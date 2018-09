Falta de criterios y opacidad, obstáculos en la reconstrucción: Becerra

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 19/09/2018 09:24 p.m.

El excomisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra consideró que la reconstrucción en la Ciudad de México se ha entorpecido por la falta de criterios homogéneos para entregar apoyos a damnificados.

“La ausencia de criterios es un obstáculo, porque el conjunto de damnificados no sabe muy bien cuál es la ruta o condiciones para obtener este u otro apoyo del gobierno, todo parece caótico y casuístico, ese es un problema que vive el proceso y la opacidad también lo ha sido”.

Entrevistado por La Silla Rota, añadió que otro error fue haber presupuestado los fondos de reconstrucción como un presupuesto normal, lo que limitó sus alcances, y no haber usado la figura de un fideicomiso y en su lugar utilizar un fondo, lo que generó opacidad.

“Una asignatura pendiente es que el Fondo de Reconstrucción se convierta en un fideicomiso con acceso a la información, sin cortapisas, transparente, que esté a la vista de todos para disponer de esos fondos a las necesidades que la reconstrucción vaya presentando”.

Cuestionado sobre las revelaciones de presunta corrupción que exhibió La Silla Rota en el otorgamiento de contratos de parte del exsecretario de Obras y Servicios, y actual comisionado de Reconstrucción, Edgar Tungüi, a una empresa donde trabaja su hermano, dijo que ha estado al tanto, no le consta si es cierto o no, pero en caso de serlo sería un error.

“He estado al tanto, a mí no me constan estas acusaciones, lo que sí creo es que se equivoca quien sea, el comisionado o la Secretaría, si hay cualquier intento de desviar recursos. No hay nada más grande en términos de transparencia en esta ciudad en este momento que el dinero que la reconstrucción, no hay nada más vigilado que convoque a más ojos y a la alerta pública que los fondos de reconstrucción”.



También fue consultado sobre la situación que enfrenta la ciudad, un año después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, y afirmó que la capital está más vulnerable.

“Hoy la Ciudad de México es más vulnerable que antes del 18 de septiembre del año pasado. Uno, por el daño que la sobreexplotación del manto acuífero le ha causado al suelo y a subsuelo de la ciudad. El hecho de que hayamos extraído esas cantidades de agua ha distorsionado las condiciones del suelo en la ciudad, además que tiende a amplificar los efectos de la ondas sísmicas. Dos, es más vulnerable porque es una ciudad que se ha envejecido, hay nuevos y mejores edificios, mejor construidos, pero en el censo que se presentó en la Comisión de entonces hablábamos de cientos de miles de edificios que estaban o están en condiciones vulnerables, porque fueron construidos antes de 1985 y no han recibido el mantenimiento adecuado y el reforzamiento que necesitan. El envejecimiento de las construcciones y la debilidad del suelo hace que la ciudad sea más vulnerable”.

VIO CAMPAÑAS "VENENOSAS"

Becerra fue presidente comisionado de la Comisión de Reconstrucción hasta mediados de febrero, cuando renunció debido a que estaba en desacuerdo con tres diputados de la entonces Asamblea Legislativa (ALDF), el presidente y secretario de la Comisión de Gobierno, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, respectivamente.

Desde entonces está fuera de la administración capitalina, y durante ese tiempo se dedicó a escribir el libro "En esta ciudad volverá a temblar", que presentó este 18 de septiembre.

Cuestionado sobre si la política también le hizo daño al proceso de reconstrucción, consideró que sí.

“Las campañas fueron veneno para la reconstrucción, el terremoto pasó para peor fortuna muy cerca del inicio de campañas y eso contaminó de varias formas el proceso que apenas arrancaba. Hubo partidos que vieron la reconstrucción como instrumento de su causa. Tenemos que entender que el proceso de reconstrucción está muy por encima del pleito político en la ciudad. Debe estar por arriba de campañas, banderas, personajes y por eso es tan importante que si el gobierno apoya a tal comunidad es porque aplica el mismo rasero en todas partes”.

Al excomisionado también se le cuestionó sobre los censos de damnificados, que están incompletos y que la jefa de Gobierno electo, Claudia Sheinbaum, adelantó se realizarán de nuevo. Becerra reconoció que se cometió un error al pedirle a la Secretaría de Desarrollo Social capitalina que los hiciera.

“Uno de los errores de la Ley de Reconstrucción actual es que facultó a las dependencias de la ciudad, la obligación de establecer censos porque la Sedeso no tiene capacidad y experiencia para realizar censos. En aquellos primeros 100 días de la Comisión de Reconstrucción, nosotros habíamos estado en contacto con el Inegi para que esta institución pudiera hacer los censos y viniera en auxilio de la ciudad para hacerlos. El hecho es que hoy aún no tenemos un censo completo en la condición socioeconómica de damnificados ni del conjunto de ellos, y entendí por qué la nueva jefa (Sheinbaum) plantea hacer nuevo censo”, concluyó.

