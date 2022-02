Bartlett, el impune, está armado con entrevistas, documentos reveladores, datos duros amargos, testimonios de personalidades cercanas a Bartlett y confidencias periodísticas. El libro muestra el autoritarismo, complicidades y corruptelas de este político ultranacionalista que, con AMLO, quien lo escucha sumiso y lo obedece, son actores principales de la ruina política y económica que soporta México.

Con Bartlett, el impune, Martín Moreno-Durán confirma que es el periodista más punzante del sistema político mexicano: ha señalado, con nombres y hechos, los abusos, el desfalco y la insolencia de los gobiernos corruptos del PRI, del PAN y de Morena. Por primera vez se ofrece en un libro el perfil más amplio de uno de los políticos más siniestros y poderosos del México contemporáneo: Manuel Bartlett Díaz. Priísta de línea dura, implicado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena; verdugo en la penumbra del crimen del célebre periodista Manuel Buendía; hombre clave que impidió el triunfo legítimo de Cuauhtémoc Cárdenas en las oscuras elecciones de 1988 y actualmente el hombre más poderoso del gobierno de AMLO, quizá, aún más potente que el presidente.

Fragmento "Bartlett, el impune" de Martín Moreno-Durán. Editado por Aguilar. Cortesía de Penguin.

Martín Moreno nació en la Ciudad de México; es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Reportero en los diarios La Prensa, Ovaciones y El Universal. Coordinador de Información de la revista Época y de Radio 13 Noticias. Colaborador del diario Reforma y de la revista Nexos. Ha realizado trabajos periodísticos en más de 30 países.

Bartlett: el impune | Martín Moreno-Durán

El Sistema

Bajo el enigmático título de este libro, brinca —paralela, punzante—, la siguiente pregunta:

¿Cómo llegó Manuel Bartlett Díaz a la cima de la impunidad? ¿Quién se lo permitió? ¿Al amparo de qué sistema se cobijó? ¿Qué patrones de conducta tuvo que seguir, como hoja de ruta, para ser uno de los contados y escasos sobrevivientes del sistema político en los últimos 51 años con poder y vigencia hasta nuestros días?

Más allá del factor edad y de los episodios y pasajes que narramos, la mayoría de los políticos de la vieja guardia todavía sobrevive, aunque solamente enmarcados en dos conceptos: el cronológico y el de sus recuerdos. Sus viejas glorias.

Pero contados con una mano —tal vez incluido Porfirio Muñoz Ledo—, casi nadie ha logrado sostener un poder político sobreviviente desde los años setenta y mantenerlo vigente hasta ahora. Ni siquiera Manlio Fabio Beltrones, uno de los más poderosos e influyentes políticos de los últimos cinco sexenios y que durante el gobierno de AMLO prácticamente ha desaparecido.

Ninguno más poderoso —hoy por hoy— que Manuel Bartlett.

Ninguno.

Y ese poder vigente se mantiene intocable en el actual sexenio con Andrés Manuel López Obrador por una razón de fondo, tal vez fácil de explicar, aunque difícil de acatar: la lealtad al Sistema político mexicano, sea quien sea el presidente de la República en turno.

¿Y cuál es ese Sistema? ¿Cómo opera?

Desde los años del PRI invencible y arrollador del cual Bartlett fue pieza fundamental, la subsistencia personal sexenio tras sexenio —sin importar presidentes, partidos o ideologías—, la basó en su lealtad y eficacia al Sistema.A su funcionalidad al Presidente en turno —como lo demostramos en este libro en los siguientes capítulos—; a su fidelidad en momentos difíciles y a su utilidad cuando fue requerido, como también se verá en estas páginas.

Desde temprana edad, al lado de su padre —ex gobernador de Tabasco—, Bartlett Díaz aprendió una lección invaluable:

El Sistema te encumbra. El Sistema te tritura.

Ejemplos sobran con quienes triunfaron, leales, de la mano del Sistema político mexicano: Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, todos priistas de cuna política, diseñados y torneados bajo el fuego del viejo PRI, aunque con diversos estilos y modalidades, pero siempre bajo las reglas del Sistema. El propio AMLO es una re-edición del PRI de los años setenta, reimplantando prácticas de gobierno similares a las aplicadas por Echeverría y López Portillo, hoy anacrónicas y disfuncionales.

