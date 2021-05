Apenas han transcurrido dos años de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y México se encamina hacia una crisis sin precedentes: el avance de bandas criminales en anchas franjas del territorio nacional, las enormes pérdidas de inversión extranjera, la persecución a quienes critican públicamente al Gobierno, el cierre de miles de negocios, la extinción de millones de empleos y, tras todo esto, una sociedad dolida, confrontada y agraviada.

López Obrador parece gozar la idea de levantar un país sobre ruinas: integró un equipo en el que prevalece la mediocridad, el servilismo y la inexperiencia; se propuso someter a los otros poderes, secuestrar o vulnerar a los órganos autónomos y acallar a los medios y a las organizaciones que no se suman al coro de aplaudidores.

Durante un momento crítico para el país, ¿qué ha hecho el presidente? Predicar todas las mañanas desde el púlpito con frases gastadas y exasperantes silencios, divulgando la creencia de que solo en la pobreza se puede ser feliz. Con la devoción de muchos —una devoción construida, esencialmente, con asistencialismo— y con la pasividad o la cobardía de otros, Andrés Manuel López Obrador nos dirige hacia un destino amenazador: el país de un solo hombre.

Fragmento del libro El país de un solo hombre (Planeta), © 2021. Alfonso Zárate, © 2021. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Alfonso Zárate es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science. Fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED), la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

El país de un solo hombre | Alfonso Zárate

#AdelantosEditoriales

¿Quién es Andrés Manuel López Obrador?

Al menos desde los días del presidente Cárdenas, cada seis años se renuevan las esperanzas del pueblo. En el año 2000 llegó la alternancia por la derecha y lo que trajo con Vicente Fox (el «Alto Vacío», lo llamó Porfirio Muñoz Ledo) fue la instauración de un gobierno frívolo y chocarrero, empezando por su bufonada de «la pareja presidencial»; un gobierno que, con su desdén, permitió que los gobernadores devinieran reyezuelos corruptos y que avanzara el crimen organizado.

Seis años después, la elección estuvo a punto de doblar el rumbo del país hacia la izquierda (o lo que se creía que era la izquierda), pero se impusieron los errores de López Obrador, el peor enemigo de sí mismo, la operación de gobernadores priistas y el despliegue de todas las artes de los hombres del poder real con una eficaz campaña de miedo («López Obrador es un peligro para México»), que logró su cometido. Haiga sido como haiga sido, Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia.

La elección de 2012 le devolvió el poder al tricolor; el pri postuló como su candidato a Enrique Peña Nieto, representante de una nueva prole que resultó la generación podrida, la de Hum­ berto Moreira, Beto Borge, César Duarte, Roberto Sandoval, Andrés Granier, Javidú y algunos más. El triunfo del mexiquense —producto de una mixtura que incluyó el uso de grandes canti­ dades de dinero «negro» (los sobornos de Odebrecht, las regalías de la Estafa Maestra y mucho más), la mercadotecnia política y la televisión— entregó malas cuentas en lo que más les importa a los mexicanos.

Un orador mediocre, pero persuasivo

Uno de los rasgos que singularizan a López Obrador es su compulsión por hablar: le fascina escucharse y que lo escuchen, y lo hace a diario. Sin embargo, su discurso es tedioso, trillado y salpicado de mentiras e imputaciones a sus críticos, a los que ha convertido en adversarios.

La repetición ad nauseam de frases como «Becarios sí, sicarios no», «La mafia del poder», «Podré ser peje, pero no lagarto», «No somos iguales», «Abrazos, no balazos», o sus insultos precedidos de un fingido «respetuosamente» no han llegado a cansar a las ma­ sas que lo veneran y cuyas expresiones de devoción contribuyen a confirmarle que va por la ruta correcta.

Ya durante la campaña se dieron algunas expresiones muy perturbadoras de fervor: gente que le besaba la mano o, incluso, tocaban la carrocería de su coche, como si tocaran el Santo Grial. Y, junto a los fanáticos, están los lambiscones, como algunos supuestos periodistas que hacen gala de servilismo durante las sesiones mañaneras. Por desgracia, estas formas, impropias de una cultura cívica y de un régimen democrático, abundan.

A Andrés Manuel lo seduce constatar el embrujo que ejerce sobre esas masas desesperanzadas, hartas de vivir con ingresos que no les alcanzan y de ver cómo se enriquecen los miembros de la clase gobernante, sus socios y su parentela. Muchos de sus seguidores clamaban por alguien que les ofreciera un firme asidero espiritual, como el que ofrecen, para algunos, la religión y los santos, o, para otros —como los estalinistas—, la militancia su­misa en una secta.

