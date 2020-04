Protestas feministas en México 2020

Holanda, Países Bajos. Debido a la cuarentena que todos tenemos en Europa, me he visto en el lugar especial para reflexionar acerca del movimiento feminista en México y las protestas del mes de marzo año 2020. Por si faltara poco para que en 2020 nos expresáramos de manera lógica, sobre todo si se trata de temas contenciosos e importantes; algo que me remarcó es la disposición de abandonar la discusión y análisis sobre el origen y las causas de la violencia hacia la mujer.

En opiniones y conversaciones con familiares y amistades, así también como en los medios impresos y digitales, se citan estadísticas de mano con eslóganes que poco hacen dilucidar la problemática real del porqué la violencia de un sexo hacia el otro. En específico, espero me sirva de ejemplo, me basaré en un corto video explicativo y que llama a la acción, con créditos a Jessica Fernández titulado "Explicado con manzanitas, para los que viven en el año 1800".

Jessica abre su interlocución con varias estadísticas y simplificaciones acerca de los casos y el número de ellos en que la mujer es violentada y asesinada. Todo va bien, pero hasta pasado el primer minuto, nuestra interlocutora nos avienta su idea central: "lo único que hace candidatas a las mujeres a ser asesinadas por hombres es precisamente ser mujeres". Enseguida, Jessica nos pide que discernamos entre esa idea tesis de todo lo demás. Y ahí se me acabó la paciencia y allí me pareció que, con todo respeto, Jessica Fernández nos empobreció el intelecto a todos al ofrecernos un paupérrimo diagnóstico del problema.

No podemos estar satisfechos con la idea de que lo único que hace candidatas a las mujeres a ser asesinadas, es precisamente eso, ser mujer. Mis disculpas a los susceptibles, pero me parece demasiado simplista la idea, demasiado fácil e inverosímil. Hace falta afinar, profundizar y analizar diferentes variables e indicadores para contar con una mejor imagen del problema junto con posibles soluciones.

Por supuesto que auguro la discusión y protesta a un alto a la violencia, no obstante, siendo realista, considero que este tipo de explicaciones e ideas son nuestras enemigas cuando intentamos dilucidar una cosa de otra, es decir, cuando intentamos analizar los factores que llevan a dos o más personas a atentar contra la vida de otra persona. Hago un llamado precisamente a psicólogos, criminólogos, estadísticos, sociólogos, víctimas y homicidas en averiguar cuáles son los marcadores sociales y/o los trastornos psicológicos que nos ofrezcan una imagen real del problema, y una imagen también de cómo evitar el problema.

Si bien o mal no soy criminólogo, ni psicólogo, sino alguien que denuncia el hueco intelectual del argumento: "lo único que hace candidatas a las mujeres a ser asesinadas es precisamente eso ser mujer". Esta idea es un anti-argumento, ya que no nos revela nada y nos deja abandonados en un lugar sin verdades y sin herramientas que nos ayuden a empezar a solucionar el problema. En todo caso y con la misma licencia que Jessica Fernández emplea, puedo decir, "lo único que hace candidatos a los hombres a ser asesinados es precisamente eso ser hombres". Intuitivamente, sabemos que esta frase no nos dice nada y sabemos que tampoco nos revela nada. De hecho, victimiza al 100% a un sexo y responsabiliza al 100% a otro sexo, mientras que todos sabemos que la realidad es muchísima más compleja que eso. No nos dejemos engañar. Este tipo de contenido puede que tenga las mejores intenciones, sin embargo, nos resta intelecto y estoy seguro de que, para algunos casos y personas, legitima la irracionalidad y la violencia, celebra el caos y nutre el incesante círculo vicioso que se acoge y quiere arraigarse en México en 2020.