Quién teme a la muerte · Nnedi Okorafor

Onyesonwu se enfrentará a los misterios de su cultura y la razón por la cual recibió su aterrador y poderoso nombre.

Por ADELANTOS EDITORIALES 02/03/2019 00:00 a.m.

Mi madre me llamó Onyesonwu. Significa: ¿Quién teme a la muerte? Un buen nombre. Nací hace veinte años en tiempos difíciles. Irónicamente, crecí muy lejos de todos los asesinatos...

En el África postapocalíptica, el mundo ha cambiado de muchas maneras. Pero en una región, el genocidio tribal sigue asolando la tierra. Una mujer que ha sobrevivido la aniquilación de su pueblo y su propia violación vaga por el desierto buscando la muerte. En vez de encontrarla, da luz a una niña color de arena.

Al crecer, Onyesonwu entiende que está marcada por la violencia de su concepción. Pero además comienza a manifestar señales de poseer una magia única, y durante una visita al reino de los espíritus se entera de algo trepidante: un ser muy poderoso la quiere asesinar.

Su destino mágico y su naturaleza rebelde la llevan a un viaje en el que se enfrentará con la naturaleza, la tradición, la historia, el amor verdadero, los misterios de su cultura y la razón por la cual recibió su aterrador y poderoso nombre.

Ganadora del World Fantasy Award y el Carl Brandon Kindred Award, y finalista del premio Nebula, Quién teme a la muerte colocó a Nnedi Okorafor entre las autoras más respetadas y admiradas del género.

Fragmento del libro Quién teme a la muerte de Nnedi Okorafor, proporcionado por Editorial Océano para su publicación en La Silla Rota.

Nnedi Okorafor es una autora premiada internacionalmente que escribe historias de ciencia ficción, fantasía y realismo mágico situadas en África, para niños y adultos. Nacida en Estados Unidos de padres inmigrantes nigerianos, teje en su obra la cultura africana en medio de ambientes evocativos con personajes memorables. Ha publicado varios libros, entre ellos Lagoon, la trilogía de Binti, The Book of Phoenix y The Shadow Speaker, así como guiones para cómics como Black Panther: Long Live the King.

