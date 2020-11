Retórica vacía igual, corrupción e ignorancia

"Mejor un poco que esté bien hecho, que una gran cantidad imperfecta".

-Platón

Barcelona, España. Hace un par de meses, tomando café con un amigo en México, platicábamos acerca de la problemática del campo en Sinaloa y en todo México, le dije como ejemplo, que me parecía muy mal que el problema de los productores del Carrizo Sinaloa no se solucione, y sobre todo, que todos los políticos hablan y hablan, se toman la foto, pero no les resuelven nada; él me respondió, ojalá no se resuelva, porque se nos acaba el discurso. ¡Plop!

Es por eso que sigue vigente el gran proyecto de Platón de unir la política y la filosofía con el fin de que gobierne la razón, la justicia y la sabiduría, en lugar de la retórica vacía de los demagogos, la corrupción y la ignorancia.

Las empobrecidas peroratas de la 4a transformación empiezan a deteriorar el ánimo de las familias del campo, lo que se traduce en un atentado a la seguridad alimentaria del país. Hoy se sabe que una de las actividades productivas más vulnerables es la agricultura, que se ve amenazada en la calidad y rendimiento de los cultivos y con ella la seguridad alimentaria a nivel mundial, pero el campo mexicano sigue sumido en la pobreza, apostándole a un gobierno que solo voltea a verlos para cosechar votos en tiempos electorales.

Una investigación reciente hecha en México sugiere involucrar a los agricultores en la toma de decisiones de política pública agrícola sensibilizándolos sobre los efectos del cambio climático en la producción de alimentos, de acuerdo con las declaraciones de desarrollo sostenible relacionadas con el medio ambiente, sin embargo, la nula o baja capacidad de reacción política de nuestros gobernantes en turno, retrasan aún más la falta de apoyos reales a las familias del campo, o ¿será que ni ellos entienden la problemática y eso les impide generar ideas y proyectos sostenibles de apoyo a la producción de alimentos, mejorar su eficiencia técnica e impulsar verdaderos apoyos a la comercialización?

Y, por el contrario, la irresponsabilidad de quienes elaboran las políticas relacionadas con la producción agrícola se olvida de la implementación de acciones con mayor aceptación que mejoren el bienestar social y económico de los trabajadores del campo.

Los presupuestos al campo del próximo año que se discuten en la cámara de diputados, es la oportunidad histórica de los actuales representantes populares de dirigir el rumbo de los apoyos que se brindan actualmente, priorizando medidas que promuevan el desarrollo de actividades agrícolas más sostenibles a nivel regional y nacional, a menos que quieran continuar frente a sus representados con los viejos discursos demagógicos y podridos.







Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.