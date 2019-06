No hay lugar perfecto

Nos tomó tiempo no solo descubrir sino también entender las situaciones que los ciudadanos aquí en Saint John incluían en sus constantes quejas sobre el gobierno, porque evidentemente como en muchos países del mundo, aquí tampoco creen que el Primer Ministro, J. Trudeau esté haciendo un buen trabajo, todo lo contrario. Hoy en día luego de más de un año trabajando y, en definitiva, habituados ya a todas las estaciones, ambientes y lugares, hemos identificado tres problemáticas del país que convierten a Canadá en un lugar ´no perfecto´.

El famoso Welfare System que se describe como un programa gubernamental que básicamente te brinda apoyo económico cuando pierdes tu empleo. Hoy en día, al menos en nuestra ciudad un cuarto de la población está bajo este sistema, que se alimenta por supuesto de los impuestos de los ciudadanos. ¿Que necesitas hacer para merecer el Welfare? Básicamente tener un trabajo, durar al menos 3 meses y luego de ello si lo pierdes, el gobierno te brinda una cantidad de dinero mensual para que mantengas tus gastos: renta, luz, energía, Internet, alimentos, etc. ¿Como te mantienes protegido por el sistema? Fácil, ´demostrando´ que has intentado buscar trabajo y metido CVs pero no te han buscado/contratado. Como es de suponerse las quejas vienen de la población que no está en el sistema, paga sus impuestos y ven todos los días a cientos de personas viviendo de este sistema por meses o años. Evidentemente nosotros entendemos esta situación y hasta cierto punto la compartimos, sin embargo, desde nuestra perspectiva aun con todo esto el Welfare System tiene un propósito más allá del evidente que es 'apoyar al desempleado', sino prevenir la generación de crimen por falta de dinero/sustento. Y al menos en esta ciudad, eso está bien cubierto.

Por otro lado, el acceso a las drogas se ha convertido en un tema alarmante en el país. Ciudades de mediano tamaño como Saint John han visto un alto incremento en el acceso fácil y temprano a todo tipo de drogas (Meth, Molly, Cocaína, etc.) en colegios públicos y privados. En un sondeo rápido entre nuestros colegas del trabajo, llegamos a la conclusión que todos tuvieron su primer oferta/acercamiento a las drogas entre los 11 y los 14 años de edad. Claro que esto también sucede en México, lo relevante aquí es que el poco crimen que sucede en la ciudad está relacionado con problemas de drogas. También es importante decir que es un país donde aunque toda la droga 'fuerte' está concentrada en las ciudades grandes (Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa, Montreal), el promedio de edad de los 'dealers' en esta provincia es de los 15 a los 25 años.

Y finalmente, y no sorpresivamente, el clima. Si bien sabemos que el invierno trae consigo varias consecuencias en términos de accidentes viales, gente con afectaciones a la salud, etc., también durante la primavera y el verano ciudades como Saint John, rodeadas de lagos y bosques, y además cerca del mar, terminan sufriendo consecuencias graves por las lluvias. Desde el inicio de la primavera, no ha habido una semana que no haya habido lluvia por lo menos tres días por semana. Algunos días solo por unas cuantas horas, y otros lluvias con cambio de intensidad pero constante en el día. Ello ha provocado que muchas zonas evacuaran sus hogares desde aquellas fechas y que no han podido volver a sus hogares porque las lluvias no han parado lo suficiente como para que el agua desbordada de los lagos y los bosques baje de nivel. Al igual que durante el invierno con la nieve, además de tomar medidas preventivas y seguir un protocolo, no hay más que se pueda hacer. Es por ello que cada persona que compra una casa tiene que pagar un seguro de vivienda. Esto no es opcional, es una obligación para ser propietario de una casa.

Conclusión, no hay lugar o país perfecto, es cuestión de ver y 'elegir' con que hace menos daño vivir. En nuestro caso, no podemos ni comparar estos problemas en Saint John con los que suceden en CDMX. 'Cada quien' como diría mi mamá...

