Los Zetas Inc · Guadalupe Correa-Cabrera

Entre las transnacionales y el narco

09/02/2019

Uno de los cárteles más sanguinarios del país, los Zetas, ha conseguido una posición dominante no solo por ese poder brutal que ejerce, sino por las prácticas de negocios que lo acercan más al comportamiento de una empresa.

Esa es la impactante conclusión a la que llega Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason (antes profesora asociada de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad en la Universidad de Texas del Valle del Río Grande).

Por medio de un reportaje profusamente documentado, la académica lleva al lector por cómo este cártel, inicialmente formado por exmilitares que servían como sicarios, ha podido organizar cada una de sus prácticas comerciales que incluyen el contrabando, los secuestros y la piratería de música y películas.

Mención aparte merece la incursión de los Zetas en el comercio del petróleo crudo, el gas natural y la gasolina, no solo por medio del robo o saqueo, sino también con el uso de empresas fachada que se aprovechan de los cambios en la legislación del sector energético.

Además, la autora afirma que la estrategia gubernamental de enfrentar al narco por medio de las armas, contribuyó a que la situación en el país se asemeje al de una guerra civil que arroja beneficios económicos para algunos. Entre ellos, las compañías productoras de armamento, el sistema bancario internacional y las compañías internacionales de petróleo y gas.

Una investigación puntual que desvela las claves para entender una estructura con la cual esta facción del crimen organizado ha pasado a convertirse, prácticamente, en un nuevo tipo de corporativo transnacional.

Adelanto del libro Los Zetas Inc, de Guadalupe Correa- Cabrera (temas´de hoy.)

Guadalupe Correa-Cabrera. Doctora en Ciencias Políticas (The New School for Social Research). Es profesora asociada en la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason. Sus áreas de especialización son las relaciones México-Estados Unidos, el crimen organizado, la inmigración, la seguridad fronteriza y la trata de personas.

Cruzar el umbral al Medio Oriente

