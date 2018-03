El hombre con su mundo destrozado | Alexander R. Luria

Historia de una lesión cerebral

Por ADELANTOS EDITORIALES 31/03/2018 00:00 a.m.

"Cuando uno lee a Luria inmediatamente le vienen a la mente las magníficas historias de los casos de Freud" Oliver Sacks

Alexander Luria es considerado el fundador de la neuropsicología. En este libro nos ofrece un cautivador retrato de la heroica lucha de un hombre por recuperar sus facultades mentales. En 1943, con 23 años, el soldado ruso Zasetski recibe una bala en la cabeza en la batalla de Smolensk. De pronto se descubre en un mundo aterrador: recuerda su infancia, mas no su pasado reciente; la mitad de su campo de visión ha desaparecido; no puede hablar, leer ni escribir. Solo es capaz de anotar, con inconmensurable dificultad y una desesperante lentitud, recuerdos y pensamientos que le vienen al azar. Muchos días no recuerda ni escribe nada; en otros logra verter unas cuantas oraciones sobre el papel. Aun así, gracias a su increíble perseverancia y tenacidad, llenó tres mil páginas a lo largo de veinte años.

Este recuento, en el que se entremezclan las notas autobiográficas de Zasetski con los lúcidos comentarios del propio Luria sobre la estructura y funciones del cerebro, nos recuerda una lección universal que ya enseñaban Sócrates, Freud y Proust: una vida humana no es una vida hasta que esta pueda ser examinada, recordada, y uno sea capaz de apropiarse de esos recuerdos.

Fragmento del libro El hombre con su mundo destrozado , de A.R. Luria, publicado en el sello Paidós. ©2018.

Traducción: Joaquín Fernández-Valdés Roig-Gironella

Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

