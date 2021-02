La soledad de Maquiavelo • Louis Althusser

En esta colección de ensayos Althusser recorre un arco de reflexión que se extiende de mediados de la década de 1950 a finales de la 1970. Su suelo de posibilidad histórico se halla definido por la revolución mundial de 1968, la crisis del pensamiento eurocéntrico liberal y la liberación de la revolución teórica de Marx del lastre estalinista: estas tres líneas de fuga formaban el apasionante triángulo en el que las perspectivas más ricas de la teoría marxista operaron como vector desestabilizante de las teorías y modelos conceptuales heredados del pasado.

El marxismo iniciaba entonces una nueva fase creativa de crecimiento e innovación epistemológica y teórica: el diagrama teórico que arranca de Althusser pasa por el operasimo italiano y desemboca en el posestructuralismo francés, el pensamiento decolonial y el feminismo contemporáneo encuentra en estos ensayos un vivero exuberante de propuestas y contrapropuestas, que han no han dejado de inspirar su reflexión.

En los mismos comprobamos cómo Althusser pretendió dotar a la teoría marxista de credenciales materialistas adecuadas a la complejidad de su objeto teórico ?la política de la lucha de clases de los sujetos proletarios? y de protocolos de cientificidad y rigurosidad aptos para pensar la realidad social y la reproducción de la dominación en el capitalismo contemporáneo.

Ambas tareas se hallaban concebidas para hacer posible una política revolucionaria capaz de articular prácticamente la potencia de los sujetos productivos explotados en el capitalismo globalizado y susceptible de transformar de raíz las estructuras sociales actuales.

Althusser piensa además el hilo rojo de la modernidad en sus elementos subversivos más poderosos, trazando puntos de la parábola que partiendo de Maquiavelo pasa por Spinoza para llegar a Marx y Lenin.

Louis Althusser

(1918-1990), filósofo marxista, estudió y posteriormente enseñó en la École Normale Supérieure de París. Fue uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista Francés, y su pensamiento se articula como una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo. Entre sus obras cabe destacar las siguientes: Montesquieu politique et histoire (1959), Pour(1965), Lire Le capital (1967), L?ávenir dure longtemps (1992), Écrits sur la psychanalyse (1993), Ecrits philosophiques et politiques, 2 vols. (1994, 1995), Sur la reproduction (1995) y Politique et histoire de Machiavel à. Cours à l'École normale supérieure 1955-1972 (2006).

La soledad de Maquiavelo | Louis Althussera