López Obrador —con su capacidad para seducir a grandes conjuntos sociales y su carisma anticlimático— constituye un fe­nómeno atípico en la historia política de México, porque el ta­basqueño dista de ostentar los rasgos que caracterizan a los líderes de masas: no solo carece de elocuencia, sino del dramatismo o la teatralidad en sus gestos; baste recordar a personajes como Eva Perón, Alan García o José López Portillo, cuya oratoria emocio­naban a sus audiencias. Tampoco tiene la contundente argumen­tación de un Winston Churchill. Por el contrario, sus ideas son simples, repetitivas y muchas veces ingenuas, quizá por ello le llegan fácilmente a la gente sencilla.

Gusta de predicar, pero sus palabras van saliendo de su boca una a una, penosamente; escucharlo puede ser una experiencia fatigosa que hace inevitable recordar a Sigmund Freud: «Natural­mente inclinada a todos los excesos, la multitud no reacciona sino a estímulos muy intensos. Para influir sobre ella es inútil argu­mentar lógicamente, en cambio será preciso presentar imágenes de vivos colores y repetir una y otra vez las mismas cosas».1

Respecto de la multitud, Freud apunta que

es extraordinariamente influenciable y crédula —escribe el padre del psicoanálisis—, carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se enlazan unas a otras asociativamente, como en aquellos estados en los que el individuo da libre curso a su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga para juzgar hasta qué punto se adaptan a la realidad sus fantasías. Los sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados. De este modo, no conoce dudas ni incertidumbres.2

A las multitudes, dice Freud, no les interesa la verdad, piden ilu­siones.

Freud, Le Bon y la psicología de las masas

En Psicología de las multitudes, Gustave Le Bon —referido por Freud— observaba la transmutación que experimentaba el individuo cuando se integraba a una masa:

El individuo integrado en una multitud adquiere, por el solo hecho del número, un sentimiento de potencia invencible, merced a la cual puede permitirse ceder a instintos que antes, como individuo aislado, hubiera refrenado forzosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y en consecuencia, irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento de la responsabilidad, poderoso y constante freno de los impulsos individuales.3

Por el solo hecho de formar parte de una multitud, escribe Le Bon, el hombre desciende varios escalones en la escala de la civilización: «Tiene la espontaneidad, la violencia, la ferocidad y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres primitivos».4

Para Freud es perceptible un proceso de enamoramiento de la masa con el líder: «Del enamoramiento a la hipnosis no hay gran distancia [...] La masa quiere siempre ser dominada por un poder ilimitado. Ávida de autoridad, tiene, según las palabras de Gusta­ve Le Bon, una inagotable sed de sometimiento. [...] La mentira del mito heroico culmina en la divinización del héroe».5

El tabasqueño se equivoca y contradice: son innumerables las pifias y mentiras que suelta durante sus conferencias mañaneras; dice, por ejemplo, que México se fundó hace más de 10 mil años; que Zarco escribió a la muerte de Juárez, pero para enton­ces Zarco ya había muerto; que Carmen Romero Rubio fue la esposa de Benito Juárez... Pero la gente, su gente, lo escucha con devoción, justifica sus dislates, ignora o desestima sus errores, y tunde a quienes se atreven a criticarlo.

El dogmático

Andrés Manuel es un hombre influido por lecturas parciales, uní­vocas, sobre todo de la historia de México, lo que le resta capacidad para acercarse y apreciar otras posturas; es un hombre aferrado a sus dogmas.

Repudia la intelectualidad, quizá por eso privilegia la intuición sobre la reflexión, lo que lo lleva, con frecuencia, a improvisar; muchas de las decisiones de mayor calado —como la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México (NAICM) o la construcción de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya— no derivaron de estudios de factibilidad, diag­nósticos o análisis sobre sus costos y sus afectaciones, sino de su olfato.

De su proclividad a la improvisación hablan sus posturas en materia migratoria: no hubo un análisis que le permitiera advertir los riesgos, en su relación con el gobierno de Donald Trump, de abrirle las puertas a quienes llegan a México desde distintos puntos del orbe en su ruta hacia Estados Unidos, y así su gobierno transitó del «bienvenidos, están en su casa» a las redadas a cargo de la Guardia Nacional, repudiando la vieja tradición de México en esta materia.

Esa misma improvisación se expresa en sus conferencias ma­ñaneras, donde, ante preguntas sobre temas que ignora, las evade con largas peroratas o se inventa respuestas que pronto se traducen en decisiones políticas. Así, el voluntarismo y sus chispazos son clave para entender su ejercicio de gobierno.

