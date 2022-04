Falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la república...

"Las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador se convirtieron en el imperio de los "los otros datos". El mandatario prometió que las mañaneras serían una herramienta de transparencia, pero desde el día uno de su gobierno devinieron en instrumentos de propaganda y desinformación.Luis Estrada, director del centro de análisis Spin, ha llevado la cuenta -día a día y palabra a palabra- de las imposturas del presidente en la primera mitad de su gestión, de los enemigos que ha fabricado y de las guerras que ha alimentado con sus palabras.En este libro enumera y analiza, así, las obsesiones de López Obrador, sus terrores, sus fantasmas, la ligereza con la que habla, el frio de sus acusaciones y los engaños que ha elegido difundir".

Fragmento del libro "El imperio de los otros datos" de Luis Estrada. Editado por Grijalbo. Cortesía de publicación Penguin Random House.

El imperio de los otros datos | Luis Estrada

#AdelantosEditoriales

1

La comunicación política de los líderes populistas

Una de las promesas de la tercera campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como candidato presidencial fue que informaría, todos los días, al pueblo de México. Así, actualmente se encuentra repitiendo el ejercicio diario que tanta visibilidad le generó como jefe de Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005, cuando desde el Palacio de Gobierno citaba a las reporteras y los reporteros de la fuente por las mañanas para platicar de política criticando al gobierno del presidente Vicente Fox. Lejos de revisar los avances de su gobierno, las conferencias de prensa del entonces jefe de Gobierno López Obrador cumplían un objetivo: establecer los términos del debate desde la capital del país frente al puesto al que aspiraba: la presidencia de la República.

Para algunos, el éxito de las conferencias de prensa desde la Jefatura de Gobierno se puede atribuir a dos factores principales. Por una parte, el ciclo mediático de los medios tradicionales, en el que los periódicos impresos marcaban los tiempos de duración de las noticias y establecían la agenda diaria, desde temprano, a los medios electrónicos, incluyendo radio y televisión (actualmente, gracias a internet y las redes sociales el ciclo noticioso es permanente). Por otra parte, el contraste con el modelo de comunicación del presidente Fox, quien utilizó a un vocero que atajaba, diariamente, los comentarios del jefe de Gobierno y colocó al gobierno federal como seguidor del gobierno del entonces Distrito Federal, al menos entre los medios de comunicación.

La aparición diaria de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno frente a los medios de comunicación fue una herramienta de campaña rumbo a las elecciones presidenciales. El reconocimiento de su nombre entre los actores políticos únicamente se equiparaba con el del presidente Fox. Más aún, los temas de los que conversaba con los representantes de los medios de comunicación permitían generar el conflicto que se requería para que lo que se dijera en las mañanas fuera noticia durante todo el día, dando de qué hablar entre los actores políticos, quienes reaccionaban a las preguntas de las reporteras y los reporteros que buscaban posicionamientos ante lo que mencionara López Obrador.

A pesar de la visibilidad obtenida durante las conferencias de prensa desde la tribuna del Distrito Federal, AMLO no tuvo el mismo impacto desde sus candidaturas, durante las campañas y entre elecciones. Los mensajes del candidato López Obrador se mostraron repetitivos, y quizá por ello poco noticiosos. Ante su ausencia en los medios de comunicación, denunció censura y veto de los mismos, a pesar de aparecer en diversas plataformas y frente a diversos espacios noticiosos. Lo que no controlaba, desafortunadamente, era el sustento de sus afirmaciones, incluyendo el supuesto fraude en la elección presidencial de 2006, por lo que recurrió a acciones de movilización para atraer la atención de la opinión pública, argumentando que "la mafia le robó la presidencia" y proclamándose "presidente legítimo de México". Incluso la falta de sustento del contenido de los libros con diversos temas publicados por López Obrador reforzó la percepción de que lo que afirmaba no era creíble, lo que impedía a los medios serios, con audiencia y con anunciantes, publicar los dichos del candidato.

Desde la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo, de lunes a viernes a las siete de la mañana, más de 740 conferencias de prensa, convocando a los medios de comunicación al Palacio Nacional. En su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, comunica sus mensajes desde un atril con el escudo nacional al frente, junto a la bandera nacional, utilizando recursos públicos. No obstante, sus conferencias de prensa diarias son un ejercicio de comunicación política poco usual. Ningún gobernante, ya sea jefe de Estado o jefe de gobierno, nacional o estatal, atiende preguntas y respuestas de los medios de comunicación cada día. Si bien puede existir contacto cotidiano de las reporteras, los reporteros y corresponsales con los gobernantes, no existe en sus agendas un espacio predeterminado que se dedique a contestar preguntas de los medios de comunicación de forma personal. En el mejor de los casos, los medios de comunicación suelen tener una sesión breve con los voceros, que sirve principalmente para aclarar algunos puntos sobre temas de coyuntura, no necesariamente para dar noticias demasiado relevantes.