(Los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa respondieron a otra circunstancia política: el agotamiento histórico del PRI y el hartazgo de los votantes en el año 2000, en el caso de Fox, y el convencimiento del continuismo con el PAN de Calderón en 2006, bajo una cerrada elección contra AMLO que derivó en un fuerte conflicto poselectoral por el triunfo del candidato blanquiazul.Tanto Fox como Calderón, en menor medida, amparados por el viejo Sistema, aunque sí, reutilizando algunos de sus métodos de sobrevivencia política. . Ejemplo: la alianza de ambos con la priista Elba Esther Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, muestra fiel e inapelable; puente político de conveniencia que López Obrador volvió a tender en 2021 con alianzas electorales de facto con Gordillo).

Y también, ejemplos cunden con quienes desafiaron al Sistema y fueron derrotados en su momento por el propio Sistema, al intentar contravenir las órdenes emitidas desde los poderes máximos concentrados en Los Pinos, Palacio Nacional o el PRI: Javier García Paniagua, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Camacho Solís, Alfredo del Mazo González, por mencionar a los más ilustrativos y encumbrados.

El Sistema protege a los leales y destroza a los desleales. El Sistema encumbra a los obedientes y castiga a los desobedientes. El Sistema arropa a los amigos y destruye a los enemigos. El Sistema premia a los aliados y crucifica a los contrarios.Y en ese juego de complicidades e intereses, el Sistema —hasta la fecha, con el poder cuasi absoluto de López Obrador regresando al presidencialismo autoritario y lanzando injurias desde Palacio Nacional— ha permanecido vigente, apuntalado con una piedra angular: la lealtad.

Como bien definía don Daniel Cosío Villegas al referirse a la lealtad al sistema, al partido y al Presidente:

"Ahora bien, ¿qué cualidades debe tener el candidato presidencial? 1) Ante todo, una lealtad inquebrantable al presidente de la República 2) Una capacidad de despertar cierta simpatía (labor encomendada más bien a los directores publicitarios) 3) No haber cometido errores garrafales 4) No tener enemigos o por lo menos no suscitar antipatías."

(En el caso de Bartlett, fue leal al presidente Miguel de la Madrid, y si bien no era el más simpático del gabinete, sí fue un político funcional).

Dentro del sistema político se piden y se reciben favores. Se hacen y se cobran favores. Hoy por mí, mañana por ti. Quid pro quo. O muy al estilo mexicano: favor con favor se paga.

Sin embargo, el intercambio de favores y de servicios como regla de la política, es práctica universal. En su maravilloso y profundo libro La Democracia en América, Alexis de Tocqueville lo encuadra de la siguiente forma:

"Mientras más semejantes se hacen las condiciones, más muestran los hombres esta disposición a obligarse recíprocamente. En las democracias, si no se hacen grandes favores, al menos se prestan constantemente buenos servicios. Es raro que un hombre se muestre consagrado al servicio de otro, pero todos son serviciales entre sí." ("Influencia de la democracia en las costumbres propiamente dichas", capítulo IV, pág. 529, Fondo de Cultura Económica).

Y Manuel Bartlett benefició y se benefició del sistema político mexicano. Usó y lo usaron. Utilizó y lo utilizaron. Conocedor profundo de los resortes y engranes que hacen girar a ese sistema —aún todavía vigente—, Bartlett fundó y refundó su carrera girando sobre varios ejes:

Siendo leal con quien tenía que ser leal.

Eliminando a quien tenía que eliminar.

Amenazando a quien tenía que amenazar.

Reconociendo a quien tenía que reconocer.

Aliándose con quien se tenía que aliar.

Agachándose ante quien se tenía que agachar.

Pertrechado cuando tenía que pertrecharse.

Atacando cuando llegaba el momento de atacar.

(En el obligado libro La Herencia, de Jorge G. . Castañeda, el expresidente Miguel de la Madrid retrata, así, al Sistema: "El sistema consistía básicamente en que el Presidente en turno conducía el proceso y era el árbitro final o el decisor final. Yo dije: «Yo conduzco el proceso en cuanto a tiempos, modalidades, y le voy a imprimir una modalidad innovadora, que va a ser llevar la sucesión dentro del partido, apoyándome mucho en el partido, en Jorge de la Vega, no haciendo jugadas laterales, como se hicieron con otras oportunidades. Cuando Jorge y yo llegamos a evaluar la conveniencia de que se anunciaran los seis precandidatos, fue de común acuerdo y pensé: Es mucho mejor que lo diga el presidente del partido, que un vocero oficioso, como había pasado antes». Estaba convencido de que había que hacerlo dentro del partido...")

"El Sistema...", en boca de un expresidente.

