Caravanas migrantes

Desde hace 70 mil años en la historia de la humanidad hemos encontrado rastro de grandes migraciones, por ejemplo, de África hacia Asia. Dicho proceso era una condición natural de vida dentro de las sociedades originarias, lo que significa que el ser humano se desplaza de su lugar de origen ya desde tiempo atrás.

La migración humana integra diferentes procesos. La emigración: el lugar de donde sale la gente; el emigrante es la persona que abandona su país o lugar para irse a vivir a otro. La inmigración, el lugar a donde llegan los migrantes, inmigrante es la persona que viene a vivir a un lugar desde otro país o región. Migrante se usa como término general, abarcando los dos anteriores. Es el desplazamiento, hay abstracción del lugar de origen y de destino. Es la persona que se muda a otro país o región "por razones económicas, desastres naturales, políticos o culturales".

La migración puede tener diferentes enfoques: sociológico, demográfico y económico. Cabe subrayar que los grupos más frágiles de dicho fenómeno son los niños, mujeres embarazadas y familias durante el proceso.

Los migrantes se mueven por diferentes motivos: algunos escapan por guerras, hambre o falta de estabilidad en su país, otros lo hacen por decisión propia; por amor, estudios o trabajo, creando diferentes sectores: legales e ilegales.

Otro sector es el de migrante que pasa al estatus de refugiado. El estatus de refugiado se otorga a la persona que pide asilo político por razones comprobables que amenazan su vida, solamente hasta el momento en que haya sido reconocido su estatus por un Estado se puede considerar tal, por lo que no todos los migrantes son refugiados. El derecho internacional define "refugiado" como el estatus oficial de una persona a la que un Estado le otorga asilo. Fue en 1951 que se firmaron los Convenios de Ginebra. La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) cuenta con una estructura y tiene más de 440 oficinas en más de 100 países. Se trata de una organización creada por un tratado de Estados soberanos, no depende de las Naciones Unidas. En el ámbito de las Naciones Unidas, encontramos el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) organismo encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, promueve soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida.

Para poder hablar del fenómeno migratorio que se está dando hoy en día se necesita estar informado de las causas que esto lo generan y no perder de vista las consecuencias de dicho fenómeno. El movimiento migratorio que se da no solamente en México sino en el mundo, no afecta nada más a un grupo de personas, involucra a las personas que se desplazan, las personas que viven en el lugar al cual llegan las caravanas de personas, afecta a los familiares de los que se quedan en el lugar y los cuales se verán privados de la compañía; a los que se van que dejan todo y viven con una nostalgia permanente y a los hijos de las personas que cambian de país, tal vez crecerán en esta nueva tierra sin ni siquiera hablar el idioma de origen o saber cocinar un plato típico de donde provienen sus raíces. Con el tiempo dichos factores producirán un proceso de cambios socioculturales, económicos y políticos.

México tiene la presión de los migrantes que luchan por ingresar a través de la frontera sur y la presión de Estados Unidos hacia México para controlar dicho movimiento. Desde el 2014 la estrategia a seguir de la frontera sur consiste en asegurar que el menor número de migrantes puedan ingresar a México, con el fin de evitar mayores volúmenes a Estados Unidos. En los años transcurridos desde su adopción, México ha retenido un gran número de migrantes y los ha deportado masivamente.

Frente a la rigidez de Estados Unidos y el discurso de su presidente refiriéndose a dicho fenómeno, el sueño americano día a día pierde brillo. De 2014 a 2018, las solicitudes de refugiados aumentaron; debido a que más migrantes buscan asilo en México, convirtiendo a nuestro país en un destino más que un lugar de tránsito. Por otra parte México, hace parte de una de las tasas de emigración altas en el mundo.

La historia migratoria de México hacia Estados Unidos existe desde hace un siglo, está vinculada a una política estadunidense para hacer de los mexicanos la principal reserva de mano de obra. El 5 de junio pasado, mientras se llevaba a cabo el encuentro entre el ministro mexicano y el estadounidense para negociar los aranceles a las importaciones mexicanas, en el estado de Chiapas bloquearon la caravana de 1000 migrantes aproximadamente provenientes de Guatemala.

En Europa, los países que viven el fenómeno de la migración son España, Italia e Irlanda, entre otros. En Italia la migración más fuerte es por causas familiares: la reunificación familiar representa el 18% de las solicitudes y se refiere a los cónyuges, hijos, padres u otros colaterales. La necesidad de reconstruir un núcleo familiar es un elemento importante en los movimientos migratorios para este país.

Porqué se da el movimiento migratorio, las consecuencias, aspectos sociológicos y políticos son elementos que no hay que olvidar al hacer una reflexión; el factor más sobresaliente es el de la integración. Otro factor importante a resaltar es que el fenómeno migratorio puede causar o resolver problemas existentes de la nación anfitriona. Con el tiempo genera cambios en el sector político, económico, demográfico, familiar y cultural.