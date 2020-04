Tacto y racionalidad frente al coronavirus

En el 2012 se publicó el libro This will make you smarter (traducido al español como Este libro te hará más inteligente) una obra editada por el agente literario John Brockman, quien ha dedicado parte de su carrera a la divulgación de la ciencia y la cultura.

Debo admitir que cuando vi el libro por primera vez éste no me atrajo, pues estaba catalogado como libro de autoayuda y, quizás como muchos, tiendo a tener cierta aversión para con los libros así, además, el propio título del libro sonaba bastante pretencioso como para tomarlo en serio, pero, al revisarlo noté que se trataba de una obra que concentraba ensayos de científicos y académicos como Steven Pinker, por lo que decidí darle la oportunidad.

La obra nació de un requerimiento de Josh Brockman para que las mentes más brillantes eligieran un concepto de la ciencia que pudiera resultar útil para mejorar las habilidades cognitivas de las personas. Lo leí en los primeros días este año, y empecé a volverlo a tener en cuenta desde hace un par de semanas, cuando la situación con el coronavirus se comenzó a complicar en México; y de repente las redes sociales se llenaron de comentarios auspiciados del temor, bajo la presunción de que se trataba de algo inofensivo o ya de plano cobijados por alguna de las múltiples teorías conspiranóicas nacionales o internacionales que existen actualmente. Después de reflexionar sobre esto, caí en cuenta de que es normal que exploten todo tipo ideas acerca de la pandemia actual, pues se trata de una situación nunca antes vista, que agarró a la humanidad desprevenida, y la mayoría de las personas no tenemos en dónde apoyarnos para generar un juicio al respecto, pues no estamos involucrados en el tema de las epidemias, no trabajamos con la salud o no simplemente somos médicos.

Pero lo anterior no significa que la población en general no podamos hacer nuestras propias inferencias sobre el problema, pues, a fin y al cabo, vivimos dentro del problema mismo, tenemos responsabilidades al respecto y, como ciudadanos, necesitamos sacar conclusiones que terminarán convergiendo con las del gobierno sobre este tema. El problema que yo veo es que muchos estamos siendo categóricos con nuestros juicios y comentarios, y sea que no nos interesemos en informarnos o lo habramos hecho con base a determinada fuente.

En ese sentido, pues, me parece que lo que podemos hacer es tratar de entrarle al tema de la manera más racional y abierta posible. Y aquí me gustaría recalcar la palabra abierta, para que todos la tengamos muy en cuenta.

A falta de espacio, me apoyaré brevemente en tres conceptos promovidos en el libro mencionado que pueden resultar útiles para situaciones como las que nos encontramos: El riesgo no calculado, la humildad cognitiva.

En el ensayo "El riesgo no calculado" el teórico físico Garret Lisi señala que los humanos somos muy malos a la hora de ponderar el riesgo porque tenemos puntos ciegos en nuestro lenguaje que no nos permiten ofrecer respuestas más allá del "probablemente" o el "usualmente", lo que hace que existan miedos comunes desproporcionados o minimizados. Tomando esto a consideración, es difícil que cuando se pondere la letalidad de un virus como el covid-19 las personas se polaricen entre los que piensan que salir a las calles es inofensivo, y los que demanden que todos nos aislemos en nuestras casas hasta que el virus desaparezca. Lisi sugiere tener en cuenta que existen estos problemas en nuestro lenguaje y hacer más gimnasia mental para tratar de ver todos los escenarios que existen entre estos dos, pues lo más probable es que entre esos dos polos se encuentre una respuesta más acertada sobre el grado de riesgo que se avecina.

Otra de las cuestiones que también se ha dejado ver mucho últimamente con el tema del covid-19 es la imposición de argumentos dentro de los temas que generan polémica, dígase si se deberían ampliar el número de pruebas o si las autoridades no están siendo del todo responsables al informar sobre los daños que puede causar esta enfermedad en la salud.

Para esto considero relevante el concepto de "humildad cognitiva", analizado en el libro por Gary Marcus, debido a la tendencia que se muestra en redes sociales y en cualquier espacio donde uno pueda dar la opinión, de compartir artículos periodísticos que aseguran algo u opiniones construidas a partir de estos o de la información que circula.

Myers nos dice que nuestra mente almacena muy bien la información, pero es deficiente al retenerla, razón por la que las fallas en la memoria llevan a eventos tan cotidianos como testimonios presenciales erróneos, discusiones matrimoniales por olvidarse del aniversario o fatalidades asociadas con olvidar acciones que hacemos rutinariamente. A diferencia de las computadoras que acceden a la información necesaria por medio de la búsqueda, nuestros recuerdos están asociados al contexto y cuando dos personas están en desacuerdo sobre un asunto es porque sus creencias preconcebidas sobre el tema a discusión les llevan a recordar evidencia específica almacenada en el cerebro para argumentar o, en algunos casos, afirmar algo específico.

Myers nos dice que en lugar de evaluar algo de manera correcta deberíamos evaluar los dos lados de un argumento, tal como lo haría una computadora que accede a toda la información disponible sobre el tema, pero, tendemos a acceder a evidencia que es más consistente con lo que creemos que con lo que no creemos. De ahí que algunos aseguren siempre estar en lo correcto porque lo vieron en algún lado o lo consultaron en X fuente.

El autor del ensayo sobre este concepto indica que para resolver este problema debemos disciplinarnos a nosotros mismos a considerar no sólo los argumentos y la información que encaja con nuestras creencias, sino la información que pudo llevar a nuestra contraparte a tener creencias diferentes sobre un mismo punto. Es decir, en nuestro contexto, deberíamos tratar de comprender, por ejemplo, por qué hay personas que creen que la Subsecretaría de Salud prohíbe a los laboratorios privados hacer pruebas para tratar de ocultar el número de casos, o por qué hay quienes se inclinan más a creer que la información oficial no está llegando al grueso de la población porque la interferencia de algunos medios, o porque de plano hay gente que piensa que todo lo que hace el gobierno es una estrategia para ocultar el número de contagiados y fallecidos como el fin de promoverse políticamente.

En pocas palabras, estos dos conceptos nos llaman a ser más responsable a la hora de entrarle a conocer un tema, porque de eso se trata, de conocer lo más que podemos algo, y no de querer ganar una discusión o imponer una postura, sobre todo en situaciones como las que nos encontramos. De la misma manera como la ciencia avanza con preguntas como "¿Puede mi hipótesis ser falsa?", el entendimiento mejor del problema en situaciones como las que nos encontramos puede ser más asible si todos nos hacemos la pregunta de "¿Acaso lo que creo sobre este debate en específico puede tener deficiencias?

Lo peor que podemos hacer es entrarle a un tema desconocido y potencialmente peligroso acusando al que tiene una opinión diferente de que la manera en la que llegó a esa conclusión es contundentemente errónea, o de que es estúpido.

*Paris Padilla

Autor del libro El Sueño de una Generación: una historia de negocios en torno a la construcción del primer ferrocarril en México, 1857-1876. Es especialista en Historia Económica por la UNAM y Maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Es asesor político y de instituciones de gobierno y colabora en medios como revista Bicentenario, Huffington Post y La Silla Rota entre otros.