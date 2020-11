100,000 muertes

Está semana se debe hacer una pausa para reflexionar un momento para entender lo que está pasando. No se ha cumplido ni un año desde que inició el virus en China, y en nuestro país hemos llegado a los 100,000 muertos oficiales. Pueden ser más, pueden ser muchos más pero aún tomando como base la cifra oficial ya está totalmente desbordado. Algunos comentarios al respecto:

· Se dijo que el peor escenario era llegar a los 60,000 y esa cifra se duplicará a finales de año (o a más tardar en enero).

· Seguimos siendo el país en donde menos pruebas se realizan por caso confirmado. En nuestro país el promedio son dos pruebas por cada positivo y bueno, incluso ese promedio debe ser inflado, ya que hay personas que se han hecho decenas de pruebas, mientras la inmensa mayoría no nos hemos hecho ni una.

· No conforme con que ha quedado claro que el gobierno de López Obrador no ha podido con el tema de salud, las cosas van a empeorar sensiblemente el año que entra ya que en el presupuesto 2021 le quita más de 9,000 millones de pesos más al ramo.

· No solamente no se presupuestó lo necesario para vacunas contra el covid-19, para cuando ésta exista. No hay vacunas para varias enfermedades como lo han documentado varios medios, pero el drama de fondo es otro. El gobierno de López Obrador desarticuló la red con la que se distribuían las vacunas y medicamentos, y la sustituyó por otra... pero se les olvidó que no están distribuyendo propaganda política y que se requieren ciertas características de cuidado y refrigeración para que no se dañen las vacunas... osea, aunque las haya no las van a poder distribuir pronto.

· Otro dato importante es que, ya alcanzados los 100,000 muertos, el presidente López Obrador sigue creyendo que es un chiste. En la gira a Tabasco (en donde por cierto dio la declaración más inhumana que he oído en un presidente) mientras está ofreciendo apoyos a los damnificados como si viviéramos en 1970, se atreve a decir que quienes no lo quieren lo van a criticar por no mantener la sana distancia y se ríe... ¡100,000 muertos y se le hace motivo de chiste contra sus opositores! En realidad, es motivo para pensar que ya enloqueció. Mientras hace bromas sobre no mantener las medidas de sanidad está sentado sobre los muertos (como diría Miguel Hernández) que suman ya 100,000 familias de luto.

· ¿Qué tendrá que pasar para que se tomen en serio la vida de las personas? La ineptitud también mata y ahí está el mundo diciendo que es importante el uso de cubrebocas y todas las medidas, pero no, aquí tenemos un presidente que cree que es broma; un encargado de la pandemia que prefiere darle la razón al presidente y desestimar la amenaza, y un sector salud que día con día enfrenta la muerte sin los insumos necesarios (por algo somos uno de los países en donde más personal del sector salud ha fallecido).

El acceso a la salud es uno de los principales medidores del avance o retroceso de un país, y en México, sólo durante estos dos años que ha gobernado López Obrador, más de 50 millones perdieron acceso a los servicios de salud... en el peor momento posible.

