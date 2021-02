Un gobierno fallido revela las pistas para entender

este complejo y desafiante momento y la decadencia

de un sexenio que nos defraudó.

Alfonso Zárate, uno de los estudiosos más serios de los fenómenos del poder en México, realiza un análisis implacable sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, que alardeó reformas de gran calado y cuyas bendiciones —aseguró— cambiarían el rostro del país.En cambio, deja una economía estancada, una abultada deuda pública, una clase política sumida en el descrédito, una sociedad temerosa ante el desbordamiento criminal y harta de la corrupción e impunidad que, sostiene el autor, serán los distintivos de este sexenio.

Zárate examina con rigor la sucesión presidencial.

¿Qué se impondrá: la maquinaria político-electoral o el hartazgo?, ¿el voto duro o el voto de castigo?

Alfonso Zárate

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

Fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED), la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Fragmento del libro Un gobierno fallido de la autoría de Alfonso Zárate, bajo el sello editorial temas´de hoy. ©2018. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Un gobierno fallido | Alfonso Zárate

@PlanetaLibrosMx | @OpinionLSR | #AdelantosEditoriales