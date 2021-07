El minimalismo digital, el nuevo método para regular cómo quieres relacionarte con la tecnología: desconecta de internet, reconecta con el mundo real.

Los minimalistas digitales ya están entre nosotros.

Son personas relajadas que pueden tener largas conversaciones, perderse en un buen libro, hacer manualidades o salir a correr sin que su mirada se escape constantemente hacia su teléfono móvil.

Utilizando el sentido común y adoptando técnicas sutiles, Cal Newport nos enseñará cuándo usar la tecnología y cuándo prescindir de ella para disfrutar plenamente del mundo offline y reconectar con nosotros mismos.

La tecnología no es mala o buena en sí misma, la clave está en usarla de acuerdo con nuestros valores y necesidades.

Fragmento del libro Minimalismo digital (Paidós), © 2019, Calvin C. Newport. © 2021 Traducción: Montserrat Asensio Fernández. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Cal Newport es profesor de Ciencias de la Computación en Georgetown University. Es autor de cinco libros y escribe el popular blog Study Hacks,

que tiene como propósito descifrar los "códigos para ser exitoso" tanto en los estudios como en el trabajo.

Minimalismo digital | Cal Newport

Capítulo 1

UNA CARRERA ARMAMENTÍSTICA DESEQUILIBRADA

ESTO NO ES LO QUE ESPERÁBAMOS

Recuerdo la primera vez que oí hablar de Facebook: era la primavera de 2004 y estaba en mi último año en la universidad cuando empecé a fijarme en que cada vez más amigos míos hablaban de un sitio web llamado www.thefacebook.com. La primera persona que me enseñó un perfil de Facebook fue Julie, que entonces era mi novia y ahora es mi esposa.

«Recuerdo que, en aquella época, lo veía como algo insustancial», me dijo hace poco. «Nos lo habían vendido como una versión virtual del directorio de estudiantes impreso, algo que podíamos usar para buscar a los novios y las novias de nuestros conocidos.»