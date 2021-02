¿Quién nos vigila y quién nos protege?

Con el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook es momento de cuestionar la falta de importancia que le damos al uso de nuestros datos en las plataformas de redes sociales, páginas y aplicaciones web.

Damos clic y llenamos cuestionarios sin preguntarnos en donde acabará esa información. La mayoría de los usuarios no saben que esas acciones alimentan los algoritmos que determinan mostrarnos más y más de x o y tipo de contenidos. Esas pequeñas acciones son parte de lo que alimenta nuestro perfil digital, ese que es usado para vendernos los productos y servicios que son afines a nuestros gustos y preferencias.

Cuando se suman los patrones de búsqueda que tenemos en Internet, a lo que le damos “Me gusta”, lo que compartimos, la ciudad en la que vivimos, nuestra edad, género, lista de amigos, etc., se delinea un perfil de quiénes somos y lo que nos interesa. Este modelo de marketing digital es una maquinaria perfecta; alimentada de forma directa por nosotros mismos.

Publicidad personalizada

Hay estudios, como este, Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans[1] que afirman que estos algoritmos nos conocen mejor que nuestros familiares y amigos más cercanos. Al diseñar una estrategia de anuncios pagados en Facebook es posible segmentar a las audiencias con una precisión única y altamente efectiva. Esto es uno de los modelos de negocio más exitosos del mundo y una de las razones por las cuales la industria de los medios de comunicación cambió de forma radical en los últimos 10 años.

Por otro lado están las aplicaciones tipo tests como “¿A qué famoso te pareces?” o “¿Qué obra de arte serías?”, que veíamos todos los días en Facebook y que eran usadas como anzuelos para darle acceso a terceros a mucha información personal de nuestro perfil. Esto es parte de los cambios que Facebook hizo recientemente a raíz de todo este escándalo y la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Senado de los Estados Unidos.

El cuestionamiento sobre el uso de nuestros datos y patrones de comportamiento en redes sociales para fines comerciales parecía inofensivo hasta que vimos que esas herramientas parecen ser efectivas también en el ámbito electoral y político. Si bien, el efecto directo de estas técnicas en el resultado del Brexit y la elección de Donald Trump como presidente sigue siendo analizado, es momento de poner más atención al tema.

Así utilizan nuestra información

El uso que compañías como Facebook o Google le dan a nuestros datos, importa e importa mucho. Es un momento histórico donde es crucial fomentar la alfabetización digital y el pensamiento crítico, pero es aún más necesario que como usuarios demandemos mayor transparencia y claridad en cuanto a los términos y condiciones con los que operan las plataformas digitales, que dicho sea de paso, son empresas privadas y transnacionales.

Legislación

El rol del estado en la creación de leyes que limiten esto y nos protejan es fundamental. Los legisladores deben proteger los derechos y libertades de los usuarios y abrir el debate sobre las soluciones y cambios que se deben implementar. Esto es lo que pasó en la Unión Europea.

La nueva reglamentación de uso de datos personales de la Unión Europea (GDPR) obliga a diversos sitios y plataformas a modificar su manejo y recolección de datos personales. Empresas como Facebook, Apple, Google, etc., deben adaptarse y cumplir con las nuevas reglas si desean seguir operando en estos países. En México debemos sumarnos a este debate y dar un paso hacia moderar este capitalismo que monetiza los datos adquiridos a través de la vigilancia. Debemos hacerlo sin atentar la libertad de los usuarios y la innovación. Sin duda, un reto mayúsculo. Es urgente que nuestros legisladores se informen y estén listos para los nuevos retos de la era digital. Sería muy interesante escuchar la postura y propuestas de los candidatos en estos temas antes de que el futuro nos alcance.