La de López Obrador es una pedagogía de párvulos que imparte, sobre todo, en las sesiones mañaneras y para la cual no hay quien pueda corregirlo; las raras ocasiones en las que un reportero o reportera le replica, su reacción es la necedad o el escapismo.

Su convicción de estar dotado de una intuición excepcional contribuye a explicar sus palabras acerca de lo que cualquiera consideraría el complejo arte de conducir una nación: «No tiene mucha ciencia gobernar», dijo en Ecatepec el martes 25 de junio de 2019.

Una revelación

Ocurrió en el año 1983, cuando Andrés Manuel era presidente del PRI en Tabasco. Darwin González Ballina, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (cnc), lo invitó a un día de campo a orillas del río Grijalva; mientras la esposa de Darwin preparaba la comida, decidieron darse un chapuzón en el río, se arremangaron los pantalones y se metieron al torrente. Al ir de regreso, Andrés Manuel sintió que una corriente lo jalaba hacia abajo; como lo había hecho otras veces, tomó impulso y salió a flote, pero de nueva cuenta lo jaló hacia abajo, se impulsó otra vez y no logró salir. Entonces, exhausto, le pidió a Dios que, si tenía alguna misión para él, lo salvara; se impulsó de nuevo con la poca energía que le quedaba y logró salir.

Ya no se quedó a comer, se fue directo a la casa de su madre y le contó lo ocurrido. Doña Manuela lo llevó al templo y le pidió que nunca olvidara ese momento, y le dijo que, si Dios lo había amparado, era porque tenía una misión que cumplir. Es a partir del reconocimiento de su experiencia mística que pueden entenderse su narcisismo y su perfil de misionero.6

El discurso del presidente cada vez está más salpicado de citas religiosas; se ha reconocido como seguidor de Cristo: «Admiro la vida y la obra de Jesús, porque se definió a favor de los pobres... Dio su vida por los desposeídos. Es bellísima esa forma de vida, esa filosofía, esa doctrina. Entonces, si me dicen de qué religión (soy), pues de esa...».7 Andrés le da voz a los sin voz; él no se pertenece, le pertenece al pueblo; él no es como los otros: no miente, no traiciona, no roba, y su fuerte, dice, no es la venganza.

Sus creencias religiosas son muy próximas a la superchería. No cree en las ciencias, pero sí en el «Detente»8 y, en un extremo, ha llegado a decir que «estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coro­navirus».

«El no pagarle a tiempo a un trabajador no solo es un delito, se viola la Constitución, es un pecado, está en la Biblia, en el Anti­guo Testamento», dijo el jueves 31 de enero de 2019.

La riqueza —postula Andrés Manuel— es un sinsentido, por­ que es en la pobreza que se puede ser feliz. Su movimiento, hoy partido, se llama Morena, como la señora del Tepeyac, y él no ofrece combatir la corrupción, sino acabarla. «La corrupción», dice, «no es solo un cáncer social, es un pecado». ¿Quién tiene el poder para acabar con la corrupción? Solo el Creador o su vicario. ¿De esa dimensión se imagina?

Casi el paraíso

Leszek Kolakovski ofreció una visión original del pensamiento de Karl Marx. El filósofo polaco consideraba al marxismo como una transcripción del judaísmo que convertía ese armazón teórico (el materialismo histórico) en una herramienta para la lucha política y que haría posible derruir un sistema económico injusto y transformar el mundo en uno mejor.

Kolakovski dice que, en esta concepción filosófica convertida en teología, Marx es el profeta; el Manifiesto del Partido Comunista, la Biblia; el proletariado —«la vanguardia de la revolución», según los textos marxistas—, «el pueblo escogido», y la «sociedad sin cla­ses», el Paraíso; es decir, para el autor polaco, el marxismo resulta una religión secular bajo el modelo judaico. Para Andrés Manuel, erigido en profeta, la tierra prometida parece ser un país igualado en la pobreza, «porque solo en la pobreza se puede ser feliz».

A principios del siglo xx, el presidente de Uruguay, José Batlle y Ordóñez, sintetizaba así su propuesta política: «Que los ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres», y, en efecto, sus políticas contribuyeron a hacer de Uruguay «la Suiza de América». Pero Batlle pretendía un país en el que no hubiera miserables y los pobres, pocos, vivieran con dignidad, al tiempo que una ancha y pujante clase media fuera el motor del bienestar del país. De eso se trata: de que los ricos sean menos ricos y los pobres, menos pobres.

