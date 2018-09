¡El futuro es hoy! crean el primer ojo biónico con impresión 3D

REDACCIÓN 01/09/2018 05:53 p.m.

La ciencia no se detiene, en los últimos años la humanidad ha buscado una solución tecnológica que ayude a recuperar ciertas facultades físicas. En el caso de la visión ha sido más difícil pero no imposible. Varias soluciones ante la ceguera se han presentado, inclusive la creación de implantes y otros elementos que se unen a la estructura del ojo. Sin embargo, crear un ojo biónico a partir de impresión 3D es algo que no se había logrado hasta ahora.

De acuerdo con Publimetro, Michael McAlpine es un profesor de la Universidad de Minnesota experto en la creación de prototipos biomédicos impresos en 3D. Anteriormente ha creado orejas biónicas y tejido electrónico que podría reemplazar a la propia piel. Su último orgullo (y el de su equipo) fue el haber creado un prototipo de ojo biónico con esta tecnología.

via GIPHY

No solo eso, sino que los materiales del ojo son polímeros semiconductores que transforman la luz en electricidad. Esta cuenta con una eficiencia eléctrica nada despreciable de 25%. Además, tarda no más de una hora en su fabricación.

Impresión en superficie curva

Para los desarrolladores fue un reto aplicar la impresión 3D en una superficie curva como la de un ojo. Por esto, lo primero que hicieron fue comprobar que la tinta a base de partículas de plata se secara uniformemente en la esfera. Asegurar esto era fundamental para que el material no se desplazara a los lados.

Una vez hecho, utilizaron los materiales semiconductores para imprimir los fotodiodos. Estos elementos son los que generan la conversión de luz en electricidad. Este proceso es similar a lo que ocurre en el ojo humano al convertir la luz en impulsos eléctricos que van hacia el cerebro.

El resultado es parecido a lo que se podría esperar de un ojo biónico (al menos en apariencia). Esto es solo un prototipo, así que falta algo de tiempo para que sea un aparato completamente funcional. No obstante, es un buen avance para el desarrollo de esta tecnología.

Así es el proceso de creación:

an

LEA TAMBIEN Recetas para lidiar con los incómodos trolls Un estudio del Pew Research Center detallaba que un 40% de los estadounidenses había sido acosado en algún momento a través de Internet

LEA TAMBIEN Malala invita a los jóvenes a ocupar la tecnología en beneficio de la sociedad El premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai espera que la tecnología sea una herramienta para cambiar la situación