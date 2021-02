Evelia. Testimonio de Guerrero • Alejandro Pedregal

“En los momentos más difíciles, siendo mujeres, no te escuchan como nos escuchábamos entre nosotras”.

Contra las acciones ilícitas de las mineras, el Ejército y las instituciones; contra el amedrentamiento y el sexismo en su propia sociedad, Evelia Bahena García ha mantenido una intensa lucha por proteger el patrimonio natural de su comunidad.

El momento de contar su historia en éste, en el que su defensa se mantiene cálida y aún latente. Es el puntual de una genealogía de luchadores sociales que han visto detrás de las reformas legislativas y económicas, del manejo de la ignorancia y del uso de las fuerzas armadas para fines privados, el abuso a los comuneros y la destrucción de la naturaleza. En la extracción tóxica de oro en Guerrero, en la maquinaria masiva, se muelen restos arqueológicos y el futuro de un territorio fértil, pródigo en su flora y fauna.

A través de este relato, con una prosa documental, se expone también una denuncia contra los vínculos existentes entre las corporaciones multinacionales, el crimen organizado y las autoridades estatales. El testimonio de esta mujer, defensora social, guía la investigación de una realidad siniestra que hunde sus raíces en la historia de México y en su relación inicua con Canadá y Estados Unidos.

Este libro es un recuento de la lucha por la defensa de la tierra y la comunidad en el cinturón de oro de Guerrero, México, estado sometido por empresas trasnacionales.

Alejandro Pedregal recoge, por medio de una prosa documental, los diferentes episodios que han marcado el camino en el activismo de Evelia Bahena. Esta mujer notable ha enfrentado y sobrevivido amenazas de muerte, intentos de linchamiento, allanamientos de morada y denuncias penales, todos sobrevenidos por encabezar la defensa de la tierra, el agua, y la salud de los habitantes de Cocula ante el asentamiento y operación de la minera Media Luna y otros cuatro proyectos de empresas transnacionales en terrenos comunales.

Alejandro Pedregal

Cineasta y guionista de diversos trabajos premiados, documentales y de ficción, escribe habitualmente sobre cine, cultura, política e historia. Investigador postdoctoral del Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de la Universidad Aalto de Helsinki, se doctoró con la tesis Film & Making Other History: Counterhegemonic Narratives for a Cinema of the Subaltern. Es Licenciado con una maestría en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y la Academia de Bellas Artes de Helsinki.

Evelia. Testimonio de Guerrero | Alejandro Pedregal

