Oleada de bombardeos en Siria deja más de 400 muertos

Una nueva oleada de bombardeos dejó al menos 39 personas muertas en una nueva jornada de ataques por parte de las aviaciones siria y rusa y de la artillería gubernamental contra el bastión opositor de Guta Oriental, al noreste de Damasco.

Por sexto día consecutivo, aviones de combate golpearon este centro agrícola densamente poblado al este de la capital, el último bastión rebelde cerca de Damasco.

Tras otro día de violencia, ascienden a 469 los muertos, entre ellos un centenar de niños, y 2.318 heridos que se han registrado en Guta Oriental desde el pasado domingo, cuando dio comienzo la actual campaña de las fuerzas gubernamentales y sus aliados, dijo el grupo Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Dicho observatorio reveló anteriormente que se desarrollan conversaciones entre las facciones que operan en Guta Oriental , el Ejército del Islam y la Legión de la Misericordia, y Rusia , socio del Gobierno de Damasco .

Las facciones han propuesto la salida de todos los combatientes que hay en el área del Organismo de Liberación del Levante, la alianza de la exfilial siria de Al Qaeda, lo que ha sido rechazado por los representantes rusos, agregó la ONG.

Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU se dispone a votar una resolución para exigir una tregua de treinta días en Siria, con la duda de si Rusia la vetará o permitirá su aprobación, después de que este país rechazara una iniciativa similar ayer.

