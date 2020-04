Carta a México

El que cree, crea,

El que crea, hace;

El que hace,

se transforma así mismo

y a la sociedad en la que vive.

-Proverbio Maya

Lombardía, Italia. En Italia, el 21 de febrero de este año se dio a conocer una historia que al día de hoy involucra a demasiados países. Vivo a 5 kilómetros de Codogno, lugar donde inició el primer brote en el país. Muchos italianos fuera de la "zona roja" no creían lo que estaba pasando o simplemente creían que no les pasaría, por desgracia quince días después lo vieron con sus propios ojos. Demasiado tarde: el problema que parecía inexistente se había propagado de manera exponencial.

El pasado 21 de marzo los habitantes de la "zona roja" cumplimos un mes con nuestro nuevo estilo de vida: ver a la policía circular por las calles, estar en casa, tener todo cerrado a excepción de supermercados y farmacias. Sin embargo, dicho escenario hoy en día no es el que nos roba la paz a los habitantes de toda Italia. Es ver que por no haber hecho caso a las medidas de prevención, quince días después los contagios se elevaron, los hospitales se colapsaron y no hay lugar para los difuntos.

En estos días he recibido mensajes de amigos mexicanos preguntándome si lo que leen o escuchan en los medios de comunicación es verdad. Yo contesto que hoy no sólo es la realidad de Italia, desgraciadamente es la realidad de varios países europeos.

El problema del covid-19 involucra a todos. En primer lugar y de vital importancia se encuentra la salud. Otro sector básico que se encuentra afectado es el económico, y unido a dichos factores toca el lado humano que últimamente los individuos habíamos olvidado.

En Italia existe una diferencia en cuanto a la fortaleza económica entre el sur y el norte, de manera que en algunas partes del país (principalmente en el sur) existe la economía informal, así como en México, por ende es una de las situaciones a solucionar también aquí. No obstante, el peor drama actualmente para los habitantes de Italia, es cuando a un familiar se lo lleva la ambulancia y simplemente no saben si lo volverán a ver. Ante tal situación algunos deciden no ir al hospital y quedarse en casa. Hoy, 26 de marzo del 2020, vivimos en toque de queda, gracias a que algunos ciudadanos no respetaron las indicaciones establecidas. Fue necesario instituir multas para que los ciudadanos de todas las edades entendieran. De este modo ha quedado claro que el distanciamiento social es la única medida efectiva hasta el momento para evitar contagios. En México no esperes al gobierno o a las instituciones, reacciona tú mismo.

Mi mensaje es para hacer un llamado a los mexicanos, a aquellos que creen y también a los que no creen. El único modo de cuidarnos es iniciando por cada uno, con esto nos protegemos y protegemos a nuestros seres queridos. Como hemos visto ningún país está preparado, el virus es más grande y nos recuerda la fragilidad humana.

México ha vivido tragedias, somos un pueblo solidario y la única manera de ayudar a México es estar unidos. Las personas que pueden quedarse en casa deben hacerlo, decidan qué miembro de la familia saldrá por los víveres. Saliendo el mínimo de casa salvamos nuestra vida y la de los demás. Aquellas personas que tienen capacidad económica, no dejen de pagar los sueldos de las personas que les ayudan, aunque no estén trabajando. Contribuyan con un plato de comida o un paquete de medicinas para los necesitados. Realicen sus compras en negocios pequeños y no realicen compras de pánico pues éstas solamente sirven para colapsar el sistema.

El único modo de salvar la situación es creando redes. Negocios que lleven comida o productos a casa. Ofrezcan ayuda a un vecino en dificultad. Usen internet para estar en contacto. Se pueden hacer donaciones en línea para material y equipo de los hospitales. El permanecer en casa ahora, evitará que alarguen la cuarentena por más tiempo, pero sobre todo vivir una experiencia fuerte que los marcará de por vida.

No cometan el mismo error que muchos países han cometido subestimando la situación y quince días después el problema los ha rebasado exponencialmente. El modo de vida en Italia hoy en día se define como la crisis más difícil después de la Segunda Guerra Mundial.Si aún no lo creen, ustedes mismos busquen testimonios de mexicanos en países europeos para que vean con sus propios ojos y comuniquen a la gente en México que no tiene acceso a la información.