Bajo el término conceptual aristotélico, Manuel Bartlett es un animal político que ha sabido sobrevivir y reinventarse a lo largo de los últimos cincuenta años dentro del círculo más alto de la política nacional. Gracias al Sistema y de la mano del Sistema —ese sistema que premia y castiga—, el más poderoso secretario de Gobernación en la historia reciente del país, permanece impune, intocable e influyente hasta nuestros días, al lado del Presidente (llámese como se llame), al lado del poder político, al lado de la historia aunque, como lo abordaremos en estas páginas, sean historias más oscuras que claras durante su trayectoria.

Es el Sistema político mexicano, con sus señales, sus símbolos tan particulares: el "tapado" que heredará, por decisión personal del Presidente en funciones, la investidura presidencial; el rito sucesorio desbordante en mensajes e interpretaciones: que si apareció a la derecha del Señor, que si no fue invitado al evento importante, que si lo palmeó, que si lo desairó, que si lo mencionó, que si lo ignoró, que si le guiñó el ojo, que si lo desdeñó, que si lo tomó del brazo, que si lo despreció; que si éste es el bueno, que no, que sólo es para despistar y que el bueno es otro. En fin: una comedia política que durante décadas fue uno de los soportes de nuestro Sistema político.

Comedia política, sí, que durante décadas se practicó y que fue catalogada como única en el mundo por su naturaleza, sus prácticas, sus estilos y sus formas de gobernar a través del propio Sistema. Siempre será el Sistema.

Comedia política que —más que pertinente resulta abordarlo en este contexto—, ha resurgido con el gobierno de López Obrador.

AMLO —a final de cuentas, un priista de cepa y corazón—, juega y hace jugar con las viejas reglas del Sistema priista y por ello arrancó el juego sucesorio desde Palacio Nacional, aprovechando una tragedia: la caída de un vagón de la Línea 12 del Metro ocurrida el 3 de mayo de 2021 en la ciudad de México. Los jugadores: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y un, al parecer, descarrilado Marcelo Ebrard como directo responsable de la pésima construcción de la Línea. El desplome provocó la muerte de 26 personas y la indignación de un país ante un claro ejemplo de negligencia gubernamental y falta de mantenimiento para el sistema de transporte más importante de la capital del país.

Sobre este particular, es válido decir cómo prevalece el aspecto político ante una tragedia humana (en este caso, la registrada en el Metro). "Incidente", se empeñó en llamarlo Sheinbaum, en un claro intento por minimizar su impacto ante la opinión pública y en su afán de cuidar su imagen personal rumbo al 2024, en otro acto-reflejo más de cómo el factor político es, en ocasiones, imposible de desligar dentro de un sistema para con todo aquello que sea humano, aun ante un desastre como fue lo ocurrido en la Estación Olivos de la Línea 12.

Para comprobar esta teoría política —el "tapadismo" a la usanza de AMLO dentro de la 4T—, recurro, primero, a mi columna "Línea 12 Ebrard, culpable; Sheinbaum, negligente", del 5 de mayo de 2021 en el diario digital SinEmbargoMX. Extractos:

¿Se atreverá López Obrador y su Gobierno a proceder penalmente en contra de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum por sus omisiones, responsabilidades y negligencias en la tragedia de la noche del lunes 3 de mayo de 2021 en la estación Olivos del Metro de la Ciudad de México?

La respuesta es NO.

Desde ayer martes, en su "mañanera", AMLO respaldó públicamente tanto a Marcelo como a Sheinbaum, nada menos que sus dos principales alfiles para relevarlo en la Presidencia en 2024.

Por lo pronto, a López Obrador solamente le quedará un alfil presidencial y es mujer porque, aun con su negligencia manifiesta en la tragedia, todavía le alcanzará el combustible para pelear la candidatura presidencial por Morena.

Pero quien ya debe despedirse de la candidatura presidencial es Marcelo Ebrard, a quien se le vio derrotado y desencajado en la "mañanera" de ayer. Ebrard siempre traerá tatuados en la frente a los muertos de Olivos, y jamás se le borrarán. Es un cartucho quemado. Y eso bien que lo sabe López Obrador. Políticamente, Ebrard está muerto por soberbio. Su soberbia lo mató. Y ya sabemos que la soberbia es el pecado de los estúpidos.

Muertos en Olivos. Muertos en política.

Hasta aquí, mi columna.

Tragedia, política, sucesión presidencial y sistema.

Leamos, ahora, parte de la crónica del periodista Jorge Ricardo en el periódico Reforma, publicada el 13 de mayo, bajo el título: "El silencio de Ebrard en el Zócalo":

Sólo hubo un silencio que pareció más grande que el de un Zócalo cerrado al público para la ceremonia de los 700 años de Tenochtitlán: el del canciller Marcelo Ebrard, que al final se fue solo, quizá pensando en sus aspiraciones presidenciales casi muertas.