Más aún, ningún gobernante ha llevado a cabo conferencias de prensa diarias. La exigencia de responder, en vivo y en directo, las preguntas de las y los representantes de los medios de comunicación requiere tiempo e información detallada, pero de eso no disponen, ni en abundancia ni de improviso, los políticos. Sin embargo, ciertos gobernantes priorizan el contacto con la ciudadanía a través de diversas herramientas de comunicación, de las cuales la conferencia de prensa es la menos recomendada si es que no se tiene un motivo específico para su realización.

Las conferencias de prensa son utilizadas para emitir mensajes especiales que necesiten la atención simultánea de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. Convocar frecuentemente a conferencias de prensa demerita el impacto noticioso que podría tener cada anuncio. Llevarlas a cabo diario va en contra de los objetivos de las conferencias de prensa que incluye, entre otros, emitir mensajes extraordinarios, manejar crisis o establecer la agenda sobre cierto tema en particular.

Debido a los riesgos por sobreexposición de los gobernantes a los posibles y variados cuestionamientos por parte de los medios de comunicación, las conferencias de prensa son eventos aislados. En algunos casos, las y los gobernantes han preferido eliminarlas por completo de su repertorio de las herramientas a su disposición, dejando el contacto con los medios de comunicación a los voceros o, mejor aún, utilizando las redes sociales, que permiten el contacto indirecto con la ciudadanía. Por ejemplo, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, evitó las conferencias de prensa, siendo el mandatario que convocó al menor número en comparación con sus predecesores. Si no hay nada favorable y de impacto noticioso que comunicar, entonces los líderes políticos se redirigen a otras instancias para mantener su contacto, como Twitter en el caso de Trump.

La comunicación constante de los líderes con la ciudadanía o el pueblo, como se quiera definir, es variada, pero no inclu­ye­ a las conferencias de prensa. A pesar de la ausencia de antecedentes de las conferencias de prensa diarias por parte de un mandatario, la utilización de una herramienta de comunicación favorita no es nueva. Sin embargo, la comunicación de ciertos mandatarios con tendencia populista destaca por intensificar su cercanía con el pueblo mediante las herramientas de comu­nicación que les permitan, de acuerdo con sus propias ventajas al comunicar, la posibilidad de transmitir sus mensajes destacando acciones de gobierno, criticando a los contrincantes políticos y, en especial, desacreditando a los medios de comunicación con audiencia y anunciantes, es decir, aquellos que, actuando como vigilantes del gobierno, resulten incómodos al contradecir la narrativa oficial.

Un ejemplo recurrente sobre la comunicación de los mandatarios en medios de comunicación masiva comenzó con la radio. Posterior a los eventos de la crisis de la Gran Depresión económica de la primera mitad de la década de 1930, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt dirigió mensajes nocturnos a la ciudadanía a través de la radio, conocidos como "con­versaciones junto a la chimenea" (?fireside chats), en los que, con sencillez y familiaridad, exponía las acciones de su gobierno y contrarrestaba las críticas de los medios de comunicación adversos ideológicamente. En su momento, la estrategia de comunicación del presidente Roosevelt fue considerada acertada y revolucionaria.

Posteriormente, la televisión aportó el poder de la imagen y la inmediatez de los eventos en vivo, lo cual revolucionó, entre otras cosas, la comunicación de los líderes políticos. Así, las conferencias de prensa se proyectaron como una herramienta poderosa al presentar a los políticos frente a la ciudadanía, a través de las preguntas de las y los representantes de los medios de comunicación. En más de un siglo las conferencias de prensa de los presidentes han modificado su formato, mostrando sus diversas ventajas y desventajas, al mismo tiempo que se han ajustado a los cambios tecnológicos en los diversos medios de comunicación. Fue hasta la mitad del siglo XX que las conferencias de prensa presentaron las características que observamos hoy: durante el mandato del presidente Dwight Eisenhower, de 1952 a 1960, comenzaron a registrarse públicamente este tipo de eventos ante los medios de comunicación —hasta ese momento las conferencias de prensa eran reuniones de algunos reporteros con el presidente y el intercambio era off-the-record—, y fue durante el mandato del presidente John F. Kennedy (1960-1963) que comenzaron a transmitirse por radio y televisión en vivo.