Un líder populista

El populismo es una categoría que se ha usado para describir lo mismo un movimiento, una ideología, un gobierno o, incluso, una patología, y es tan antiguo que tiene expresiones de hace más de dos mil años, tanto en la Grecia antigua como en la Roma de Cicerón.

En su ensayo Un concepto evasivo: el populismo en la Ciencia Política, Jean­François Prud´homme recuerda que, en la defensa de Publio Sestio, Cicerón distingue dos estilos de políticos: los «po­pulares» y los «optimates», y llama «populares» a quienes preten­dían que sus acciones y palabras fueran gratas a las multitudes, en tanto que los «optimates» se conducían de forma que sus decisio­ nes recibían la aprobación de los mejores. Cicerón advertía de los riesgos que representaban los «populares» para la salud de la república.

Andrés Manuel cumple con una precisión asombrosa —como El Loco Bucaram de Ecuador, Alan García de Perú o Hugo Chávez de Venezuela— los trazos del líder populista; baste referir los rasgos principales del populismo:

Lo encabeza un líder fuerte o carismático. En el populismo, dice Ioannis Papadopoulos, los seguidores están conven­cidos de que el líder encarna sus propias exigencias. El carisma permite aglutinar una base social heterogénea o puede llegar a ser un sustituto de las instituciones cuando estas últimas se han visto debilitadas por la desconfianza.

El líder populista tiene una relación especial, vertical y directa con el pueblo. El líder encarna la voluntad popular, re­presenta los valores del pueblo, sus virtudes y sus cau­sas. Kurt Weyland (citado por Prud´homme) define al populismo «como una estrategia política caracterizada por la presencia de un líder que apela a grupos heterogé­neos de excluidos disponibles para ser movilizados y con los cuales busca establecer vínculos directos».

El populismo exalta «las virtudes del hombre común en contraste con las taras del hombre sofisticado, sobre­ educado y complejo», por eso, escribe Papadopoulos, el suyo es un discurso antielitista y de culto al pueblo.

En el populismo, el líder se presenta como distante o, incluso, antagónico a los partidos políticos y la clase política. El líder populista denuncia a los políticos tradicionales, a las ins­ tituciones y al sistema legal que está al servicio de «los de arriba». «Los líderes populistas —dice Prud´homme— prefieren asentar su poder en los sectores no organizados de la sociedad».

Para Francisco Báez Rodríguez, la clave del popu­lismo es lo que esconde. «Se presenta como expresión de una vocación de cambio social, pero en realidad se trata de un caudillismo —que puede ser personal o co­lectivo— que bloquea la posibilidad de instalar un eje articulador alternativo».9

El exceso de promesas y el carácter redentor del líder. «La polí­tica de redención —dice Margaret Canovan, citada por Prud´homme— fija los horizontes lejanos de lo espera­ble y se presenta como instrumento de salvación frente a los problemas de este mundo. De allí viene la presencia de fuertes impulsos antiinstitucionales en la política de la redención».

La crisis, en el origen. El ascenso del populismo, dice Prud´homme, parece reforzar la hipótesis de que es la manifestación de una patología: «Está asociado de una ma­nera u otra a problemas de las instituciones representati­vas: ineficiencia de las mismas y marginación o exclusión de ciertos sectores de la población», por eso el populismo expresa «la salud de la democracia».

El discurso populista es, a un tiempo, seductor, maniqueo y contradictorio. «Desde la perspectiva de la filosofía política y en comparación con sistemas ideológicos cerrados —di­ce Prud´homme—, el populismo ha sido considerado como un discurso primitivo, cuando no incoherente».

Una vez en el gobierno, los líderes populistas suelen ser irresponsables en el manejo de la hacienda y las políticas públicas. «En el terreno económico —escribe Enrique Quinta­na—, el rasgo común de los populistas tiene que ver con la irresponsabilidad fiscal y específicamente con la ten­dencia a un gasto público excesivo, dispendioso y que usualmente se financia con deuda».

Como los líderes populistas prometen satisfacción in­mediata a las demandas populares, dice Marisol Loaeza, «normalmente tratan de alcanzar metas tan ambiciosas como la igualdad social recurriendo a lo que está más a la mano, por ejemplo, el intervencionismo estatal y la expansión del gasto público en educación y salud, los sub­sidios al consumo popular y a los servicios públicos».

El pueblo participa en la política, pero lo hace como masa. El populismo incentiva una participación del pueblo en las decisiones políticas. Pero la masa se mantiene, dice Loaeza, «en una minoría de edad permanente, pero que espera y cuenta con un ejercicio paternalista y benigno de la autoridad».

