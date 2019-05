Olivia Jackson, doble de Milla Jovovich perdió un brazo en plena filmación de "Resident Evil"

REDACCIÓN 27/05/2019 08:25 p.m.

Olivia Jackson, la actriz que doblaba a Milla Jovovich en la nueva cinta de "Resident Evil", perdió un brazo en plena filmación. Jackson quien se desempeñaba como doble en cintas como "Mad Max", "Guardians of the Galaxy" y "Star Wars", quedó desbastada luego de que su carrera cinematográfica quedara completamente destruida.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Olivia nunca imaginó que al participar en "Resident Evil: the Final Chapter", iba a sufrir un terrible accidente durante la filmación de truco de motocicletas de alta velocidad una escena en Sudáfrica, que ┬áterminaría con la pérdida de su brazo izquierdo.

Por ello, doblaba a Milla Jovovich demandó por más de 2.2 millones de libras a Road Accident Fund, la compañía de producción involucrada, luego de que su carrera cinematográfica quedara completamente destruida.

De acuerdo con el tabloide inglés, Daily Mail, Olivia, de 37 años, tenía que conducir una moto en una carretera y dirigirse a una cámara móvil que, en teoría debía alejarse rápidamente. Lamentablemente la cámara no se levantó a tiempo.

Aunque la escena no era complicada, que la cámara no se levantara a tiempo le provocó terribles lesiones a Jackson; entre ellas, un pulmón perforado, deformación de la columna, arteria braquial, fracturas y heridas que terminaron en la amputación del brazo izquierdo.

Cuando Milla Jovovich se enteró de lo que había pasado, envió flores al hospital en donde se encontraba Jackson y le dedicó un hermoso mensaje a través de su cuenta de Twitter:

Otras actrices con las que Olivia trabajó, como Charlize Theron, Rosie Huntingdon- Whiteley y Karen Gillan, también le enviaron ramos florales al hospital.

nl

LEA TAMBIEN Pati Chapoy reveló la existencia de un video donde Emiliano Salinas asegura que Ludwika Paleta fue marcada con las iniciales de Keith Raniere Tras el escándalo desatado con la revelación de los mexicanos involucrados en la secta Nxivm, sale a la luz un presunto video que podría confirmar que Ludwika Paleta también fue marcada

LEA TAMBIEN #Aristemos estará de regreso, lanzan primer adelanto de la serie "El corazón nunca se equivoca" El productor Juan Osorio dio a conocer un avance preventivo de la serie protagonizada por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni

LEA TAMBIEN Organizan "Fans Fest" en el Monumento a la Revolución para proyectar el final de "The Big Bang Theory" Los fans de "Big Bang Theory" en México tendrán un evento exclusivo en Monumento a la Revolución, donde podrán ver el último capítulo de la serie