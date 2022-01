Inicia un año que será de vital importancia para la estabilidad y la vida democrática de México; un año en el que se pondrá a prueba todo el sistema institucional construido a lo largo de décadas y en el que más allá de filias y fobias, se verán dos grandes narrativas. Por un lado la defensa de un país de instituciones sólidas, y por otro lado la curiosa idea de que López Obrador es mejor que las instituciones... Eso que tanto repiten sin argumentos y sin razón ulterior a un fanatismo algunos que confían ciegamente que AMLO es honesto, democrático y sabe gobernar, tres cualidades que han sido desmentidas semana tras semana. Algunas de las amenazas del año:

- La revocación de mandato es una amenaza múltiple a la democracia... 1) es la prostitución de una figura democrática directa que al confundir un derecho ciudadano con una prebenda del gobernante acaba con su legitimidad, 2) es el pretexto que ha encontrado AMLO para golpear al INE de forma constante, 3) es el pretexto para que algunos cuadros de Morena linchen al INE... incluso en casos francamente patéticos como el del presidente de la Cámara que demostró su inmadurez y su pequeñez al primero denunciar penalmente a los consejeros INE y después, ante crítica de AMLO, retirar la denuncia... 4) Es un pierde / pierde para la democracia: si se hace se daña a la democracia y si no se hace también... Aquí lo importante es dividir que si se hace se daña la democracia porque se usa una figura que tiene una raíz legítima para un fin ilegítimo, pero si no se hace el daño es propiciado por los linchamientos del presidente y su partido... o sea la amenaza a la democracia en el fondo es AMLO y Morena, no la revocación en sí. 5) El costo de la consulta es insultante 6) además la revocación es una medida en que la sociedad puede pedir a un gobernante que se retire y yo no veo a nadie buscando anticipar el fin del periodo presidencial de AMLO... incluso los de FRENA que han sido más radicales en sus quejas no los he visto participar, los únicos interesados son Morena y sus Asociaciones Civiles piratas con las que están recolectando firmas de forma fraudulenta (la consulta no es por la continuidad, esa está dada por la Constitución).

- Otras grandes amenazas a la democracia son el constante desmantelamiento de instituciones por la vía presupuestal, la sumisión de instituciones por la trasgresión a su autonomía y la inutilización de instituciones por incapacitarlas técnicamente (como pasa con la propuesta de AMLO para el Banco de México que no sólo representa la pérdida de autonomía por el origen de la propuesta, representa la inutilización técnica del organismo por la falta de preparación, experiencia y prestigio de la propuesta).

- También está el tema de la dupla maligna: el aumento de la militarización del país y al mismo tiempo el aumento del control del crimen organizado sobre el gobierno... realidad que después de las visitas de cortesía, las extrañas vueltas electorales en ciertos lugares y el creciente dilema internacional al respecto hacen evidente.

La elección de 2021 le quitó a López Obrador la posibilidad de modificar la Constitución, con ello se elimina la posibilidad de impulsar una reelección, ahora la apuesta es hacer lo suficientemente débil al sistema para poder perpetuarse en el poder en una especie de "Maximato", aunque el término le queda muy grande a nuestro presidente.

El 2022 será un año para defender la democracia o perderla para las siguientes generaciones.

Aprovecho la oportunidad para desear un feliz año y expresar mis mejores deseos para el equipo de La Silla Rota y para nuestros lectores.

