Migración: ¿Dónde está la sociedad civil mexicana?

Todos hemos sido testigos, tal vez no directamente, pero al menos a través de la prensa, de la crisis migratoria que vive la Unión Europea desde el 2015. Desde entonces, millones de refugiados han solicitado asilo en Europa, especialmente en Alemania. La respuesta de la Unión Europea ante la magnitud de la crisis ha sido lenta y, claramente, encontrar una solución no ha sido cosa sencilla. Al vivir en Berlín, diariamente escucho comentarios y juicios al respecto del tema; que, si estas personas son tan ajenas en religión, cultura, tez y hasta forma de vestir o que solo harán que aumente la violencia y terrorismo en Europa. Es evidente que estas ideas han llevado al reciente éxito de la ultra derecha en Alemania y que estos movimientos se esparcen como una pandemia. Tal es el caso de Estados Unidos donde a diferencia de Alemania, se ha permitido la separación de familias ante un cruce ilegal de la frontera con México. Pero, ¿qué tiene que ver la crisis migratoria en Europa y la ultra derecha alemana con México? Y, ¿por qué debería importarnos?

El papel de la sociedad civil

Como muchos habrán visto, en 2015, ante la masiva llegada de refugiados a Munich, miles de alemanes se juntaron en las estaciones de tren para solidarizarse y donar alimentos, bebidas y hasta osos de peluche. Los refugiados eran recibidos como héroes que habían sobrevivido a una terrible odisea. Más allá del ambiente xenófobo que se percibe en Alemania, existen muchas iniciativas por parte de la sociedad civil, en su mayoría de millenials, que han creado organizaciones de apoyo a refugiados y migrantes. Ante los recientes eventos en la frontera de México y Estados Unidos, al escuchar en las noticias los llantos de los niños separados de sus familias, me pregunto ¿dónde está la sociedad civil mexicana? ¿por qué los jóvenes no estamos creando iniciativas para ayudar? ¿Habrá un día en el que haya un trato conforme a derecho para los refugiados y migrantes que cruzan el territorio nacional? Por el momento me cuesta pensar que en México o en Estados Unidos la sociedad civil apoye a los migrantes o refugiados de la misma forma que se hace en Alemania y por ello escribo estas palabras. Porque muchas veces necesitamos experimentar un ejemplo práctico, el ver las ideas hechas realidad y ponerlas en práctica para el beneficio de nuestro país.

En Alemania, la sociedad civil es extremadamente activa. La cultura alemana se basa en los “Verein” o clubes que en realidad son asociaciones creadas por ciudadanos como tú y como yo, para todos los propósitos: desde un club de remo hasta la mejora del medio ambiente, los derechos de las mujeres, la protección de la fauna o el apoyo a los refugiados. Tan sólo en Berlín, conozco a estudiantes que a partir de la crisis migratoria se decidieron a crear una plataforma en línea, en la que las personas que quieren ayudar encuentran de una forma sencilla proyectos en los que se puedan involucrar. No existe un día que no piense que en México como en Alemania tenemos todos los medios a nuestro alcance para triunfar y aún más importante, la voluntad de ayudar. Creo que como mexicanos no podemos quedarnos cruzados de brazos y celebrar el hecho de ser latinos bailando salsa los fines de semana o jugando al fútbol. ¿Por qué no demostrar nuestra solidaridad con los migrantes y refugiados mexicanos y latinos que sólo buscan un futuro mejor? Me parece que es tiempo de actuar ante la crisis migratoria en la frontera norte. ¿Por dónde comenzar? Considero que el ejemplo alemán nos ofrece una excelente fórmula. La creatividad está en nosotros y tenemos la voluntad ¿qué más necesitamos para actuar?

En el discurso de la migración

@MariaJoseSalcdo | @OpinionLSR | @lasillarota

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.