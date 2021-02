Conocimiento y poder | Alejandra Salas Porras

El conocimiento, como recurso de poder, no es neutral, y es utilizado como uno de los instrumentos más importantes para la producción de nuestra sociedad misma.

Responsables de promover un pensamiento único, los think tanks han adquirido un protagonismo inusual en México: desde su participación en los debates que acompañaron las últimas reformas, hasta su toma de posición en las campañas electorales 2018, su presencia cada vez más marcada ha reavivado la discusión sobre el conocimiento mismo.

Detrás de sus expertos y representantes en medios de comunicación se esconden mecanismos con alcance internacional – financiados por instancias públicas o privadas- y la capacidad de presionar en las altas esferas industriales y gubernamentales para apoyar causas particulares. Al final, estas organizaciones son conformadas por académicos y dirigidas por especialistas con amplia experiencia en puestos clave y un solo objetivo: fabricar cientificidad.

En éste, su último libro, Alejandra Salas-Porras nos presenta un recorrido por la conformación de estos nodos que, tras la reducción drástica de los organismos gubernamentales encargados de realizar estadísticas censos, encuestas, han asumido dichas tareas en laboratorios poco asépticos, donde los resultados dejan ver sus nervaduras ideológicas y también los intereses de quienes los subsidian. Nombres conocidos, organizaciones y redes han homogenizado los parámetros aceptables para producir conocimiento… Lo cual significa que el conocimiento, como recurso de poder, no es neutral, y es utilizado como uno de los insumos más importantes para la producción de nuestra sociedad misma.

Alejandra Salas-Porras. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1997, en donde combina actividades de docencia e investigación. Sus intereses en estas dos esferas giran alrededor de las elites y el desarrollo a nivel nacional y regional, la economía política del desarrollo y las redes corporativas. Sus publicaciones más recientes incluyen: "Think Tanks and Global Politics: Key spaces in the global structure of power", Palgrave MacMillan, 2016 (coeditado con Georgina Murray); «Elite networks & NAFTA governance: Beyond state and multi-centricism», en I. Hussain (ed.), "Border Governance and the Unruly South: Theory and Practice", Palgrave, 2013; «The Transnational Capitalist Class in Mexico: New and old mechanisms structuring corporate networks», en G. Murray y J. Scott, "Financial Elites and Transnational Business: Who Rules the World?"; "¿Cómo se Gobierna América del Norte? Estrategias, instituciones y políticas públicas", FCPYS-SITESA, 2013 (coeditado con Matilde Luna), y «Korean companies in Mexico: business practices and national identity», "Journal of Asia-Pacific Business" 4, 13 (2012) (coeditado con Juan Felipe López Aymes).

Conocimiento y poder | Alejandra Salas-Porras | FOCA

@AkalEditor | @OpinionLSR