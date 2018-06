POR LAS ELECCIONES

En pausa caso Odebrecht, para no afectar a Meade y al PRI

Las afectaciones por el caso Odebrecht incluso van más allá de Meade y las elecciones, afectaría directamente al PRI, asegura Eduardo Bojórquez

REDACCIÓN 11/06/2018 03:03 p.m.

Congelan caso Odebrecht para no afectar al PRI ni a Meade (Imagen de Yucatán a la Mano)

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tiene la evidencia suficiente para fincar responsabilidades a exfuncionarios de Pemex involucrados en el caso de corrupción con la empresa brasileña, Odebrecht, pero no lo ha hecho para evitar afectar los intereses de su partido, el PRI, y a su candidato presidencial, José Antonio Meade, publicó el diario The New York TimesĀ (NYT).

El gobierno de México tiene la evidencia suficiente para acusar formalmente a funcionarios conectados a uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina", dice la entrada del texto de primera plana del influyente periódico estadounidense.

Pero está negándose a proceder para fincar los cargos porque puede dañar al partido del gobierno (PRI) antes de las elecciones presidenciales (del 1 de julio), de acuerdo con tres personas con conocimiento directo del caso", agrega el texto del rotativo, firmado por su corresponsal en México, Azam Ahmed.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex (Imagen de Contrapunto News)

El caso de corrupción de Odebrecht en Pemex involucra directamente a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de la empresa mexicana y otros funcionarios que, incluso, podría ser un caso judicial de mayor amplitud si el gobierno de Peña Nieto no hubiera archivado el caso.

Las autoridades mexicanas podrían tener un caso todavía más fuerte con más evidencias por parte de las autoridades brasileñas (...) Pero, a diferencia de la mayoría de las naciones afectadas por el escándalo, México rechazó el pedido de Brasil de procesar Odebrecht a sus funcionarios, potencialmente intimidando a testigos y evitando que testificaran todo lo que sabían", añade el artículo.

El NYT resalta que mientras en otros países el caso de corrupción de Odebrecht ha significado el procesamiento judicial, juicio y sentencia de funcionarios gubernamentales de bajo rango hasta presidentes, en México con el gobierno de Peña Nieto la impunidad sigue imperando.

Meade "cerró los ojos" en contratos de Pemex-Odebrecht

El escándalo involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de la región para hacerse con contratos públicos en una docena de países. Las consecuencias de las investigaciones han afectado prácticamente a todas las naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá. Excepto en Venezuela y México.

Los casos criminales están atrapados en un limbo común entre las investigaciones políticas sensibles en México, donde la corrupción sigue siendo uno de los grandes impedimentos para que se escape la aplicación de la ley. Los escándalos de corrupción han plagado al gobierno de Peña Nieto, prácticamente desde que inicio", subraya el New York Times.

Sobornos de Odebrecht han tenido consecuencias en varios países (Imagen de Prensa Latina)

La falta de progreso en el caso Odebrecht ha sido un tema polémico para México desde finales de 2016, cuando la constructora reconoció ante autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses, en un acuerdo multimillonario, que había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

La investigación más grande, iniciada a principios del año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo suficiente evidencia para presentar cargos contra los sospechosos, de acuerdo con tres personas que revisaron el caso o recibieron información al respecto. Las presiones políticas son demasiado grandes, dijeron, para que el caso avance", informó NYT.

De acuerdo con las tres fuentes de NYT, el caso ha sido archivado, dijeron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no puede arriesgarse a que aflore otro escándalo de corrupción antes de las elecciones de julio.

Este caso es más grande que las elecciones, pues implicaría la supervivencia misma del partido, explicó Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana.

