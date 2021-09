Resiliencia para pandemials · Alejandra Crail

Los niños y adolescentes -al igual que los adultos- enfrentan una crisis mundial... pero con muchas menos herramientas emocionales. ¿Cómo podemos ayudarlos?

De un día para otro, el covid-19 provocó que millones de pandemials se toparan de frente con el duelo, la enfermedad, el desempleo de los padres, la escuela a distancia, el maltrato familiar, el aislamiento y la incertidumbre. La pandemia los puso, de golpe, en una situación para la que nadie los había preparado... y para la que ninguna mamá, papá, maestro o tutor estaba listo. Este libro busca solucionar ese problema. Convocados por la periodista Alejandra Crail, los mayores expertos en infancia y adolescencia despliegan una gran baraja de opciones emocionales y terapéuticas para que los chicos puedan sortear esta crisis y, a la postre, la conviertan en crecimiento y bienestar.

Fragmento de "Resiliencia para pandemials. Crianza y acompañamiento en tiempos de COVID" de Alejandra Crail, editado por Grijalbo/Penguin Random House.

#AdelantosEditoriales

Criar un hijo en contextos adversos

Habían pasado 81 años del último terremoto con consecuencias desastrosas en Nepal, uno de los países por los que se extiende el Himalaya.

En abril de 2015 un terremoto de magnitud 7.8 removió las entrañas de Katmandú, la capital, y causó una avalancha en la montaña más alta del planeta Tierra, el Everest. El saldo que reportó el gobierno de Nepal fue de 8 mil 832 personas fallecidas, 22 mil 309 heridas y la destrucción completa de 530 mil edificios, escuelas y hogares.1

Casi un mes después, en la mañana del martes 12 de mayo, otro sismo —­ahora de magnitud 7.1—­sorprendió a los nepalíes, y si bien el saldo fue inferior al del terremoto previo, se desató el pánico.