Los populismos constituyen la simiente para gobiernos autoritarios o dictatoriales. Por su convicción de que ellos encar­nan la voluntad del pueblo, los gobiernos populistas no suelen respetar a sus adversarios. El populismo, dice Guy Hermet, es «intrínsecamente autoritario [...] Sus adeptos no admiten ser representados a no ser por ellos mismos o por su héroe más o menos providencial».

Su carácter efímero. Torcuato S. di Tella, citado por Raúl Trejo Delarbre, sostiene que «el populismo tiene un dejo de improvisación e irresponsabilidad, y por su naturaleza se supone que no ha de perdurar mucho».10

En el populismo, el cortoplacismo impera: lo importante es tener respuestas inmediatas que alivien o den una sensación de alivio al pueblo, un alivio que resulta momentáneo y gravoso.

Pero no come lumbre

Andrés Manuel es temerario, pero no come lumbre. Sus alianzas electorales en la campaña presidencial de 2018 con el Partido del Trabajo (pt), el Verde Ecologista (pvem) y el Partido Encuentro Social (pes) —tres de los partidos más desprestigiados del escena­rio electoral— mostraron su pragmatismo.

Otra muestra de su pragmatismo ha sido su decisión de dejar intocado a Enrique Peña Nieto, en este primer tercio de su man­dato, lo que sugiere la existencia de un arreglo secreto. Sin embargo, la aprehensión de Emilio Lozoya y las condiciones del «criterio de oportunidad»11 han obligado a revisar ese pacto. Las investigaciones contra Peña Nieto podrán «administrarse» para que tengan un papel relevante previo a la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2021.

En una sorprendente contradicción, miembros destacados de «la minoría rapaz» hoy se cuentan entre sus amigos y asesores, como Bernardo Gómez, el poder tras el trono en Televisa y uno de los hacedores de Enrique Peña Nieto (hasta lo acercó a la Gaviota, Angélica Rivera). Por su parte, Ricardo Salinas Plie­ go, beneficiario de Carlos Salinas de Gortari —quien le entregó Imevisión— es un junior prepotente que ordenó el asalto al cerro del Chiquihuite, donde se ubicaban las instalaciones de cni Canal 40, un hecho criminal que quedó impune, y hoy forma parte del Consejo Asesor Empresarial, y sus empresas, como Banco Azteca, se benefician de la instrumentación de programas sociales. Por no hablar de Carlos Slim, cuya fortuna alcanzó niveles mayúsculos a partir de los beneficios que le otorgó Salinas de Gortari: el mo­nopolio de la telefonía.

Igualmente, su relación con Donald Trump confirma su prag­matismo; el candidato que ofreció responder cada uno de los in­sultos de Trump asumió una posición dócil frente a las bravatas del hombre-naranja: se ha callado ante los insultos y ha convertido a la Guardia Nacional en una milicia al servicio del gobierno de Estados Unidos: perseguidora de migrantes y todo eso de lo que nos quejábamos de los estadounidenses se lo estamos haciendo a los migrantes centroamericanos.

La construcción de un liderazgo

Como había ocurrido antes, durante la más reciente campaña presidencial, el tabasqueño provocó mucho miedo en amplios sectores del electorado y en los núcleos que detentan el poder económico. Les espantaban algunos de sus compromisos, como el de cancelar el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, y que hubiera sumado a su misión evangelizadora a una mixtura de grupos y partidos en la que parecían caber todos.

1. Sigmund Freud, Psicología de las masas, Madrid, Alianza Editorial, 1972, p. 17.

2. Idem.

3. Gustave Le Bon, apud Freud, op. cit., p. 16.

4. Freud, op. cit., p. 16.

5. Idem.

6. Esta experiencia fue narrada al autor por Carlos Navarrete, a quien se la contó el propio Darwin González.

7. Jannet López Ponce, «amlo confiesa admiración por Jesucristo "porque se definió a favor?de?los?pobres"»,?Milenio,?25?de?junio?de?2019?[En?línea]:?https://www.milenio.com/politica/amlo­habla­de­jesucristo­le­prohibe­la­fantocheria.

8. Es un amuleto que dice «Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo».

9. Francisco Báez Rodríguez, «Populismo y videocracia», La Crónica de Hoy, 30 de sep­ tiembre de 2004, p 43.

10. Torcuato S. di Tella, Gino Germani y Octavio Ianni, Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica, México: Serie popular, Era, 1977, p. 39

11. El criterio de oportunidad establecido en el Código Nacional de Procedimientos Pe­nales permite a las fiscalías extinguir o cancelar la acción penal si el imputado aporta información esencial para perseguir un delito más grave que el que se le imputa.