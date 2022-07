¡Cayó Caro! ¿Qué más ordenó Biden a AMLO?

Comparta este artículo

En política y en el ejercicio del poder no hay casualidades.

Por eso, si tiene pico de pato, si tiene patas de pato, cola de pato y si grazna como un pato, tenemos derecho a suponer que se trata de un pato.

Por tanto, no es descabellada la hipótesis de que la captura de Rafael Caro Quintero –apenas tres días después del encuentro entre López Obrador y Biden–, fue una exigencia concreta y directa del presidente norteamericano al mandatario mexicano.

Más aún, según fuentes de Palacio, la DEA entregó a la comitiva mexicana que acudió a la Casa Blanca las coordenadas y el punto exacto para localizar a Caro Quintero, el narcotraficante más buscado en Estados Unidos.

De igual manera que el 17 de octubre de 2019 la misma DEA entregó al gobierno de México la geolocalización de Ovidio Guzmán.

La diferencia, como todos saben, es que hoy el gobierno de López Obrador no dio la orden de liberar al criminal, como sí ocurrió en el llamado “culiacanazo”.

Sin embargo, el problema para México y los mexicanos es aún mayor.

¿Por qué?

Porque si hoy queda claro que Kamala Harris y/o Joe Biden ordenaron a López Obrador la capturar de Rafael Caro Quintero, entonces las preguntas se extienden mucho más lejos.

¿Qué más le exigieron el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos al mandatario mexicano?

¿No está cometiendo traición a la patria el presidente mexicano?

¿Por qué López Obrador ha mentido sobre todos los supuestos “buenos resultados” del encuentro con Kamala Harris y Biden?

Vamos al paso a paso.

1.- Mientras que la mayoría de la prensa mexicana ignoró el desayuno de trabajo entre López Obrador y la señora Kamala Herris, aquí dijimos que en ese encuentro fue donde la vicepresidenta de Estados Unidos dejó caer una montaña de reclamos al mandatario mexicano.

Así lo dije en el Itinerario Político del pasado 13 de julio, titulado: “¡Pasó de noche el encuentro AMLO Biden!”.

La cita textual: “Eso sí, en la reunión de trabajo con Kamala Harris, vicepresidenta de Biden, López Obrador debió escuchar reclamos y exigencias al por mayor: que si las violaciones al T-Mec, que si el maltrato a empresas norteamericanas, que si los migrantes, que si los derechos humanos, que si la violencia y el crimen que ahuyenta la inversión…” (Fin de la cita)

2.- Y es que las mismas fuentes de Palacio que confirmaron a Itinerario Político que la DEA entregó a la comitiva del presidente mexicano las coordenadas para la detención de Caro Quintero, le habían revelado al autor de este espacio que en el desayuno entre Kamala Harris y López Obrador es donde los norteamericanos “apretaron las tuercas” a AMLO.

Y en ese encuentro es donde se produjo la exigencia a López Obrador de entregar a las autoridades norteamericanas al narcotraficante Rafael Caro Quintero, a quien la DEA tenía perfectamente localizado.

3.- Por eso obligan las preguntas:

¿A cuántos narcotraficantes mexicanos más tiene localizados la DEA?

¿A cuántos criminales más veremos que el gobierno de México entregue a la justicia norteamericana?

¿Cuántos y cuáles otros compromisos pactó el mandatario mexicano que no conocemos porque López Obrador nunca habla con la verdad?

4.- Por lo pronto –y con el pasa el tiempo--, se ratifica lo que aquí advertimos sobre las mentiras expresadas por López Obrador durante y después de su visita a Washington.

Por ejemplo, en el Itinerario Político del 15 de julio, titulado: Marcelo es derrotado por pifias en la Casa Blanca”, dije que el encuentro López Obrador Biden había sido un fracaso escandaloso, además de que los ciudadanos fuimos victimas de una montaña de mentiras.

Así lo expuse de manera textual: “Asistimos a un fracaso de escándalo, a pesar de que buena parte de la prensa mexicana --salvo contadas excepciones--, se encargó de engañar a los ciudadanos con un puñado de supuesto éxitos del presidente; engaños como el exhibido en la primera plana del diario Milenio, de un inexistente compromiso de Biden para la entrega de visas de trabajo a mexicanos.

“Y si dudan, así tituló Milenio su primera plana el miércoles 13 de julio: “AMLO saca a Biden promesa de 600 mil visas para migrantes”, lo cual es totalmente falso” (Fin de la cita)

5.- Pero si aún lo dudan, el ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, abundó en un artículo difundido por Nexos el mismo viernes 15 de julio, titulado: “Las mentiras de López Obrador en Washington”.

A continuación, un fragmento tomado de la revista Nexos:

“En cambio, las mentiras de López Obrador no son especulación. Cito dos. Primero, lo de las visas. Esto dijo Biden en inglés: “And last year, my administration set a record. We issued more than 300?000 H-2 visas for Mexican workers. We also reached a five-year high in the visas we issued to Central Americans, and we’re on pace to double this in this fiscal year for Central America…”.

“Pero en la versión publicada en los medios mexicanos, se reproduce la transcripción de Presidencia de la traducción al español de la intérprete mexicana: “Y el año pasado nosotros batimos un récord en la emisión de visas H-2, que fueron 300?000 visas que fueron emitidas. Y nosotros llegamos a niveles históricos en los últimos cinco años en la emisión de visas para centroamericanos. Y estamos a buen ritmo que nos va a permitir duplicar la cantidad de visas que vamos a emitir en los próximos meses”.

“No menciona que las 300?000 visas récord fueron para mexicanos, y permite leer que la duplicación de la cantidad de visas en los próximos meses se aplica a mexicanos”.

“De allí saca López Obrador su declaración ya en México el jueves: “Hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporales para México y para Centroamérica. Esto se aceptó. Se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos” (Cita de la Agencia EFE).

“Es una mentira. El inglés no permite ninguna duda al respecto”.

“La segunda mentira de López Obrador, reproducida por los medios impresos, se refiere a su reunión con empresarios. Una primera contraverdad consistió en anunciar en un comunicado que asistiría Biden; (pero) se encontraba ya en Israel”.

“Pero también se dijo que fue un encuentro con empresarios de Estados Unidos y México. En efecto, allí estaban los de siempre, del lado mexicano, pero según la foto oficial con AMLO, sólo tres empresas de Estados Unidos: Sempra y New Fortress Energy (energía), y Kansas City Southern (ferrocarril)”.

“De estas tres, dos tienen fuertes inversiones en México desde hace años. Todos los demás asistentes fueron funcionarios o empresarios mexicanos. No hubo reunión con “empresarios norteamericanos” salvo esos tres”. (Fin de la cita).

¿Quién será capaz de exigirle al presidente mexicano que hable con la verdad sobre el encuentro con Biden?

¿A qué más se comprometió, además de captuar y entregar a Rafael Caro Quintero?

¿Acaso no comete traición a la patria el presidente mexicano?

Al tiempo.