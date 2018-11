Así veo México

Sin duda, entre las experiencias más intensas que puede tener un ser humano es cuando deja su país de origen. Independientemente de los motivos, prácticamente el propósito siempre es empezar un proyecto nuevo; ya sea en la esfera personal, laboral o académica, o una combinación de cualquiera de éstas. En todos los casos, siempre está presente una reflexión sobre la nueva cotidianidad y la que se deja temporal o definitivamente.

Así Veo México es un espacio abierto para que estudiantes mexicanos en el exterior compartan sus reflexiones sobre lo que dejaron espacialmente para mantenerlo en la memoria, esa memoria que va con ellos a las aulas y que en algún momento se transforman en "mundos paralelos" situados en el campus universitario de Birmingham, Inglaterra, y de la UNAM, México, sólo que en tiempos distintos; o los convierten en un "estudiante a la francesa" en dónde la pregunta obligada es ¿qué sería de México si el gobierno ampliara los dispositivos de ayuda para sus estudiantes como lo hace el gobierno de Francia?

Así Veo México contribuye para que experiencias, conocimientos y emociones se complementen y leer como "la poesía responde" en momentos importantes de un país o una región, momentos llenos de sentires que no se toman en cuenta, porque la sociedad en la que vivimos no está preparada para entender lo que siente la población y en eso coinciden Cataluña y México. Así Veo México abre posibilidades para explicar cómo una catástrofe natural como el sismo del 19 de septiembre puede ser "el día de la reunificación mexicana" al igual que fue la alemana el 3 de octubre de 1989.

El amor está presente también en Así Veo México, en amor ¿entre desiguales? la autora resalta como en todos los niveles socioculturales de México está presente la violencia contra las mujeres, que adquiere todas las formas como la mujer del clima que es explotada "sexualmente" en los noticieros mexicanos y que da cuenta de que México aún tiene mucho que aprender y adoptar, quizá de Alemania, en cuanto a la libertad e igualdad de las mujeres y los hombres.

Así Veo México ha permitido conocer más a la diáspora de "mexicanos altamente calificados en el mundo" y nos hace sentir orgullo de los proyectos de responsabilidad social desplegados por muchos mexicanos talentosos radicados en el extranjero. En otros casos, nos hace sentir vergüenza y cuestionarnos cómo en México, "en un país de jóvenes", chicos talentosos no tienen oportunidades, donde una carrera universitaria no es suficiente para forjarse un camino y, que en muchos casos, los obliga a tomar riesgos y aventurarse a buscar fortuna en otro país que no es el suyo.

Los análisis profundos sobre acontecimientos políticos y sociales "entre el México de 2006 y el del 2018" resaltan cómo el país se ha transformado y cómo es percibido desde otras latitudes, no sólo por los propios mexicanos sino por ciudadanos de otras naciones que se preguntan ¿dónde está el Estados Mexicano? para responder a la ola de violencia que vive el país o a la responsabilidad que le corresponde para atender a la edificación del "nuevo aeropuerto: los agravios y los sesgos" y que deja en manos del pueblo carente de conocimientos técnicos para decidir sobre un proyecto de nación.

Los colaboradores de Así Veo México, no ajenos a la realidad del país, enriquecen con su talento, conocimiento y apertura el debate entorno al futuro de México en todos los ámbitos. Ahora su perspectiva y percepción de México es distinta. Sus experiencias en el extranjero les permiten analizar, comparar y criticar prácticas exitosas en otro país que no es el suyo, y la mayoría de ellos deducen que una transformación verdadera en México surgirá de los mismos mexicanos para su propio bien.

Si te interesa escribir en esta sección ponte en contacto con nosotros en los siguientes correos: alifur2003@yahoo.com.mx y rocio_alvarado@lasillarota.com

Amor entre desiguales

@alifur1 | @OpinionLSR | @lasillarota