Llegó antes que la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad. Fue el primero en llegar y el primero en irse.

Entre uno y otro momento, Andrés Manuel López Obrador convirtió una ceremonia sin base histórica en un mitin a favor de la Mandataria capitalina.

"Aquí en la Ciudad, en la que los aztecas llamaban El Ombligo de la Luna, gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profundas convicciones humanitarias."

"No podría dejar de decir que en la lamentable desgracia del Metro de Tláhuac seguirá habiendo atención y apoyo para los familiares de las víctimas", dijo el Presidente.

Así la rescató de cualquier responsabilidad sobre la tragedia en la Línea 12 del Metro que causó 26 muertes.

Le tendió la mano, la ayudó a bajar del podio, y se fueron a la izquierda con Rousseff.

"Siempre a la izquierda", dijo López Obrador sonriendo, mientras en la fila de atrás, mucho más atrás de lo que parecía, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno cuando se construyó esa Línea del Metro, miraba las ruinas del templo azteca.

Como fuese, Claudia Sheinbaum estuvo presente en todo, casi se puede decir que era su día y no el de Tenochtitlán que, en realidad, no era su día. Estaba sentada al lado de Rousseff y a un lugar del Presidente, mientras que el canciller Ebrard más allá y detrás. Serio, oyendo caer los elogios ajenos sobre sus aspiraciones presidenciales.

Hasta aquí, fragmentos de la crónica de Jorge Ricardo.

Tragedia, política, sucesión presidencial y Sistema.

Así, ejemplificamos que ninguna tragedia humana es ajena al sistema político, incluidos, de manera inevitable, los medios de comunicación en el juego de la política. Su participación es fundamental.

Y retomando ese viejo ritual priista del "tapadismo", de las señales, símbolos e interpretaciones, es como Manuel Bartlett creció políticamente, con sus beneficios, sus riesgos, sus triunfos, sus derrotas, sus sinsabores, sus revanchas, sus alejamientos, sus regresos. Su innegable atemporalidad hasta el día de hoy.

Bartlett se acogió a las reglas del sistema político, actuó bajo su sombra, aprovechó sus bondades y degustó sus mieles y venenos.

Siempre conoció el abc de la política y hasta nuestros días continúa beneficiándose de la protección de ese Sistema, en una posición que no le es desconocida: estar a la derecha del Presidente de México, sea quien sea. Amparado en su poder.

Lo hizo con Miguel de la Madrid.

Lo hace con Andrés Manuel López Obrador.

De punta a punta, Bartlett ha sido impune por el amparo que le ha otorgado el Sistema: estar vigente dentro de la política. Ser poderoso. Tener fuero. Guarecerse bajo el paraguas del presidente, como lo hace ahora con AMLO.

Intocable como secretario de Gobernación. Como gobernador.

Como senador. Como director de la Comisión Federal de Electricidad.

Porque más allá de cargos, la influencia de Manuel Bartlett, sexenio tras sexenio, ha sido indiscutible. Algunas veces más, otras veces en menor medida, pero siempre, abrigado por el Sistema que premia y castiga, aunque, en el caso de Bartlett, ha habido muchos premios y ningún castigo. En todo caso, registra una derrota mayúscula: no haber sido candidato presidencial en 1988, su máximo anhelo. No lo fue. Se la ganó Salinas de Gortari. Y Bartlett tuvo que conformarse con manipular la elección presidencial... en beneficio de Salinas, del PRI, del Sistema.

Al Sistema me debo, al Sistema le pago.

Ese sistema político sigue hoy vigente, poderoso, actuante:

Con el partido del Presidente a su servicio en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Con el Poder Legislativo sometido por López Obrador.

Con el Poder Judicial intervenido por el Presidente.

Con un Presidente que ha retomado las prácticas setenteras del PRI, reflejándose en el espejo de Echeverría y de López Portillo, y que un día se cree Juárez. Otro día, Madero. Otro día, Cárdenas. Otro día, López Mateos. Metamorfosis patética. López Obrador ha revivido a aquel Sistema político que creímos haber desterrado a golpe de votos y que hoy resurge de la manera más anacrónica y peligrosa para la democracia mexicana. El Sistema no ha muerto. El Sistema vive.

Y dentro de ese sistema político sobrevive Manuel Bartlett Díaz.

Sin pudores. Sin conflictos. Sin moral.

Poderoso aún. Intocable. Actuante.

Impune.