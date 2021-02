El maratón del metro

Capitolo Primo Sant’ambrogio Linea verde M2 entre CADORNA e SANT’AGOSTINO. Video e audio Non viaggio molto, quando viaggio non vado sempre in città dotate di metropolitana, quando vado in città dotate di metropolitana non sempre me ne servo. Quindi potrebbe pure non essere cosí significativo che io non abbia mai trovato, fuori Milano, metropolitane con monitor che trasmettano video pubblicitari di pari invadenza acustica. A Città del Messico, anni fa, non c’erano. Magari oggi li hanno messi... A Milano ci sono da anni e trasmettono a volume alto, a volte altissimo