Validez educativa y profesional

Particularmente en la CDMX, la propaganda relacionada con países como Canadá o Australia diciendo que ´te están esperando´ o ´te pagan por irte´ es muy lejano de lo que puedes esperar cuando lees esto. No necesariamente porque esas frases no sean ciertas, sino porque para llegar a alguno de esos dos momentos, tendrás que demostrar ´tu valor´ para que ello suceda y eso requiere, tiempo, paciencia y recursos.

En nuestro caso, como mencione en mi primer texto, nos tomo 3 años, desde el momento en que decidimos revisar la pagina del gobierno y ver el proceso, hasta que nos llegó la confirmación de aceptación por correo. Y, como también platique, fue caro y ´emocionalmente desgastante´.

Primero que nada, tienes que ser consciente que a reserva que vayas como estudiante, es vital que tengas un cierto nivel profesional para demostrar tu valor y sobre todo, asegurarte que llegues con el nivel correcto de experiencia profesional para encontrar un trabajo adhoc, no solo a lo que tenias antes pero a lo que buscas construir. Demostrar tu valor educativo profesional, pasa por tres momentos dentro del proceso:

1. El idioma: Es necesario demostrar con un certificado con validez para el gobierno que tienes el nivel requerido para vivir ahí. En el caso de Canadá dependiendo de la provincia a la que quieras llegar, será inglés o francés.

2. Nivel Educativo: Si creíste que tener el título era todo, ¡olvídalo! Primera parte: titulo, tira de materias y cardex de licenciatura, especialidad y/o maestría y/o posgrado, plan de estudios, calificaciones, etc. Segunda parte: la validación. No en todas las carreras el plan de estudios es el mismo, entonces pueden no ´validarte´ algunas materias que estudiaste porque son diferentes al plan del país al que vas. SI es el caso, para ejercer como X o Z, tendrás que estudiar algo relacionado para ´nivelarte´.

3. Nivel profesional: Si estabas pensando que una carta de recomendación de tu actual trabajo sería suficiente, ¡olvídalo! Para poder demostrar que tu carrera profesional ha ido subiendo, necesitaras cartas de todos tus empleos indicando el tiempo que estuviste, cual era tu sueldo anual y tu posición. Si has tenido oportunidad de trabajar en proyectos regionales o con equipos fuera de tu ciudad/ país, es muy importante que sea mencionado también eso soporta tu nivel de ´multiculturalidad´ y adaptación a la cultura laboral.

¿Sabemos identificar el racismo en México?

@LoretaRicO | @OpinionLSR | @lasillarota