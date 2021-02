Periodismo urgente | Ricardo Raphael

Ante el relativismo y la epidemia de posverdad cuya constante es el menosprecio por la evidencia y los hechos, el antídoto es hacer periodismo, mucho periodismo, riguroso, sólido, imbatible. ¡Y hacerlo con urgencia!

El hombre mira un número dibujado sobre el suelo y dice en voz alta: “seis.” Enfrente, otro observa el mismo trazo y sin embargo grita “nueve.” Ambos se hallan alterados porque cada uno está convencido de que tiene la verdad. En la parte baja de la imagen aparece un reproche: “Solo porque tú estás en lo correcto, no significa que yo esté equivocado. Cabe que no hayas visto la vida desde mi punto de vista”. Hay una trampa en esto: aproximarse a la verdad no suele ser un asunto relacionado con los buenos modales. O bien la tierra es plana, o es redonda.

Aceptar como ciertas dos verdades antagónicas –por un supuesto arreglo basado en la mutua cortesía– termina significando una falta peor de respeto hacia el otro, que considerar las razones de cada quién en función de lo que verdaderamente pesan.

Después de escuchar una composición de Beethoven un hombre dice en voz alta: “¡maravillosa la Sexta Sinfonía!”. Junto a él otro asistente al concierto refuta con vehemencia: “perdone, pero lo que venimos de escuchar es la Novena.” Los dos se obcecan al punto de olvidar las preguntas fundamentales: ¿Se trató de una pieza introspectiva, sutil y reflexiva, o de una música heroica y libertaria? Si fue lo primero, entonces era la Sexta Sinfonía, La Pastoral. De lo contrario fue la Novena que, desde 1972, es el himno del continente europeo. Una enfermedad compleja de nuestra época es el relativismo que quiere considerar como equivalentes, piezas de información que no lo son. Es la epidemia de posverdad que tiene como constante el menosprecio por la evidencia, los hechos y los elementos objetivos del contexto.

Fragmento del libro Periodismo urgente, manual de investigación 3.0 (Ariel en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, INAI), © 2017 de Ricardo Raphael en colaboración con Lizeth Vázquez Castillo.

Ricardo Raphael | Periodista, escritor y docente. Un oportunista epistemológico al que le gusta viajar por la geografía y también por los rincones del conocimiento. Desde hace más de 25 años ejerce como reportero y analista.

Es conductor de los programas Espiral, Calle 11 (Canal 11) y No Hay Lugar Común (ADN40), así como columnista del periódico El Universal y también integrante del Consejo Editorial Consultivo de esa casa editorial. Actualmente dirige el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Es autor de los libros Para entender la institución ciudadana (Nostra), Los socios de Elba Esther, El otro México, Mirreynato.

