto a mujeres que florecen? La standupera británica Kate Fox resume en su monólogo sobre no desear hijes: "Tal vez no se trata de que siempre supiera que no quería tener hijos, sino de que nunca supe que quería tenerlos". La periodista María Fernández-Miranda escribió "No madres", su historia y la de otras mujeres como Rosa Montero y Alaska. "Elegir ser madres" de Renée Greusard. El Colegio de México publicó un ensayo de la investigadora Yunuen Ysela Mandujano "Ser 'childfree' en México: narrativas personales de quienes no desean ser madres o padres y su negociación con los estigmas sociales", también se puede acceder en línea a una conferencia de Yunuen.

La comedia argentina "No soy tu mami" de Marcos Carnevale (Prime Video) trata el tema madres y no madres y la rivalidad que puede circular entre nosotras para llegar a una conclusión básica: vámonos respetándonos en nuestras diferencias. Vamos aceptándolas. Quien difiere de nuestras elecciones no es porque viva en el error: simplemente es otro, otra en esa diversidad inherente a la especie humana. Sin monumento a la madre y sin "Brindis del bohemio": a cada persona -cuando es posible- su libertad de elegir y que esa posibilidad se extienda hasta que en algún horizonte aún lejano, sea el derecho de todes.