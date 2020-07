15 puntos para entender la reforma de pensiones

A una semana del anuncio de la reforma al sistema de pensiones en México, sigue sin aparecer la iniciativa presidencial, porque ésta se continúa revisando por unos cuantos elegidos del sector empresarial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La pelea no es por los puntos y comas, sino por la sustancia de cada artículo, de cada línea que representan pérdidas y ganancias (negocios) para el sector financiero. A los representantes de trabajadores no se les invita en esta fase del detalle, porque (les dicen) no entienden de números y se trata de asuntos técnicos.

El pasado 22 de julio anunciaron, con bombo y platillos, una reforma de pensiones, y como si se tratara de una fiesta para la presentación de un recién nacido, llegaron los invitados, y el orador principal con gran expectación empezó a describir al niño de la fiesta: es de pelo negro, cejas pobladas, ojos grandes, de 3 kilogramos de peso..., y así durante media hora escucharon la descripción del niño, pero este nunca llegó.

Los invitados después se enteraron de que el niño era sietemesino y no estaba listo para nacer, pero los especialistas están buscando acelerar el parto (por cesárea) ante la impertinencia del padre de querer anunciar el nacimiento de su hijo por la crisis familiar en que se encuentra.

Lo que se dijo en la fiesta, para la tranquilidad de los invitados (de perfume y cuello blanco) y ante el azoro de los que se quedaron fuera (vestidos de mezclilla barata), quienes divisaban a lo lejos, fueron los 15 puntos centrales de la reforma de pensiones:

1. Se mantiene el negocio de Afores privadas en el manejo de las cuentas individuales para el retiro que acumulan 4.3 billones de pesos con una utilidad de 14 mil millones de pesos.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) informa que hay Afores como PENSIONISSSTE que cobran comisiones de 0.79% (la más baja del mercado), y otras como Azteca, Coppel e InverCap (las más altas) que cobran el 0.98% existiendo un promedio de costo de 0.92% sobre el saldo administrado.

La pretensión es reducir las ganancias a unas décimas de punto, a eso que llaman "niveles internacionales", pero los dueños de las Afores siguen regateando antes de que se mande la iniciativa presidencial.

2. Se pretende legitimar con la reforma el pago en Unidad de Medida y Actualización (UMA) que representa $86.88 diarios, concepto declarado inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación, en lugar del pago en Salarios Mínimos Generales (SMG) fijado en $123.22 diarios, que significaría una afectación diaria de $36.34 a los pensionados, tan sólo en el año 2020. De persistir la propuesta de UMAs se prevé una lluvia de amparos contra esta reforma.

3. Incremento gradual de las cotizaciones patronales proyectadas en los siguientes 10 años, comenzando con un punto anual adicional a partir del año 2022 hasta el año 2030, para subir de 5.5% a 13.85% la aportación patronal al final del periodo.

4. En el caso del patrón, la aportación puede ir desde 5.151% para trabajadores con un ingreso de 1.0 SMG, hasta 13.875% para trabajadores que perciben 25 UMAs.

5. Se mantiene la condición de edad mínima de 60 años más tiempo de cotización, para recibir una pensión de cesantía en edad avanzada.

6. Se reduce la condición de tiempo de cotización de mil 250 semanas (equivalentes a 24 años 2 semanas de trabajo), para pasar a 750 semanas (14 años, 5 meses y 2 semanas).

7. Se anuncia que la condición de cotizar 750 semanas aumentará de manera gradual hasta el 2030 para llegar a mil semanas de cotización (equivalentes a 19 años 3 meses de trabajo), manteniendo (aparentemente) la condición de 60 años como edad mínima para recibir una pensión.

8. La aportación gubernamental, equivalente a un 0.225% no se incrementa, pero modifica su composición para beneficiar a trabajadores de menos ingresos.

9. La cuota social propuesta, a cargo del Gobierno Federal, va de 8.724% para trabajadores con un ingreso de 1 SMG, a 1.798% para los de 4 UMAs.

10. La cuota social excluye a los trabajadores de más de 4 UMAs.

11. La aportación gubernamental de 0.225% se cubrirá en el equivalente promedio a 4 UMAs.

12. En la aportación de 1.125% a cargo del trabajador no se prevé su aumento.

13. La aportación total de la pensión se eleva de 6.5% a 15% en 10 años.

14. Al monto de la pensión de $3,289 se agregaría $1,056 para subir en promedio a $4 mil 345 mensuales.

15. No incluye a los trabajadores al Servicio del Estado federales ni a nivel local.

Las características de la propuesta que presentamos aquí pueden cambiar, porque este análisis está tomado de declaraciones en medios de comunicación de funcionarios y representantes patronales.

La realidad se sabrá a detalle hasta que presenten al recién nacido en persona (la iniciativa presidencial). Algunos dicen que será robusto hasta de 4 kilogramos, otros que pesará apenas un kilo 300 gramos, pero los más realistas comentan que no será un niño, sino un simple muñeco de cartón, una apariencia de reforma que no tocará el fondo del problema: pensiones miserables.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.