Sexo, amor y amistad en el mundo del siglo XXI

Venus se preocupaba, su hijo no maduraba y no crecía, así que consultó con el Oráculo de Temis, que le dijo: «El amor no puede crecer sin pasión».

-Mitología Romana.

Febrero, es el mes del amor y se celebra en diferentes continentes (Europa, América y el Lejano Oriente). En México el 14 de febrero es notable no solamente como día del amor, celebramos también el valor de la amistad, una de nuestras características como cultura cálida. En otros países, como en Italia, en algunas ciudades se hace alusión al valor de la amistad el 30 de julio, fecha decretada internacionalmente por las Naciones Unidas en el 2011, con el objetivo de promover una cultura de paz entre los pueblos.

El valor de la amistad viene después de la relación familiar y antes de la relación de pareja. El amor viene con la madurez. El festejo de San Valentín, reemplaza el rito pagano antiguo de Lupercalia del siglo V, en honor de la fertilidad de la tierra y los hombres. El mártir San Valentín fue el primero en unir a un pagano y un cristiano en matrimonio. Valentín se convirtió al cristianismo, consagrado como obispo a la edad de 17 años y perseguido hasta su decapitación.

Un icono del amor es Cupido. En la antigua Grecia se representa un niño con alas, arco y flechas. Para los romanos Cupido es el dios del amor hijo de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad y de Marte, dios de la guerra.

Dentro de la literatura Italiana, el V canto del Infierno en la Divina Comedia de Dante Alighieri, los personajes de Paolo y Francesca, son una de las parejas más apasionadas y al mismo tiempo desafortunadas en el amor.

En la actualidad la interacción del sexo y el amor en las relaciones humanas cambian a gran velocidad, no solamente por factores culturales; los mayores influyentes en la vida de las personas son la aparición de diferentes aplicaciones. Digamos que desde hace algunos años Cupido alargó su "esfera laboral" iniciando con los chats y los e-mail. Hoy en diferentes partes del mundo existen apps como: happn, que hace interactuar con alguna persona que cruzas físicamente mientras caminas. eHarmony, sitio de encuentros en línea con más de 66 millones de usuarios. El "cupido moderno" hoy es OkCupid, donde mandan 7,3 millones de textos. Tinder, la aplicación de citas, disponible en 24 idiomas y con más de 10 millones de usuarios por día.

Según la Asociación Mexicana de Internet en México 54 millones de personas son usuarios de "apps" para conocer a alguien. México es el país Latinoamericano con más usuarios en Tinder, señalando que 85% de sus usuarios tienen entre 18 y 24 años. De acuerdo a los especialistas, gran parte de los usuarios de aplicaciones para encontrar pareja son millennials.

En territorio Italiano el Instituto Nacional de Estadística señaló el aumento de los divorcios en Italia para aquellos que usan sitios de citas. Subrayo que los sitios de Internet y las aplicaciones influyen cada vez más en las parejas italianas .Datos presentados por Familylegal, muestra que el 35% de los casos de las parejas que se conocieron directamente en el web se separan en menos de un año. Sin embargo, un 25%, del mismo rango permanece unido incluso después del quinto año de matrimonio.

La estudiosa de la neurobiología del amor, Lucy Brown, coautora de varios libros sobre romanticismo y otros especialistas indican que buscar sexo, amor o amistad mediante las apps es parte de un cambio que estamos viviendo dentro de las relaciones humanas, plasmado por el uso de la tecnología dentro nuestras vidas en nuestra era. Independientemente de nuestra nacionalidad, cultura o residencia en primera instancia somos seres humanos, así que donde hay atracción, contacto físico, miradas cómplices; las emociones siempre dominaran la escena, aunque pertenezcamos a una época donde el uso del web quiera cancelarlo.

Tú que eres protagonista en el siglo XXI, ¿cómo decides pasar el próximo 14 de febrero?

