El caso Odebrecht logró la renuncia de un presidente, en México sigue el silencio

Ex presidentes peruanos también se encuentran encarcelados, mientras en México sigue la investigación inmóvil desde el año pasado

La división de poderes en Perú ha causado presiones al gobierno, al grado que ayer se registró la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En el caso de México las investigaciones se han prolongado y aún no se tiene registro de castigo para los involucrados.

Recordemos que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin recibió más de 3 millones 140 mil dólares en el año 2012, por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Esto sucedió mientras apoyaba a Enrique Peña Nieto en su campaña a la Presidencia de la República.

Una vez en el cargo negoció con la misma empresa otros 6 millones de dólares en sobornos para la adjudicación de contratos de obra pública. Las transferencias se realizaron a través de empresas fantasma, creadas en las Islas Vírgenes, lo que fue revelado por los Panama Papers.

Cuando surgió el caso Odebrecht, el entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, afirmó que actuaría con todo el peso de la ley contra quienes resultaran responsables.

A finales del año pasado, el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dio carpetazo a la investigación, a pesar de que el ex titular de la PGR, Raúl Cervantes, aseguró que estaba concluida.

Por su parte, el abogado de Emilio Lozoya había asegurado que era falsa la versión de que la PGR había cerrado el caso, pues la Procuraduría seguía investigando y ellos continuaban presentando pruebas, ya que aseguraron que Lozoya no recibió los sobornos.

Sin embargo, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte de Nueva York de haber pagado sobornos a funcionarios de varios países, en el caso de México, a funcionarios de Pemex, con alrededor de 10 millones de dólares entre 2010 y 2014.

Los casos de corrupción de Odebrecht han provocado la detención de políticos en 10 países, mientras que en México nadie ha sido aprehendido por el caso.

Los países en donde altos funcionarios se vieron envueltos en esta red de corrupción son: Argentina, Angola, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En el caso mexicano, los funcionarios recibieron en total 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht. A finales de 2017, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó durante 4 años a Odebrecht, para participar en cualquier licitación con el gobierno mexicano.

Odebrecht inyectó dinero a campañas peruanasĀ

En el caso peruano, que es el que más ha llamado la atención en los últimos días, son 29 millones de dólares en sobornos. Fue en el periodo de 2005 al 2016 cuando se dieron los beneficios en contratos de obra pública. Las autoridades de Perú citaron a declarar al ex presidente Ollanta Humala, quién después de acusarlo de beneficiario, fue detenido al entregarse a la justicia, junto con su esposa Nadine Heredia. A la par del ex presidente fueron encarcelados otros funcionarios públicos. Alejandro Toledo, también ex presidente de este país, se encuentra prófugo.

La última noticia que se tuvo lugar el día de ayer sobre Perú y su relación con Odebrecht, fue la renuncia del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Su salida se dio luego de la difusión de videos que comprobaban la compra de votos para evitar un pedido de destitución que se iba a definir este jueves en el congreso.

La Comisión Lava Jato en el congreso peruano ya había dado por hecho que el presidente Pedro Pablo Kuczynski mintió al no reportar los supuestos pagos que recibió de Odebrecht, mientras era funcionario público de Alejandro Toledo.

Además, el ex presidente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló que hubo recursos para Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski entre 2006 y 2011.

Después de la renuncia de Kuczynski



Hasta el miércoles, Martín Vizcarra vivía en Ottawa como embajador de Perú en Canadá. Pero siguió siendo vicepresidente, y por eso desde hoy deberá asumir, casi sin apoyos, el poder. La política peruana ha colapsado por el caso Odebrecht, que ha forzado la dimisión del presidente, al que los fiscales han prohibido la salida de Perú ante el temor de una fuga.

Mientras los ciudadanos muestran su indignación en Perú, la izquierda de Verónika Mendoza pide "cambiar un sistema podrido" y convocar a elecciones, una exigencia a la que se suman otros grupos pequeños.

Vizcarra, por el momento, sólo ha enviado un tuit desde Canadá: "Estoy indignado por la situación actual, como la mayoría de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del país". Su llegada parece tener el apoyo del mundo empresarial y tanto la bolsa como el dólar se calmaron con la caída de Pedro Pablo Kuczynski.

Estoy indignado por la situación actual,como la mayoría de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante.

Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del País, respetando lo que manda la Constitución.#ElPerúPrimero — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 22 de marzo de 2018

La economía de este país marca un crecimiento de 2,5% anual, pero las cifras son positivas de forma ininterrumpida desde hace 19 años, hasta el punto de que se hablaba del milagro peruano. Sin embargo, la política peruana es una de las peores valoradas de la región, en las calles de Lima la gente reclama que dimitan todos. Una encuesta señala que el 49% de los peruanos respalda que ambos vicepresidentes renuncien y que se convoquen elecciones.

